Сморчки и сморчковые шапочки: где весной искать грибные поляны в лесу

Грибник поделился секретами, которые помогут вам возвращаться из леса с полным ведром урожая.

Первые съедобные грибы появляются, как только почва наконец отогревается после зимы. Пока ценители белых, подосиновиков, груздей еще ждут своего часа, лесную арену полноправно занимают «весенние» грибники.

Какие виды сморчков можно смело собирать в корзинку? И как не спутать их со ядовитыми строчками? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал грибник и блогер Денис Щербинкин.

Какие грибы собирать весной в лесу

Весенний грибной ассортимент не так широк, как летний. Зато и охотников на него меньше.

В лесах и на открытых пространствах можно встретить несколько видов грибов, популярных у грибников. Среди них:

Сморчки (а также черные сморчки, или блэк морель) — одни из самых желанных весенних грибов.

Сморчок конический (отнесен к виду Morchella esculenta, сморчок съедобный) отличается тем, что края шляпки приросли к ножке через стерильную зону;

Сморчковая шапочка богемская — условно съедобный гриб. У него края шляпки не приросшие к ножке, их можно открутить. На шляпке — сморщенные складки. Готовить можно после выпаривания влаги на сковороде;

Стробилюрус шпагатоногий — съедобный гриб, который растет на сосновых шишках, независимо от того, горела ли почва или нет. Может встречаться в садах, если шишки погребены в мульче возле клубники или роз. Название получил из‑за мицеллиального тяжа, похожего на шпагат;

Степной сморчок;

Сморчок полусвободный.

Эти грибы высоко ценятся в кулинарии и часто используются в ресторанах разных стран.

«Черный сморчок, тот же сморчок конический, которым его обычно именуют, сейчас отнесен к виду Morchella esculenta — сморчок съедобный. Я их готовлю без предварительного отваривания. Гриб вкусный», — рассказал Щербинкин.

Где растут весенние грибы

Сморчки чаще всего встречаются в осинниках и местах, где лес выгорел, а затем начал восстанавливаться. Также они могут расти там, где лежит хвойная мульча, кора или ветки.

«Обычно это на четвертый-пятый год после пожарища, в осинниках они, конечно, растут по-разному, их там может вообще и не быть. Часто опять же это тополевые какие-нибудь посадки, там я нахожу среди тополей сморчки», — уточнил грибник.

Но есть и тонкости, которые зависят от конкретного вида:

Сморчки горельниковые любят щелочные почвы. Часто встречаются в осинниках, где после пожара начинают расти осины и березы. Также можно найти в тополевых посадках;

Степной сморчок растет на глинистой почве в степях;

Сморчок полусвободный встречается в разных типах лесов;

Стробилюрус шпагатоногий растет на сосновых шишках — как в лесу, так и в саду, если шишки оказались в мульче;

Сморчковая шапочка богемская может расти в смешанных лесах, например, среди тополей, ольхи, ивы и осины.

За сбор каких грибов можно получить штраф

В России действует законодательство, защищающее редкие и исчезающие виды грибов. За сбор некоторых видов предусмотрены штрафы: для физлиц в размере от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей.

Речь идет о грибах, занесенных в Красную книгу РФ. К ним относятся, например, некоторые виды трюфелей и следующие редкие грибы:

Подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor);

Полубелый гриб (Boletus impolitus);

Синяк, или гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens);

Каштановый гриб (Gyroporus castaneus);

Сыроежка зеленоватая (Russula virescens);

Сыроежка разнолистная (Russula heterophylla);

Сыроежка золотистая (Russula aurea);

Груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus);

Ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides);

Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus);

Паутинник чешуйчатый (Cortinarius pholideus);

Трутовик овечий (Albatrellus ovinus);

Трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран (Polyporus umbellatus);

Спарассис курчавый или грибная капуста (Sparassis crispa);

Ежовик коралловидный (Hericium coralloides);

Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum);

Лиоция студенистая или скользкая (Leotia viscosa);

Дубовик обыкновенный или оливково-бурый (Suillellus luridus);

Дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus);

Боровик укореняющийся (Coloboletus radicans);

Говорушка подогнутая (Infundibulicybe geotropa);

Млечник древесинный (Lactarius lignyotus).

Если гражданин знал, что собранный гриб занесен в Красную книгу, то он может попасть под уголовную ответственность и лишиться свободы сроком до четырех лет. Штраф в этом случае увелитичтся до миллиона рублей.

