Пила — незаменимый помощник для владельцев частных домов. Но инструмент бывает разных типов — какой проще в обслуживании и быстрее справляется со своими задачами?

Еще недавно для распиловки дров использовали ручную пилу. Сегодня на смену ей пришли современные инструменты — в том числе электрические, аккумуляторные и бензиновые пилы. Но есть ли у них недостатки? И какая пила лучше подойдет для конкретного вида работ на участке? Программа Пятого канала «Стройнадзор» сравнила и проверила каждую из них.

Какая пила тише и быстрее

Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин и специалист по садовым механизмам Александр Пашков решили сравнить два типа пил — бензиновую и аккумуляторную.

Первый этап тестирования — отпилить часть бревна и засечь время, а также измерить уровень шума.

«Что мне больше всего не нравится в бензопиле, что ее надо сначала раскочегарить, завести. Надо включить подсос, подкачать», — признался Пашков.

Бензиновая пила:

Время работы: десять секунд;

Уровень шума: 107 децибел.

Аккумуляторная пила:

Время работы: 17 секунд;

Уровень шума: 90 децибел.

По итогам теста видно: бензопила работает быстрее, но создает значительно больше шума.

Какая пила легче

Следующий этап — взвешивание инструментов. Результат:

Бензиновая пила — семь килограммов 250 граммов (с полупустым топливным баком);

Аккумуляторная пила — пять килограммов 500 граммов.

«Два килограмма разница. Если целый день вот так вот дрова пилить, это большой вес», — заметил ведущий.

Получается, бензопила мощнее, тяжелее, более шумная, но зато она быстрее пилит.

«Каждый килограмм важен. Особенно те люди, которые постоянно работают с каким‑то инструментом, знают: даже 100 грамм имеет значение», — подчеркнул Пашков.

Какая пила проще в работе и обслуживании

Бензопила требует особого подхода к заправке.

«Нужно правильно разбавить маслом: 1 к 40, 1 к 50 — примерно в таком диапазоне. Опять же, к каждой пиле в инструкции по эксплуатации написано, в какой пропорции масло нужно разбавлять. Это важно», — поясняет Пашков.

Аккумуляторная пила проще в работе и обслуживании. Главное — иметь запас батарей и вовремя их заряжать.

«Полностью универсальной техники нет. Если задача — валить деревья, какую‑то масштабную, большую, крупную работу выполнять, тут, конечно, выбор лучше делать в сторону бензиновой техники. Ну а если речь идет про бытовое использование, например, на дачный участок, где есть какие‑то ветки, сучья, дрова немножечко нужно попилить, то я бы, наверное, выбрал аккумулятор. Но опять же, тут каждый выбирает только сам», — подвел итог эксперт.

Есть и третий вариант — электропила. У нее свои плюсы и минусы:

Не нужны бензин и аккумуляторы;

Требуется розетка — это снижает мобильность;

Провод может мешать в процессе работы.

Независимо от типа питания, при работе с пилой нужно соблюдать базовые правила обслуживания: регулярно смазывать цепь, контролировать и регулировать натяжение цепи.