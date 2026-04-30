Трудно дотянуться: как безопасно помыть окна без разводов на высоких этажах

Без риска для жизни помыть стекла на верхних этажах можно несколькими способами, в том числе при помощи современных технологий.

Чем ближе к небу многоэтажки, тем больше проблем от мытья окон в квартире. На высоте современных домов даже надежные гаджеты подводят — и это еще ничего, лишь бы здоровье не подвело!

Как добиться чистоты окон без риска для жизни? И каким средством можно отполировать стекло до блеска? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Почему пора забыть о традиционных способах мытья окон

Уборка на балконе привела Диану Колесникову в реанимацию. Девушка выпала с четвертого этажа.

«Я не могу сказать, что я прям успела какой-то страх испытать. Я помню этажи, что я лечу, и балконы, окна», — делится воспоминаниями пострадавшая.

После падения девушка очнулась в реанимации с диагнозом: инсульт, черепно‑мозговая травма, сломанные позвоночник, таз и пятка. Она даже не надеялась, что сможет снова ходить.

«Ощущение, когда чувствуешь каждый перелом у себя в организме одновременно. Это отвратительно», — вспоминает Колесникова.

Сложный период реабилитации позади. Теперь Диана советует всем в первую очередь заботиться о безопасности, а не об идеально чистых окнах. А в этом помогут гаджеты.

Какие гаджеты помогут в мытье окон на высоком этаже

Без риска для жизни помыть стекла на высоких этажах можно несколькими способами. Один из них — использование робота‑мойщика.

«Устанавливается на загрязненное окно, крепится обязательно карабин, чтобы он у нас не упал, и включается нажатием кнопки», — объясняет специалист по гаджетам для мойки Сергей Соловьев.

Девайс управляется с помощью пульта. Есть модели с круглыми насадками и с квадратными — для очистки углов. Некоторые варианты оснащены базовыми станциями: салфетки после каждой уборки автоматически стираются и сушатся.

Однако у роботов есть нюанс: многие забывают закрепить устройство. При отключении электричества или дефекте стекла оно может упасть вниз — сломаться и нанести вред прохожим или автомобилям.

Эксперт также предлагает альтернативу — пароочиститель.

«У него несколько видов насадок, режимы. Из плюсов — он очищает не только окна, но и щели, труднодоступные места. Но имеются и минусы: он тяжелый, долго греется. Для генеральной уборки прекрасен, но для быстромобильной не подходит», — говорит специалист по гаджетам для мойки.

Какой раствор лучше очищает оконные стекла

Вместе с домохозяйкой Инной Жевлаковой «Стройнадзор» решил очистить стекло разными растворами и сравнить их.

Первый вариант — простая вода и тряпка из микрофибры.

«Какие‑то все‑таки разводы остаются. Все‑таки тряпка из микрофибры и вода не справились со своей задачей», — констатировала Жевлакова.

Традиционный спрей для мытья стекол справился чуть лучше, но все равно не обеспечил идеальную чистоту.

Третий в очереди — самодельный раствор.

«Смотрите, мой домашний рецепт оказался самым эффективным», — поразилась домохозяйка.

Инна Жевлакова раскрывает секрет своих чистых окон: она готовит сразу два состава.

Для первого наливает воду в миску, добавляет средство для мытья посуды на глаз и перемешивает. Для второго берет отдельную емкость и горячую воду.

«Наливаем, и нам нужен будет чай. Три чайных пакетика наливаем, чтобы он был крепкий. И сюда же мы добавляем одну чайную ложку уксуса. И тоже перемешиваем», — уточняет домохозяйка.

Секрет чистых стекол прост: сначала нужно обработать стекло первым составом, а после — вторым.

Как безопасно и эффективно очистить окна в труднодоступных местах

Телескопические швабры помогают добраться до труднодоступных мест, но качественнее промывают треугольные насадки.

Профессионалы также часто применяют в работе скребки. Но при мойке инструментом даже с длинной ручкой не стоит рисковать.

«Если окна можно достать вот одной рукой, не становясь на стул, на подоконник, не высовываясь из окна, как это некоторые делают, то вполне себе можно. А если там какие‑то элементы риска, то обращайтесь к нам», — дал совет промышленный альпинист Константин Голубь.

Несколько рекомендаций, которые помогут добиться идеальной чистоты:

Не нужно мыть окно в солнечную погоду — химия и вода мгновенно высыхают и оставляют пятна и потеки;

Чтобы проверить, нет ли налета, проведите пальцем в хлопчатобумажной перчатке по стеклу: чистое — скрипит;

Можно использовать лазерную указку: если есть пленка, луч распадется;

Избавиться от разводов поможет полировка обычной газетой.

Когда за мытьем окон стоит обращаться к специалистам

У промышленных альпинистов всегда пик заказов после зимы. Объекты встречаются очень сложные.

«Осматриваем потенциально опасные места, режущие кромки, какие‑то разрушения. Потому что иногда крыша в ужасном состоянии, трубы разваливаются. Бывают окна, которые не открываются, труднодоступные, на которые сложно вылезти. Вызываем спецтехнику, автовышки», — поясняет Голубь.

Выезд бригады для мытья окон в стандартной квартире обойдется примерно в 10 тысяч рублей — сумма рассчитывается индивидуально.

Столько же стоит скромная модель робота, который обычно служит несколько лет. Есть и более дешевые варианты — магнитные щетки.

«Мы аккуратно прикладываем и вторую сторону очень аккуратно, потому что, вы слышали, магниты достаточно сильные», — отмечает Жевлакова.

Купить такие гаджеты можно даже за 300 рублей, но их тоже нужно использовать со страховочным тросом.