Перед походом в лес важно ознакомиться с перечнем охраняемых видов в конкретном регионе. Также стоит помнить, что сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях без разрешения запрещен. За это тоже предусмотрен штраф, его сумма варьируется от трех до четырех тысяч рублей.

Как отличить несъедобные весенние грибы

У весенних грибов, как и летних, есть свои копии.

«Все виды сморчков считаются съедобными грибами. Иногда в южных регионах, где жарко, с ними бывают какие-то проблемы, не смертельные, конечно. В средней полосе России с ними проблем не было», — поделился эксперт.

К ядовитым весенним грибам относят строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta) и его вариации (G. splendida), (G. longipes). Они содержат яд гиромитрин, который опасен для здоровья и может вызывать отравление.

При этом уровень гиромитрина в строчках сильно различается в зависимости от места произрастания — как в разных странах, так и даже внутри российских регионов. Чем теплее климат, тем больше токсина накапливается в грибе. Так, в Соединенных Штатах строчки по степени опасности ставят едва ли не следом за бледной поганкой, а в Финляндии их же спокойно продают в магазинах — маринованными и замороженными.

Несъедобный строчок обыкновенный часто путают со сморчковой шапочкой богемской. Он появляется в мае (в теплом климате — уже в марте) и имеет следующие особенности:

Неправильная, отдутловатая форма, без четких конических или округлых очертаний;

Морщинистая поверхность, похожая на сморчковую шапочку;

Обычно крупнее сморчков;

Любит хвойные леса.

Что касается сморчковой шапочки, она относится к условно-съедобным грибам. Это означает, что ее можно собирать не во всех регионах, а там, где гриб не впитывает в себя ядовитые вещества, перед употреблением его все равно необходимо подвергнуть специальной обработке.

Обычно ее отваривают в течение 10–15 минут в кипящей воде, после чего отвар сливают.

Шапочка коническая — двойник сморчковой шапочки богемской. Отличается гладкой поверхностью шляпки без морщинок и содержит токсины.

Важно помнить и о местах сбора грибов. Грибы, собранные вдоль автомобильных трасс, у промышленных зон, на сельскохозяйственных полях или вблизи кладбищ, могут содержать опасные концентрации свинца и кадмия.

Что делать при отравлении грибами

Симптомы отравления грибами могут быть абсолютно разными и «маскироваться» под интоксикацию, вызванную другой едой: от пятен по всему телу и пены изо рта до повышения давления, болей в желудочно-кишечном тракте.

При легком отравлении, как правило, возникают стандартные проявления:

Боли в ЖКТ;

Тошнота;

Рвота;

Диарея;

Повышение температуры;

Озноб;

Потеря сознания.

Однако на различные грибы может возникать особая реакция.

При первых симптомах отравления грибами следует незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда врачей лучше лежать и не вставать. Больному надо дать активированный уголь или другое лекарство, содержащее сорбенты, чтобы помочь организму справиться с токсинами. Также, если человек просит, можно дать ему немного холодной воды.

Самостоятельно бороться с интоксикацией не рекомендуется, потому что можно усугубить ситуацию. Совершенно точно в данном случае нельзя:

1. Вызывать рвоту, чтобы не получить микроповлеждения внутренних органов, на которые мог подействовать яд;

3. Использовать народные средства (марганцовку, молоко, горчицу), так как они не способны вывести отравляющие вещества;

4. Пить много теплой воды, так как она тоже ускоряет попадание токсинов в кровь.

После приезда скорой помощи нужно сказать врачам, сколько времени прошло с момента употребления гриба, чтобы определить степень отравления. Например, бледная поганка — это гриб с отложенным действием. Она выдает признаки отравления не раньше шести часов после употребления.

Также по возможности следует собрать остатки грибов, которые ел человек. Их отправят на токсикологический анализ, чтобы точно установить причину.

Как правильно готовить весенние грибы

Даже абсолютно съедобные сморчки требуют определенной кулинарной обработки.

«Гриб полностью полый, здесь могут скапливаться различные жучки, паучки и так далее, поэтому обязательно перед готовкой их нужно разрезать», — подчеркнул Щербинкин.

Многие грибники готовят сморчки без предварительного отваривания, просто выкладывая помытые нарезанные грибы на сковороду. Считается, что сморчки не содержат опасных веществ. Однако для перестраховки все же лучше отваривать их 10-15 минут со сливом воды.

Особенно это касается сморчковых шапочек, которые считаются условно съедобными. Их лучше готовить так: выложить на сковороду, выпарить влагу, слить воду, затем добавить масло или жир и обжарить.