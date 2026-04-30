Монтаж без ошибок: как сделать идеальный натяжной потолок в квартире своими руками

Важно не только соблюдать правила установки конструкции, но и выбрать качественный материал.

Монтаж натяжных потолков сегодня встречается почти в каждой второй новостройке, однако при нарушении технологии он может привести к серьезным последствиям, вплоть до повреждений дома.

При этом существует мнение, что натяжное полотно способно защитить ремонт при затоплении со стороны соседей сверху — действительно ли это так? И как найти квалифицированных мастеров, чтобы установка потолка была безопасной и не превратилась в угрозу для жизни и имущества?

Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Насколько прочен материал натяжного потолка

Правда ли, что натяжное полотно может спасти ремонт от потопа у соседей сверху?

Вода в одной из квартир текла с 11 утра до 18 вечера, пока соседи не пришли с работы. Потолок уже нависал.

«Муж побежал за шлангом, купил емкость большую, потом сделал на конце шланга косой надрез. Засунули шланг в дырку от светильника, и с обратной стороны он вдохнул воздух, и под давлением вода полилась прямо в емкость», — рассказывает владелица квартиры Оксана Форнель.

Удалось слить около 90 литров! Такой объем затопил бы всю квартиру. Но потолок удержал в себе большую часть воды. Удивительно, но он выровнялся сам через пару дней и до сих пор выглядит так, словно ничего не произошло.

На что еще способен натяжной потолок? Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин провел собственное расследование.

Сначала он протестировал дешевое полотно на прочность — выстрелил в него пробкой от бутылки — не порвался.

Как сливать воду из натяжного потолка в случае потопа

Оксана Форнель с мужем поступили абсолютно правильно, когда решили слить воду из отверстия для светильников! Резать и протыкать натяжной потолок ни в коем случае нельзя!

«Он расползается молниеносно, и это даже не просто дырочка, сразу она превращается в огромную дыру, и вода прям одним ударом может упасть сразу на пол», — пояснил генеральный директор компании по установке натяжных потолков Алексей Леготкин.

Как выбрать мастеров по установке натяжных потолков

Настало время узнать, как выбрать хороших специалистов. В первую очередь — не гнаться за слишком низкой ценой. Это могут быть мошенники или непрофессиональные мастера, экономящие на безопасности.

«Во-первых, это чистота и внешний вид как мастеров, так и инструмента. Также нужно обратить внимание на подход самих мастеров к началу работ. Это укрывная часть стен и пола, которая защищает ваше имущество», — советует Леготкин.

Кроме того, обязательно надо проверить документацию на материал. Хорошая пленка абсолютно безопасна для здоровья. А вот поддельная может быть источником токсинов и легко воспламеняется.

Чем опасен дешевый материал натяжного потолка

Если потолок соответствует стандартам, даже огонь ему нипочем! Ведущий решил проверить безопасность материала в условиях пожара.

«Будем пробовать поджигать эту ткань. И у меня в руках как раз яркий пример того, что такое самозатухающий материал. То есть пока я его поджигаю, он горит, но как только я убрал пламя, он через некоторое время сам затухает. Если у вас на потолке коротнула проводка, то натяжной потолок загорится, но сразу потухнет, и это не приведет к серьезному пожару», — комментирует Курочкин.

Что касается других сюрпризов, то качественное полотно способно выдержать даже падение небольшого животного. Хорошо, если кошки, а не змей или крыс…

Конечно, лучше не проверять это на практике и не оставлять больших зазоров у стен, аккуратно выполнять обвод всех труб и надежно фиксировать закладные для люстр и встроенной мебели.

Какие натяжные потолки в тренде

Разобраться в многообразии полотен помогают дизайнеры. Потолки бывают тканевые и из пленки.

Первые смотрятся эстетичнее, но не удерживают воду. ПВХ-материал по фактуре бывает трех видов: матовый, глянцевый и сатиновый.

«Матовый потолок однозначно советую устанавливать как минимум в спальнях, точнее 100% только в спальнях. По желанию в ванны, санузлы, коридоры, гардеробные и прочие помещения. Сатиновая фактура натяжного потолка, по моему мнению, это самый универсальный, самый гибкий материал, который можно использовать везде», — подсказал Леготкин.

Глянцевый же будет гармонично смотреться в ванной и коридоре там, где есть стеклянные или зеркальные поверхности. Однако, дизайнеры советуют выбирать матовые или сатиновые, поскольку сейчас в моде — минимализм. А еще популярны парящие потолки!

«Это теневой карниз, который можно использовать по контуру всего помещения. И за счет того, что карниз не доходит до стены, есть некий зазор. И в дальнейшем это выглядит как воздушный эффект потолка», — пояснила дизайнер интерьера Кристина Мумладзе.

Натяжные потолки — это практично, безопасно и надежно. Кстати, некоторые модели можно установить самостоятельно: в комплекте идут профили, гарпун, лопатка и вся необходимая фурнитура. Газовый баллон или термопушка не нужны! Монтаж полотна не требует нагрева. А для того, чтобы разгладить складки подойдет обычный фен.