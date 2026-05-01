Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

В последний месяц весны вступят в силу новые правила выплат пенсий и пособий, а также проведения операций в СБП. Какие еще перемены ждут граждан РФ?
С 1 мая 2026 года в России вступают в силу несколько значимых изменений в разных сферах жизни. Они коснутся социальной сферы, налоговой системы, платежных сервисов, сельского хозяйства и других направлений.
С 1 мая в отношении пенсий в России произойдет несколько изменений.
Первое — повышение фиксированной выплаты. Ее получат:
Пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет;
Граждане, которым в апреле 2026 года была установлена I группа инвалидности.
В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля, поэтому после повышения она составит 19 169,38 рубля. Перерасчет производится автоматически, подавать заявления не нужно.
Второе — досрочная выплата пенсий за май из-за праздников. Она коснется тех, кто обычно получает пенсию через банк с 1 по 4 число месяца. Деньги перечислят до 30 апреля. Это касается всех видов пенсий (страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности), а также сопутствующих выплат от Социального фонда. Пенсионеры, получающие деньги через «Почту России», будут обслуживаться по обычному графику (доставка начнется со 2–3 мая и продлится до 25 мая).
Третье — детские пособия (единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву) Соцфонд перечислит досрочно по той же причине — 29–30 апреля. Выплата из материнского капитала на детей до трех лет в мае пройдет 5 числа по стандартному регламенту.
Досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.
Четвертое — с 22 мая 2026 года изменятся правила назначения единого пособия для многодетных семей. Теперь, если доход семьи превышает региональный прожиточный минимум до 10%, семья сохранит право на пособие. Ранее даже незначительное превышение лишало этого права.
Если многодетная семья подаст заявление на продление пособия, а превышение доходов находится в пределах 10%, выплату продлят на год. Соцфонд автоматически пересмотрит все отказы с января 2026 года, подпадающие под новые правила. Родителям не нужно будет подавать новые заявления. Решение будет доступно на портале «Госуслуги».
Семьям, ранее не получавшим пособие из-за небольшого превышения доходов, назначат выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума.
Налоги и долги
С 1 мая 2026 года ФНС России формализует порядок списания налоговых задолженностей, которые невозможно взыскать (например, из-за истечения срока давности или невозможности установить должника).
Механизм теперь распространяется не только на федеральные, но и на региональные и местные налоги (для последних требуется решение властей субъекта или муниципалитета).
Одновременно с ноября 2025 года ФНС получила право на внесудебное взыскание подтвержденных долгов физических лиц и самозанятых. Это ускоряет процедуру и усиливает контроль за состоянием Единого налогового счета.
Система быстрых платежей (СБП)
С 1 мая 2026 года в СБП вводятся новые тарифы:
Переводы между физическими лицами остаются бесплатными.
Комиссия (от пяти копеек до трех рублей за операцию) вводится для переводов с участием бизнеса: от физлиц к юрлицам, ИП, самозанятым, а также в обратном направлении и между самими компаниями.
Фиксированная комиссия в шесть рублей устанавливается за трансграничные переводы между физлицами (зачисление остается бесплатным).
С 1 мая 2026 года запрещен вывоз из России аффинированного (очищенного) золота в слитках весом более 100 граммов для физлиц, компаний и ИП.
Исключения:
Вывоз в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты;
Вывоз в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же воздушные пункты пропуска при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.
Дачное хозяйство
С мая 2026 года вступают в силу новые правила, которые касаются использования земли и содержания территории для владельцев загородных участков.
Борщевик Сосновскогопризнан официальной угрозой. Дачники обязаны уничтожать это растение на своих участках, иначе рискуют получить штраф. Под запрет также попали амброзия и горчак.
Освоение земли. Если участок приобретался для садоводства и огородничества, его нужно использовать в течение трех лет. Под «освоением» подразумевается строительство, посадка деревьев или регулярная обработка почвы. При невыполнении требования предусмотрен штраф от 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении участок может быть изъят через суд.
Пожарная безопасность. При разведении костров и розжиге мангалов нужно соблюдать определенные условия: расстояние до строений должно составлять не менее пяти метров, а в радиусе десяти метров от источника пламени не должно быть сухой растительности.
С 11 мая 2026 года между Россией и Саудовской Аравией вводится безвизовый режим.
Граждане РФ смогут въезжать и находиться в королевстве без виз не более 90 дней подряд или суммарно в течение календарного года. Обязательное условие — причина въезда не должна быть связана с трудоустройством, учебой, постоянным проживанием или религиозными целями. Для этих случаев виза по-прежнему потребуется.