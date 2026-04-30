Какая пила для работы на даче лучше — бензиновая, электрическая или аккумуляторная
Пила — незаменимый помощник для владельцев частных домов. Но инструмент бывает разных типов — какой проще в обслуживании и быстрее справляется со своими задачами?
Еще недавно для распиловки дров использовали ручную пилу. Сегодня на смену ей пришли современные инструменты — в том числе электрические, аккумуляторные и бензиновые пилы. Но есть ли у них недостатки? И какая пила лучше подойдет для конкретного вида работ на участке? Программа Пятого канала «Стройнадзор» сравнила и проверила каждую из них.
Какая пила тише и быстрее
Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин и специалист по садовым механизмам Александр Пашков решили сравнить два типа пил — бензиновую и аккумуляторную.
Первый этап тестирования — отпилить часть бревна и засечь время, а также измерить уровень шума.
«Что мне больше всего не нравится в бензопиле, что ее надо сначала раскочегарить, завести. Надо включить подсос, подкачать», — признался Пашков.
Бензиновая пила:
- Время работы: десять секунд;
- Уровень шума: 107 децибел.
Аккумуляторная пила:
- Время работы: 17 секунд;
- Уровень шума: 90 децибел.
По итогам теста видно: бензопила работает быстрее, но создает значительно больше шума.
Какая пила легче
Следующий этап — взвешивание инструментов. Результат:
- Бензиновая пила — семь килограммов 250 граммов (с полупустым топливным баком);
- Аккумуляторная пила — пять килограммов 500 граммов.
«Два килограмма разница. Если целый день вот так вот дрова пилить, это большой вес», — заметил ведущий.
Получается, бензопила мощнее, тяжелее, более шумная, но зато она быстрее пилит.
«Каждый килограмм важен. Особенно те люди, которые постоянно работают с каким‑то инструментом, знают: даже 100 грамм имеет значение», — подчеркнул Пашков.
Какая пила проще в работе и обслуживании
Бензопила требует особого подхода к заправке.
«Нужно правильно разбавить маслом: 1 к 40, 1 к 50 — примерно в таком диапазоне. Опять же, к каждой пиле в инструкции по эксплуатации написано, в какой пропорции масло нужно разбавлять. Это важно», — поясняет Пашков.
Аккумуляторная пила проще в работе и обслуживании. Главное — иметь запас батарей и вовремя их заряжать.
«Полностью универсальной техники нет. Если задача — валить деревья, какую‑то масштабную, большую, крупную работу выполнять, тут, конечно, выбор лучше делать в сторону бензиновой техники. Ну а если речь идет про бытовое использование, например, на дачный участок, где есть какие‑то ветки, сучья, дрова немножечко нужно попилить, то я бы, наверное, выбрал аккумулятор. Но опять же, тут каждый выбирает только сам», — подвел итог эксперт.
Есть и третий вариант — электропила. У нее свои плюсы и минусы:
- Не нужны бензин и аккумуляторы;
- Требуется розетка — это снижает мобильность;
- Провод может мешать в процессе работы.
Независимо от типа питания, при работе с пилой нужно соблюдать базовые правила обслуживания: регулярно смазывать цепь, контролировать и регулировать натяжение цепи.