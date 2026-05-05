Солили младенца и допекали в печи: как рожали женщины на Руси

Историк разоблачил популярный миф о том, что раньше женщины рожали в поле и сразу шли работать. Как же все было на самом деле?

Миф о том, что на Руси женщины рожали в поле и сразу же возвращались к работе, глубоко укоренился в общественном сознании. Он кажется понятным: тяжелый крестьянский труд, бесконечные сельскохозяйственные работы, многодетные семьи… Но насколько этот образ соответствует исторической правде? Как на самом деле проходили роды на Руси?

На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил историк, кандидат исторических наук Станислав Аманов.

Правда ли на Руси женщины рожали в поле

Миф о том, что раньше рожали в поле, произошел от тяжелой работы в сельской местности: уборка урожая, посев урожая, сельхозработы. Они были не только в поле, их круг не ограничивался даже сезонами и временами года, потому что подготовка к сезону урожая была очень большой.

«Поэтому возник миф о том, что крестьяне рожали прямо в поле и спокойно работали дальше. Но он имеет мало общего с реальностью. Правда, сроки восстановления после родов были небольшие, потому что часто женщину вынуждали заниматься повседневными делами. Ведь детей было много, хозяйство было большое. Но это не значит, что она родила ребенка и сразу шла в поле. А в поле рожали только тогда, когда не смогли добежать до хозяйственных помещений — амбаров и прочих», — объясняет Станислав Аманов.

Дома, по словам историка, старались не рожать, потому что дом — это чистое, святое. А вот баня становилась основным местом для принятия родов. Но, опять же, в определенных регионах России.

Когда на Руси женщины рожали не в бане

В амбаре и в погребе зачастую рожали, когда ребенок не был законным или факт рождения пытались скрыть. Но все зависело от ситуации.

«Возможно, баню не успевали подготовить, и приходилось рожать в таких условиях. Но, опять же, жители Руси были очень практичными, поэтому старались предвидеть дату родов и к ней подготовиться. Но тут нужно сказать про определенный момент: считалось, что не нужно знать точную дату, чтобы ее не узнали какие-нибудь злые духи или не стали кружиться сплетни вокруг ребенка, поэтому ее зачастую не озвучивали», — рассказывает Аманов.

Почему на Руси женщины рожали в бане

Баня связана с мифами, с определенными культами. Рожали в бане, потому что она являлась «пограничным местом» между миром духов и миром живых. Поэтому ее готовили, убирали, замаливали духов.

«Часто новорожденного могли слегка посыпать солью. Это делали, чтобы оградить его от злых духов. Отголоски этих обычаев можно найти в русской классике. Например, в „Вие“ делали круги из соли, чтобы защитить себя от нечисти. Вот такое интересное дохристианское поверье», — отметил эксперт.

Как на Руси готовили женщину к родам

Роженицу готовили с помощью множества обрядов. Например, на самих родах открывали все двери и окна. Считалось, что так ребенок сможет «выйти» лучше и проще.

«Также на родах мог присутствовать муж, чтобы подбадривать и держать жену. Но опять же, тут нужно понимать, что в ряде регионов это было табуированным, запретным, а в ряде регионов это дозволялось, особенно во время тяжелых родов. То есть любой обряд зависел от региона Руси. И связано это было с местными поверьями, с климатическими особенностями и многим другим», — поясняет историк.

Как проходили роды на Руси

При этом роды были не лежачие, а, как они сейчас называются, вертикальные. В каких-то случаях они в принципе могли упростить родовой процесс.

«Роль акушерок выполняли бабки-повитухи. Это мудрые женщины того времени, которые обладали минимальным объемом медицинских знаний. И, конечно, их знания во многом основывались на обрядах. Допустим, рождался малыш недоношенным. Что могли делать с этим малышом? Его могли положить в печь, чтобы он „допекался“. Естественно, температура была минимальная, чтобы не причинить вред ребенку», — подчеркнул Станислав.

Также существовало множество способов облегчения родов. Если мужчина допускался до них, то это поддерживало женщину. И достаточно большое количество трав могло облегчить процесс родовой деятельности, а повитухи были тесно связаны с остатками языческого культа.

«Они тоже знали какие-то определенные наговоры, которые якобы облегчали процесс родовой деятельности. Если ребенок был незаконным, то бабка-повитуха могла проводить обряды, которые вызывали предполагаемого отца в случае и заставляли его каяться», — приводит примеры Аманов.

Все изменили появившиеся в XIX веке учреждения — их называли земствами.

«Земства занимались благоустройством, строительством фельдшерских пунктов. Именно после их создания в эпоху Александра II в деревни наконец-то пришли грамотные специалисты. Они убрали множество суеверий, ввели врачей, которые там стали работать и постепенно помогли избавиться от пережитков прошлого, и количество выживших детей резко выросло», — подметил историк.

Как женщины на Руси восстанавливались после родов

Средний срок восстановления после родов зависел от ряда факторов.

Если женщина была из знатной богатой семьи, то всевозможная прислуга облегчала ей процесс повседневной жизни. Она готовила, стирала, убирала избу и даже кормила своим молоком ребенка, если мать болела.

Если же женщина была из крестьянского сословия, из небогатых крестьян, то, как правило, в первые две недели она еще могла иметь какие-то послабляющие условия, но затем уже начинала заниматься повседневной жизнью. Опять же, если требовало время, то она практически сразу приступала к повседневной работе по избе.

«Поэтому тут нужно понять, что сельскохозяйственная жизнь требовала от женщины быстрых решений, что очень сильно сказывалось на здоровье. А учитывая многодетность, то женское здоровье в большой степени подвергалось угрозе», — подчеркнул эксперт.

Вообще в дореволюционной России роды не считались бытовым явлением.

«Роды играли важное значение: символическое, сакральное. Родственники на них тоже присутствовали. И после родов они поддерживали женщину физически, если могли. Конечно, надо понять, что сезон урожая требовал отвлечения на сельскохозяйственные работы, но женщина, как правило, не оставалась одна», — подытожил Станислав.