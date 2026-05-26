Курбан-байрам 2026: традиции праздника, смысл и правила совершения жертвоприношения

Что можно и нельзя в этот день делать мусульманам?

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников в исламе, знаменующий собой завершение хаджа (паломничество в исламе, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей — Прим. ред.) и напоминающий мусульманам о величайшей жертвенности пророка Ибрагима (Авраама).

В отличие от Рамадана, который посвящен внутренней работе над собой через пост, Курбан-байрам символизирует готовность человека пожертвовать самым дорогим ради Аллаха.

Эксклюзивно для 5-tv.ru ректор Исламского института имени Мухаммаджана Хусаинова при Духовном собрании мусульман России, заместитель муфтия ДСМР по образованию Рамиль Камилович Адыгамов Камилович подробно объяснил смысл праздника, правила жертвоприношения и то, как мусульманам правильно провести эти дни.

Какого числа Курбан-байрам в 2026 году

В 2026 году Курбан-байрам выпадает на среду, 27 мая. Празднование начинается с вечерней молитвы 26 мая и продолжается до воскресенья, 31 мая. Основной ритуал — праздничный намаз, который проводится в мечетях, на открытых площадках и стадионах. После молитвы имам произносит проповедь, подчеркивая значимость события.

Одной из ключевых традиций праздника является жертвоприношение животного. Верующие также посещают могилы близких и навещают дальних родственников.

Празднование длится несколько дней, чтобы верующие могли посетить всех родственников, прочитать молитвы и проповеди, угостить людей и раздать милостыню бедным.

Смысл праздника Курбан-байрама 2026

Курбан-байрам напрямую связан с историей пророка Ибрагима, который долгие годы не имел детей и только в 90-летнем возрасте у него родился сын Исмаил. Когда мальчик стал подростком, Ибрагим получил повеление Всевышнего принести его в жертву. Эта история, описанная в Коране, показывает высшую степень доверия и покорности Творцу.

«Если, говоря про месяц Рамадан, мы подразумеваем глубинную внутреннюю работу над собой, то Курбан — праздник жертвоприношения, на мой взгляд, символизирует такую максимальную жертвенность человека, то есть готовность ради Всевышнего, ради Аллаха, пожертвовать самым дорогим», — объясняет эксперт.

Однако, как подчеркивает ректор, Господь не желает от людей человеческих жертвоприношений. Поэтому по велению Аллаха человеческая жертва была заменена райским животным — бараном.

«Мы знаем историю Ибрагима, алейхи салям, видим, что по велению Аллаха Всевышнего человеческая жертва была заменена райским животным — бараном. Но суть — вот в этой глубинной внутренней душевной работе. То есть то, что я перешагнул свое эго настолько, что готов расстаться ради довольства Аллаха своим единственным сыном, который, может быть, будет продолжением (рода. — Прим. ред.) после меня», — поясняет он.

Кто обязан совершать жертвоприношение на праздник Курба-байрам 2026

Жертвоприношение в день Курбан-байрама — это не просто желательный акт, а обязанность для тех мусульман, которые обладают определенным достатком.

Как и в случае с закятом (обязательный ежегодный налог в исламском праве, один из столпов ислама) или садака-аль-фитр (обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают по окончании месяца Рамадан до наступления праздника Ураза-байрам), здесь существует понятие нисаба — минимального имущественного ценза.

«Так же как закят, так же как садака-фитр подразумевает, что человек обладает достатком. Соответственно, должен быть необходимый достаток для совершения жертвоприношения», — говорит ректор Исламского института.

Если у человека нет излишков, превышающих установленный минимум, обязанность жертвоприношения с него снимается.

Какие животные подходят для жертвоприношения на праздник Курбан-байрам 2026

Для жертвоприношения могут использоваться определенные виды животных, которые традиционно признаны в исламе. Это овцы, козы, быки (коровы) или верблюды. При этом важно, чтобы животное было здоровым и не имело явных изъянов.

«Само животное должно быть подходящим: либо это овца, либо коза, либо бык, либо корова, либо верблюд. Естественно, животное должно быть здоровым, без изъянов. В целом рекомендуется выбирать самое лучшее, самое точное животное для жертвоприношения», — отмечает заместитель муфтия ДСМР.

Как правильно распределить мясо животного на праздник Курбан-байрам 2026

Важной частью традиции остается и распределение мяса жертвенного животного. Как правило, его делят на три части.

