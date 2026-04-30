Обустраиваем мангальную зону без ошибок: пошаговое руководство для дачников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Какой дизайн удивит соседей и убережет детей от огня?

Никакие дожди, детские игры и даже соседские недовольства не страшны шашлыкам, если зона для барбекю оформлена правильно. И шашлыки вкуснее, и сам процесс жарки приятнее.

Как идеально обустроить зону барбекю и каким мангалом удивить гостей?

Как подготовить грунт под мангальную зону

В семье Сергея Климова из Московской области пять детей! А еще на участке живет енот, поэтому особенно важно, чтобы мангальная зона была безопасной.

По правилам пожарной безопасности:

Расстояние от мангала до дома и построек должно быть не менее пяти метров; Вокруг мангала должна быть очищенная зона — минимум два метра.

Один из ключевых моментов — надежное основание.

«Было болото, было слишком низко. У моей супруги была идея так, чтобы в беседку надо было заходить по ровной дороге, без всяких ступенек. Поэтому пришлось сюда завозить землю, трамбовать, вызывать специального трамбовщика для грунта. И залили плиту под сеткой 20 сантиметров толщиной, которая достаточно устойчивая», — делится своим опытом житель Подмосковья.

Здесь семья проводит летние вечера. Сергей планирует сделать из этой беседки полноценный домик, чтобы было комфортно в любой сезон.

Как сделать мангальную зону на даче безопасной

Безопасность — приоритет, особенно если на участке много детей и животных.

Ведущий Филипп Курочкин обратил внимание, что, если мангал облагорожен в вблизи древесной отделки, необходима защита дерева от температуры.

«У тебя пять детей, началась разборка, енот выбежал. И ты туда должен отвлечься, и у тебя пламя останется без присмотра. И нужно, чтобы ни при каких вообще обстоятельствах не было шансов, чтобы там какой-то уголек выпал, куда-то попал и что-то загорелось», — пояснил Курочкин.

Для этого вблизи мангала лучше использовать каменную отделку: если выпадет горящее бревно, ничего не произойдет.

Важные правила безопасности:

Не жарить шашлык в ветреную погоду — при порывах сильнее 10 метров в секунду;

В период действия противопожарного режима готовить на открытом огне нельзя;

Искра, попавшая на соседний участок, может привести к возгоранию — в таком случае ответственность может быть вплоть до уголовной;

Штрафы за нарушения могут доходить до 60 тысяч рублей.

Как сделать на даче мангальную зону удобной

«Базовые вещи — это рабочая зона, обязательно, для приготовления ингредиентов перед готовкой. Вот мы видим мангал, коптильню, печку под казан. Это дает возможность для большого спектра приготовления, на большую компанию. И, само собой, вытяжка. Вытяжка заберет весь дым неприятный для комфортного приготовления и размещения друзей рядом с мангалом. Также мы используем дымососы. Они позволяют забрать 99% дыма из вытяжки», — рассказал руководитель филиала компании по изготовлению мангальных зон Данил Шведов.

Существуют разные типы барбекю-комплексов:

Закрытые;

Полузакрытые (с навесом или легкой кровлей);

Открытые.

Материалы для строительства — кирпич, камень или металл. Горючие материалы использовать нельзя.

Во время приготовления пищи никому не хочется испытывать дискомфорт! Поэтому, например, холодные каменные скамейки можно отапливать непосредственно от костра!

«Под открытым пламенем стоит теплообменник, внутри которого нагревается теплоноситель, и этот теплоноситель циркулирует в каменной скамье. То есть люди, сидящие перед открытым огнем, им тепло сидеть. И при этом стоит терморегулятор, который регулирует это тепло. Вот такие инновации сейчас, и люди хотели бы их видеть на своих участках», — рассказывает об одной из инноваций генеральный директор ландшафтного проектно‑производственного предприятия Игорь Евдокимов.

Еще один тренд — гриль-станции:

«У нас есть тренд нынешний — это гриль-станция. Ее преимущество в том, что вам не нужно строить навес, беседку под нее. У нее имеется собственно крыша, которая с пультика открывается и закрывается. Сохраняется чистота, нет лишней пыли, и она может защитить от дождика и от солнца в погоде и в непогоде», — поясняет Шведов.

Как правильно ухаживать за мангалом на даче

Чтобы мангал служил дольше, его нужно обрабатывать антикоррозийными составами и термостойкой краской.

«Когда мы проектируем мангальные зоны, мы делаем так, чтобы рядом с мангальной зоной была водяная розетка, клапан автополива. На всякий случай. И не только на случай пожаротушения, но в то же время это утилитарно удобно для того, чтобы рядом была вода», — подчеркивает главный дизайнер ландшафтного проектно-производственного предприятия Ольга Евдокимова.

Каким мангалом на даче удивить соседей

Перемещаемся в Иркутск к Вадиму Ларионову, художнику и дизайнеру по металлу. Он создает эксклюзивные мангалы.

«Заканчиваем новый малый мангал в виде револьвера. Стреляет петардами. Мангальное отделение. Тут будет подниматься столик», — описывает свое творение Ларионов.

Среди работ мастера — мангалы‑пушки, мангалы‑мотоциклы и даже мангалы‑кареты.

«Ее можно катать, она может рулить. Такая беседка для хорошего большого дома. Черный цвет, золотые элементы. Место для кучера двойное. Внутри заходят шесть человек. Сзади, ну конечно же, мангал в виде сундука», — поясняет художник.

Все изделия — эксклюзивные, одинаковых мастер не делает никогда. Но может воплотить в жизнь практически любую идею заказчика. Стоят такие мангалы от 50 тысяч и до трех миллионов рублей!

«Только толстый, прочный металл. Именно жарочное отделение — это минимум 4–5 миллиметров. Я слежу за тем, чтобы мои изделия были безопасны. Но главное — чтобы они были красивые. Вот я совмещаю картинку, качество и безопасность», — подчеркивает дизайнер по металлу.

Спрос на эти мангалы есть всегда.