Мультиварка, врач и гадалка: какую роль играла русская печь у крестьян

Печной свод на Руси считали сердцем избы и практически живым существом.

На Руси новорожденных в печи лечили, взрослые в ней парились, а пожилые с ее помощью избавлялись от боли в суставах. Она оставалась важным элементом всех стадий жизни крестьян, без нее и избу не строили! А казалось бы, печь только для каши годится…

Почему без русской печки не было бы жизни и что вообще такого необычного она умела, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал историк и кандидат исторических наук Станислав Аманов.

Почему от печи зависела жизнь человека на Руси

«Русская печь является сердцем избы. Почему? Потому что там проходила буквально вся жизнь человека. От его самых маленьких лет до глубокой старости, когда на печи лечились, излечивали какие-то недуги. Ну и, конечно, печь — это сердце дома, потому что она его топит», — объяснил кандидат исторических наук.

Новорожденных прогревали в печи во время простуды: угли убирали, подстилали солому и следили, чтобы ребенок пропотел. Считалось, что за один‑два дня так можно избавиться от заболевания или хотя бы снизить его симптомы.

Когда малыш подрастал, печь присутствовала при его сватовстве. Зашедшая в дом сваха первым делом протягивала руки к печному огню — так она очищалась и заручалась помощью. Девушка же в это время должна была спрятаться на печи. Если она соглашалась слезть, это означало согласие на брак.

На свадьбе молодожены трижды обходили печь кругом — так жених благодарил очаг, вырастивший невесту, и просил здоровья для новой семьи. А традиция бить бокалы пошла от древнего обычая: после свадьбы в печь кидали пустой глиняный горшок со словами: «Сколько черепков, столько и детей».

Печь оберегала дом молодой семьи от ссор. Вместо сегодняшнего «не выражайтесь так при детях» в старину говорили просто: «В избе печь!».

Когда же жизнь крестьянина завершалась, печь помогала его близким унять тоску. Открывали заслонку, выметали мусор и приговаривали: «Сор в печь, а тоска с плеч». На поминках трубу не закрывали, а на печку клали угощение — чтобы душа усопшего могла прилететь и порадоваться.

Как русская печь влияла на избу

Возведение дома всегда начиналось с выбора места для печи, и только потом планировали остальные помещения. Отсюда и родились поговорки: «Плясать от печки», «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил».

Печь ставили на прочный срубный настил — опечье, а под ним оставляли пустое пространство — подпечье. На опечье держали ухваты, кочерги, хлебные лопаты, а в подпечье зимой сажали кур, чтобы неслись лучше и не мерзли.

На печи спали пожилые люди, чтобы облегчить симптомы ревматических болезней (артрита, подагры). Хорошая печь с толстыми стенками должна была держать тепло целые сутки после одной протопки.

Печь вместо шкафа

Формирование русской печи в привычном виде началось примерно в XV–XVI веках. Изначально нижняя часть печи не отапливалась: процесс топки происходил достаточно высоко. Только к XIX веку низ печи тоже стал отапливаемым.

До того как нижняя часть печи стала прогреваться, в ней хранили инвентарь — многочисленные кухонные принадлежности и другие предметы. В ней ничего не плесневело, не волгло.

«Температура печи менялась на протяжении всего дня. Поэтому ее могли использовать, соответственно, по разным назначениям», — пояснил Аманов.

Таким образом, печь выполняла функцию хранилища, практически шкафа.

Печь вместо всех кухонных агрегатов

Базовая функция печи — приготовление традиционных блюд русской кухни: каш, супов, пирогов. Благодаря равномерному распределению тепла еда получалась вкусной и ароматной. Фактически духовка, микроволновка и плита в одном, более качественном исполнении.

Фирменным блюдом из русской печи был хлеб. Как его пекли? Вечером крестьянка готовила квашню — деревянную кадку. Натирала солью с закваской, заливала теплой водой и добавляла кусочек теста, оставленный с прошлого раза.