«Одну часть человек вправе оставить себе, одну часть он приглашает родных, и вместе они — то есть он готовит эту одну часть, приглашает родных, и они вместе празднуют этот праздник. Третья часть, как правило, раздается нуждающимся», — рассказывает специалист.

Однако, как уточняет заместитель муфтия ДСМР, это правило не является жестким и может варьироваться в зависимости от материального положения семьи. Если она испытывает нужду, то вправе оставить все мясо себе. Люди с достатком могут отдать мясо нуждающимся.

Что делать, если некому отдать мясо на праздник Курбан-байрам 2026

В современном мире, особенно в крупных городах, может оказаться, что вокруг нет людей, остро нуждающихся в пище.

«В таких случаях необходимо поискать, возможно, есть организации, которые специализированно занимаются сбором этого мяса. По опыту государств Ближнего Востока можно сказать, что там целые заводы собирают мясо, которое остается после хаджа. Из них готовятся консервы и отправляются в страны Африки, где продовольственная сложность. Соответственно, можно поступить так же. Либо все мясо оставить себе», — советует Адыгамов Рамиль Камилович.

Сегодня существует множество онлайн-платформ, предлагающих «жертвоприношение онлайн» за деньги. Однако здесь важно различать: если организация действительно совершает забой животного на средства жертвователя, а затем передает мясо нуждающимся — это допустимо. Если же человек просто переводит деньги в благотворительный фонд, это будет обычным пожертвованием, но не заменой жертвоприношения.

«Направление денег в фонд не исключает своего личного жертвоприношения. А в идеале, чтобы человек жертвоприношение совершил лично. Но если есть та или иная организация, которая реально осуществляет жертвоприношение — то есть здесь в этой схеме не происходит просто передача денег нуждающимся, а именно ты оплатил животное, принесли в жертву и потом уже распределяют (мясо. — Прим. ред.), — такой подход правильный. Если же речь идет чисто о распределении денег, то в данном случае это будет добровольным пожертвованием, но ни в коем случае не может заместить жертвоприношение», — подчеркивает он.

Если есть уверенность в надежности организации (например, есть фотографии, подтверждения, что жертвоприношение совершено), то онлайн-оплата может замещать личное участие.

Как гуманно принято делать жертвоприношение в исламе

Ислам уделяет особое внимание гуманному отношению к животным, особенно в контексте жертвоприношения. Пророк Мухаммад установил четкие правила, которые необходимо соблюдать.

«В хадисах (предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины — Прим. ред.) пророка, саллАллаху алейхи ва саллям, проговаривается, что ни в коем случае, например, нельзя точить нож перед животным. Дальше нужно максимально стараться, чтобы животное не видело нож. Необходимо само животное вести к месту жертвоприношения гуманно — не пинками, не как-то его волочить по земле, а аккуратно вести его. Не допускается, когда жертвоприношение одного животного совершается перед другим, чтобы оно видело. Вот эти моменты пророк жестко обозначил в своей сунне», — разъясняет эксперт.

Что нужно делать в дни праздника Курбан-байрам 2026

Помимо самого жертвоприношения, в праздник рекомендуется совершать ряд богоугодных действий. В их числе — большое (полное) и малое омовение перед праздничной молитвой, посещение самой молитвы, надевание чистой или новой одежды, использование благовоний.

«В нем (празднике Курбан-байрам — Прим. ред.) является богоугодным все: это и большое, и малое омовение перед молитвой, и посещение самой молитвы. Это и празднование вместе с родными, вместе с соседями. Скажем, в среднеазиатских государствах, как правило, в течение трех дней стол держат накрытым, ворота открыты, и соседи, родные ходят друг к другу в гости, то есть в зависимости от традиции», — отмечает заместитель муфтия ДСМР.

В эти дни можно раздавать милостыню, сладости детям — все это укрепляет духовность и сближает мусульман. Важно прожить внутреннее состояние, близкое к тому, что переживал пророк Ибрагим, а на его долю выпало не мало испытаний.

С юных лет он противостоял идолопоклонству, за что был приговорен к сожжению, но, брошенный в огонь, произнес: «Достаточно мне Аллаха, — прекрасный Он покровитель», проявив полное упование на Бога.

