«Иди и смотри»: как снимали самый страшный фильм о Великой Отечественной войне

Фото: Кадр из к/ф «Иди и смотри», реж. Элем Климов, 1985 г.

Картина даже в наши дни пугает зрителей своей натуралистичностью.

Фильм Элема Климова «Иди и смотри» — не просто кино о войне. Картина стирает границу между экраном и реальностью, заставляя зрителя пережить ужас оккупации в Белоруссии 1943 года.

За кадром остались месяцы изнурительных съемок, беспрецедентные требования режиссера и история 13-летнего актера, которому пришлось быстро повзрослеть.

«Иди и смотри» по сей день считается одним из самых страшных и правдивых фильмов о Великой Отечественной войне.

Хроника концлагерей: как подбирали актеров для «Иди и смотри»

Работа над фильмом началась в 1977 году. Изначально картина называлась «Убить Гитлера», но Госкино потребовало внести правки, которые Климов посчитал неприемлемыми. Вернулся к проекту режиссер только в 1984 году.

По сюжету мальчик Флера уходит в партизанский отряд вопреки воле матери. Однако в отряде его оставляют «на базе» — слишком молод. Там он знакомится с девушкой Глашей. Между ними возникает робкая симпатия, но ощущение тревоги уже нарастает.

Когда партизаны уходят на задание, Флеру не берут. Вскоре начинается немецкая бомбардировка. Оглушенный и дезориентированный, он вместе с Глашей возвращается в родную деревню — и обнаруживает, что она пуста.

Флера цепляется за надежду — думает, что односельчане могли спрятаться на острове среди болот. Он отправляется туда вместе с Глашей. По дороге они встречают выжившего, который сообщает страшную правду: деревню сожгли, а всех жителей, включая семью Флеры, убили. Мир главного героя рушится окончательно.

Мальчик пытается покончить с собой, но его спасают. Он видит ужасы нацистской карательной акции и за два дня превращается из жизнерадостного подростка в седого старика.

На главную роль Флеры претендовало несколько сотен мальчишек. В итоге выбрали 13-летнего Алексея Кравченко. Перед кастингом его заставили несколько часов смотреть хронику концлагерей. После просмотра предложили чай с тортом, но мальчик отказался. Эта реакция впечатлила Климова и психолога, работавшего на проекте.

Для роли Кравченко пришлось худеть: он выдерживал 48-часовые голодовки и бегал на большие расстояния. Во время съемок он жил один, без мамы, и сам себя кормил.

Во время проб Кравченко попросили изобразить реакцию на смерть матери — и он зарыдал так искренне, что члены комиссии испугались.

Режиссер во время съемок настаивал на подлинных эмоциях. Он считал, что фальшь будет заметна на экране, а фильм требует абсолютной правды.

В хронологическом порядке: как снимали фильм «Иди и смотри»

Фильм снимали в строгой последовательности — это было роскошью, так как обычно съемки проходят вразброс. Климов настаивал на таком подходе, чтобы Алексей Кравченко мог «прожить» роль, а его герой развивался естественно. В некоторые места для съемок приходилось возвращаться до трех раз.

Съемки проходили в Березинском заповеднике в Белоруссии — в тех местах, где происходили реальные события. Локации подбирались с исторической точностью: например, возле деревни Каменка нашли несколько старых домов, которые использовали без перестройки — лишь слегка «обветшали» для кадра.

Ключевые сцены снимали на острове посреди болота: это место имело прямую связь с событиями 1943 года, когда здесь прятались местные жители. Болота, через которые проходят герои, были настоящими — с торфяными ямами и корягами под водой, что добавляло риска и реализма.

Декорации почти не использовались, и почти все костюмы были настоящими. Их собирали у местных жителей, в музеях и архивах: партизаны носили реальные гимнастерки, ватники и сапоги 1940-х годов, иногда с заплатами и следами износа. Форму немцев тщательно проверяли историки — она должна была точно соответствовать тому, что носили в Белоруссии в 1943 году.

В «Иди и смотри» снимались в основном непрофессиональные актеры и начинающие. Климов хотел добиться гиперреализма, поэтому привлекал людей, которые сами пережили войну. Например, Казимир Рабецкий, сыгравший старосту деревни, которого сжигают заживо, в войну сам был на этом острове и видел карательные акции.