Закваску размешивали мутовкой, засыпали муку через сито и месили, пока не получалась густая сметана. Квашню ставили в тепло, накрыв полотенцем.

Утром тесто поднималось, и его месили снова и снова — дважды, с перерывом на подход. Эта работа требовала силы и сноровки, чтобы тесто перестало липнуть к рукам и кадке.

Затем его делили на круглые караваи, давали немного постоять и только потом отправляли в хорошо протопленную печь, вычищенную от золы.

Пол печи устилали дубовыми или капустными листьями, а если их не было, хлебную лопату щедро посыпали мукой. Готовность определяли на слух: если вынутый хлеб издавал звонкий, бубнящий звук — значит, пропекся как надо.

Но печка легко заменяла не только духовку: например, с ее помощью делали заготовки. В остывающей печи или с использованием отдельных ее элементов сушили грибы, ягоды. В качестве кухонного дегидратора использовали нижнюю часть печи и подбирали оптимальную температуру, чтобы продукты не сгорели, а именно засушились.

И это тоже не все! Печь также использовалась для изготовления предметов утвари: крестьяне подбирали оптимальный момент, ориентируясь на температуру печи, а затем в ней обжигали глину, из которой делали посуду и другие необходимые в хозяйстве вещи.

Печь вместо стиральной машины

В некоторых регионах Руси стирку проводили прямо на печи. Одежду смачивали в воде или растворе мыла, затем оставляли на несколько часов на верху печи. Спустя время стирали руками и полоскали.

Еще печь давала «стиральный порошок», вместе с которым грязное белье в чугунном горшке кипятили.

«В емкость для стирки вещей опускали специальный мешочек с золой. Зола достаточно хорошо очищала вещи от загрязнений и даже, говорят, делала структуру ткани более прочной», — пояснил историк.

Печную золу также использовали как удобрение в сельском хозяйстве.

Печь вместо бани

Печь нередко заменяла баню: когда температура достигала комфортного уровня, угли выгребали, насыпали солому, и крестьянин мог совершать банные процедуры.

«Человек туда залезал, ну, как правило, к заслонке, то есть к тому месту, где он может дышать свежим воздухом. Ему туда подавали ведро воды, его плескали, и так он мог совершать банные процедуры. А если печь была достаточно высокой, то он мог делать это сидя», — рассказал Аманов.

Банные дни, как правило, приходились на субботу.

Как печь задабривали на Руси

Русская печь была не просто предметом быта — ей поклонялись, считая чуть ли не живым существом.

Существовал особый обряд: чтобы «задобрить» печь, ей «давали» порцию еды. Считалось, что так она будет давать тепло и уют дому.

Помимо «кормления» печи, были и другие поверья. Например, печь могла «предсказывать» погоду:

Дрова горят с треском — жди мороза, гудят и шумят — быть бурану;

Огонь вялый, дрова гаснут — скоро оттепель;

Дрова разгорелись легко, потрескивают слегка, а дым из трубы тянется ровно вверх — день будет солнечный и тихий;

Дым выгибается коромыслом или стелется по земле — к непогоде, ветру и дождю.

Почему печь запрещали оскорблять на Руси

Печь занимала особое место в народной мифологии и обрядах. Ее считали почти живым существом, от которого зависела жизнь человека в суровых условиях, особенно на Русском Севере.

Оскорблять печь было строго запрещено — например, плевать в нее считалось недопустимым.

Место на печи часто распределяли по старшинству: пожилые люди и больные имели приоритет, так как тепло печи помогало им облегчить страдания. В зажиточных крестьянских семьях могло быть несколько печей или одна большая печь, где могли разместиться несколько человек. В бедных избах пространство было ограничено, и на печи спал кто-то один — обычно самый старший член семьи.

Образ человека, спящего на печи, закрепился в фольклоре: например, Илья Муромец до своего исцеления был парализован и долго проводил время на печи.