По воле Аллаха огонь не навредил ему. Позже Ибрагим по велению Господа оставил жену Хаджар и новорожденного сына Исмаила в безлюдной пустыне, доверившись Его милости.

Наконец, он выдержал испытание жертвоприношением: когда Аллах велел принести в жертву Исмаила, Ибрахим подчинился, преодолев внутренний конфликт между любовью к сыну и преданностью Богу.

В последний момент вместо мальчика был принесен в жертву баран, и пророк ощутил облегчение и благодарность за милость Всевышнего.

Его внутреннее состояние можно охарактеризовать как сочетание веры, покорности, любви к Богу, готовности к жертвам и терпения.

Что нельзя делать на праздник Курбан-байрам 2026

Во время праздника Курбан-байрам категорически запрещено употребление алкоголя.

Человеку, собирающемуся совершить жертвоприношение, нежелательно стричь волосы и подстригать ногти на протяжении десяти первых дней месяца Зуль-хиджжа (один из четырех священных месяцев в исламе, переводится как «месяц паломничества» — Прим. ред) и до ритуала заклания.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Традиции празднования Курбан-байрама 2026

За день до наступления праздника мусульманам желательно поститься. День перед Курбан-байрамом называется День Арафат. Это самая важная часть и кульминация хаджа. Паломники находятся в долине Арафат и восходят на гору. В день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями (ритуал побивание Шайтана камнями) и таваф (семикратный обход вокруг священной Каабы).

Праздник Курбан-байрам начинается рано утром. Каждый мусульманин должен придерживаться следующих традиций:

Совершать намаз. Ночь накануне Курбан-байрама следует провести в молитве. Рано утром мужчины, совершив омовение и не завтракая, отправляются в мечеть. Они надевают чистую праздничную одежду.

В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения.

Посетить кладбище. После мечети верующие отправляются на кладбище и молятся за усопших родственников.

Совершить жертвоприношение. На территории мечети или на специально отведенной площадке (намазгах) мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу). Если по каким-то причинам верующий не может заколоть животное самостоятельно, он должен хотя бы присутствовать рядом. Мясо жертвенного барашка можно раздать семьям нуждающихся. Шкуру животного нельзя выбрасывать. Верблюда или крупный рогатый скот можно принести в жертву за семерых человек, а мелкий рогатый скот можно заколоть только за одного человека, если позволяет семейный бюджет.

Накрыть стол. Каждая семья накрывает в этот день праздничный стол и готовит разнообразные мясные блюда со специями. На столе также выставлены многочисленные сладости и угощения для родственников и гостей.

Подарить подарки. Друзьям и родственникам нужно преподнести подарки. В первый день в Таджикистане принято дарить сладости соседским детям, стучащим в ворота. В последующие после праздника дни обычно наносятся визиты родным, близким и знакомым.

История праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа и отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (в Библии — Авраама). Самое название с арабского переводится как «праздник жертвы».

Согласно Корану, ангел Джабраил явился во сне к пожилому Ибрахиму и передал ему повеление Аллаха принести в жертву собственного сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда упоминается старший сын Исмаил.

Как бы ни было мужчине жаль своего ребенка, но он послушно отправился в долину Мина к тому месту, где сегодня стоит Мекка, и начал приготовления к церемонии жертвоприношения. Его сын, узнавший о том, что его ждет, не сопротивлялся, но плакал от страха и молился.

Однако когда отец занес нож над ребенком, лезвие не причинило ему никакого вреда. Это оказалось испытанием от Аллаха для верующего, и когда тот не ослушался, Бог пощадил человека. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака).

С тех пор в память об этой жертве мусульмане совершают обряд жертвоприношения.

Курбан-байрам знаменуется окончанием хаджа, когда паломники со всего мира, а это миллионы людей разных национальностей, социального статуса, возрастов, объединенных верой в Единого Создателя, любовью к Нему и Его посланнику, стекались к священной Каабе, чтобы в едином порыве засвидетельствовать:

«Ляббейкя, Аллахумма, ляббейк! Ляббейкя ля шарикя лякя, ляббейк! Инналь хамда ван-ни’мата лякя валь-мульк, ля шарикя ляк» («Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! У Тебя нет сотоварищей. Хвала Тебе, милость и власть принадлежат только Тебе! Нет у Тебя сотоварищей»).

Совершить хадж хотя бы раз в жизни является обязанностью мусульманина.