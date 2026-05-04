Променяла кино на швабру и секту? Что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни»

Фото: Кадр из к/ф «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль, 1969 г.

Татьяна Федотова почти не дает интервью уже много лет. Где живет знаменитость советского кинематографа?

Актриса Татьяна Федотова, которую миллионы зрителей запомнили как юную обаятельную Гюльчатай из легендарного фильма «Белое солнце пустыни», десятилетиями остается одной из самых загадочных фигур советского кино.

В последние годы о ней ходили самые невероятные слухи: что она ушла в секту, стала отшельницей, оборвала все связи с внешним миром. Но вот актриса впервые за долгое время согласилась на откровенный разговор.

Как живет Федотова на самом деле и чем занимается в тверской деревне — в материале 5-tv.ru.

Почему актриса Татьяна Федотова отказалась от карьеры в кино

Кадр из к/ф «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль, 1969 г.

Когда журналист МК.RU связался с 75-летней актрисой, она сразу обозначила правила: беседа возможна, но без фото- и видеосъемки.

«Называйте меня просто Татьяной, мне больше нравится без отчества», — попросила она.

Главный слух, который уже много лет сопровождает Татьяну Федотову, связан с тем, что якобы она ушла в секту. Актриса резко отвергает эти утверждения.

«Ох, какая секта… Люди не ведают, что говорят», — жалуется артистка.

По словам Федотовой, почвой для подобных разговоров стало одно из ее телевизионных интервью, где она говорила о том, как пришла к вере в Бога.

«А меня сразу в сектантки записали. Мое сердце занято Богом. Я читаю много духовной литературы, чтобы быть просветленной. Для того, чтобы приготовиться к вечной жизни, совершенно необязательно уходить от мирской жизни», — добавила актриса.

По ее словам, вера для нее — это внутреннее состояние, а не принадлежность к какой-либо закрытой организации, тем более запрещенной.

Однако эксперт-религиовед Игорь Иванишко придерживается иного мнения. Ранее он заявлял в беседе с KP.RU, что Федотова якобы состоит в опасной организации.

«Насколько мне известно, ситуация с сектантской зависимостью Татьяны Федотовой не изменилась. Для выхода из сложного патологического состояния Федотовой, основанного на сектозависимости, требуется продолжительная работа с профильным психологом. Но она не считает, что у нее проблемы, журналистам она отвечает, что у нее все хорошо, и ей не нужна помощь специалистов. Говорит, что именно у других проблемы, так как они, по ее словам, не познали истину, а она познала», — приводит слова Иванишко издание.

Сама Татьяна Павловна эти обвинения категорически отвергает. Да и сам эксперт не предоставил публике убедительных доказательств.

Татьяна Федорова — отшельница или просто домоседка

Кадр из к/ф «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль, 1969 г.

Другой устойчивый слух — что Федотова стала отшельницей. На это актриса парирует: «Отшельник — это человек, который ушел от мирских забот, а она живет в миру».

«Со мной рядом мои любимые, родные люди. У меня и сын есть, я богатая мама! Мои домашние — близкие мне по духу люди. Живу в любви и заботе», — говорит актриса.

Дочь Мария, которую упоминают журналисты, действительно оберегает покой матери, но это не значит, что Федотова прячется от людей.

Актриса с удовольствием рассказывает, что живет с мужем в чудесном доме под Тверью, занимается огородом, а летом к ним приезжает вся семья.

«В деревне, под Тверью, у нас с мужем чудесный дом. Приедет наша семья, — делится артистка планами на лето.

Роковая роль и закат карьеры актрисы Татьяны Федоровой — Гюльчатай

Кадр из к/ф «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль, 1969 г.

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел на экраны 30 марта 1969 года и сразу стал культовым. Лента принесла славу многим актерам, но для некоторых она стала роковой.

Через год после премьеры скончался Павел Луспекаев (Верещагин). В 2014 году от рака умер исполнитель главной роли Анатолий Кузнецов. В 2017-м болезнь унесла жизнь Николая Годовикова, друга Федотовой.

Что касается Татьяны, ее экранная Гюльчатай стала последней крупной работой. Несмотря на то что молодой красавице пророчили большое будущее, она практически сразу перестала сниматься. Сама актриса объясняет это тем, что высшие силы уберегли ее от «славы, которая убивает душу человеческую».

Окончив училище, она выступала в «Ленконцерте» как танцовщица. Именно там она познакомилась с музыкантом Геннадием Кузьминым, который на тот момент был женат.

По словам актрисы, однажды она пришла к супруге Кузьмина и честно призналась в отношениях, пообещав прекратить связь. Однако на следующий день ситуация неожиданно изменилась: жена музыканта сама привела мужа к Федотовой, фактически «передав» его сопернице, пишет KP.RU. В итоге Татьяна и Геннадий создали семью, у них родились сын и дочь.

В 1994 году актриса пережила духовный перелом и, как пишут СМИ, пришла в одну из религиозных общин, которую многие называли деструктивной сектой. После этого и поползли соответствующие слухи об актрисе.

Федотова в последний раз снималась в 2017 году для клипа на религиозную песню «Ни высота, ни глубина». С тех пор о ее актерской карьере не было новостей. После выхода на пенсию она четыре года работала уборщицей в музее, а сейчас живет спокойной жизнью в селе.

Видимо, актриса осознанно выбрала иной ритм жизни — без красных дорожек и светских раутов. И, судя по всему, вполне счастлива. А слухи о секте, по ее словам, рождаются от непонимания и желания навесить ярлык на человека, который живет нестандартно для публичной персоны.