«Много пожилых людей снимались, а работали мы как раз в тех местах, где все в войну и происходило… Нам их и жалко было, потому что они должны были второй раз все пережить», — вспоминал после режиссер.

Некоторые жители близлежащих поселений участвовали в массовке. Они не просто изображали эмоции — многие действительно вспоминали личные трагедии: кто‑то потерял родственников во время войны, кто‑то пережил детские страхи, связанные с теми событиями.

Второй режиссер Владимир Поночевный вспоминал, как сложно было снимать сцену сожжения амбара. Чтобы добиться нужного накала эмоций, кто-то из актеров, игравших немцев, дал очередь холостыми в воздух. И тут же из амбара раздался человеческий вой, который невозможно было сымитировать.

На площадке Климов стремился к максимальной достоверности. Там использовались настоящие пули и бомбы, следы ожогов наносили по консультациям медиков, со скотобоен завозили настоящую кровь, и однажды по-настоящему… убили корову.

Кравченко сопровождал психолог: насколько фильм «Иди и смотри» был тяжелым для актеров

Работа над фильмом была тяжелой не только для актеров, но и для всей съемочной группы. Поночевный признавался, что после окончания съемок его мучил тик и другие проблемы, связанные с эмоциональным перенапряжением, которое нарастало с каждым днем.

Герман Климов, брат режиссера, вспоминал, что Элем «сжигал себя дотла», а он сам опасался за его здоровье. Герман отмечал, что режиссер практически не спал, пересматривал отснятый материал по ночам и постоянно искал способы сделать каждую сцену еще более правдивой.

«Элем относился к творчеству как к миссии», — говорил его брат.

Режиссер понимал, что роль может разрушить психику подростка, поэтому рядом с Кравченко присутствовал психолог, который учил его аутотренингу. Психолог не только проводил с актером индивидуальные занятия, но и присутствовал на съемках ключевых сцен — он отслеживал состояние Кравченко и помогал ему «выходить» из тяжелых эмоциональных состояний после дублей.

По словам специалистов, работавших на площадке, это был редкий случай столь тщательной психологической поддержки юного актера в советском кино.

При этом Элем Климов требовал от мальчика полного погружения.

«Он никогда ничего не разжевывал, он просто подходил и говорил дословно: „Мне надо так“… А как „так“ — я уже сам думал», — рассказывал потом Алексей Кравченко.

Из лета в зиму: как снимали последний кадр фильма «Иди и смотри»

Последний кадр фильма, где партизаны идут по «летней» поляне в заснеженный лес, получился случайно. Во время съемок выпал снег, а нужно было снять конец лета. Группа пыталась воссоздать летнюю атмосферу: с помощью мощных турбин и тепловых пушек растопили снег на основной площадке, но полностью очистить лес не успели — на дальних планах все еще виднелись снежные пятна.

Оператор Алексей Родионов вспоминал, что сначала команда расстроилась: сорвался тщательно продуманный финал. Но Климов, осмотрев местность, вдруг увидел в этом символичный образ.

Сцену сняли одним дублем: партизаны движутся по зеленой поляне, которая плавно переходит в заснеженный лес. Камера шла следом за отрядом, подчеркивая необратимость этого движения. По словам художника-постановщика Виктора Петрова, в кадре специально замедлили темп, чтобы зритель успел осознать этот переход — из цвета в белизну, из жизни в неизвестность.

Стыд немецкого солдата: реакция на фильм «Иди и смотри»

Первоначальное название «Убить Гитлера» не прошло цензуру. Так появилось «Иди и смотри» — отсылка к Библии.

Фильм получил признание не только в СССР, но и за рубежом. В 1986 году его назвали лучшим фильмом года по версии читателей «Советского экрана». В 2017 году отреставрированная версия получила главный приз на Венецианском фестивале.

«Я солдат вермахта. Больше того — офицер вермахта. Я прошел всю Польшу, Белоруссию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все рассказанное в этом фильме — правда. И самое страшное и стыдное для меня — что этот фильм увидят мои дети и внуки», — цитирует aif.ru немецкого солдата, посмотревшего этот фильм.

Алексей Кравченко позже говорил:

«Я смотрел этот фильм, но у меня свои воспоминания. Мы снимали девять месяцев. Сложно, я не высыпался, я сидел на диетах… Я жил один, маму ко мне не пускали…».