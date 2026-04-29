Полет или падение: чем опасны прыжки с парашютом и параглайдинг для туристов

Экстремальные развлечения в воздухе могут легко обернуться трагедией. Какие меры предосторожности нужно соблюдать?

Почему полет может превратиться в падение? Стоит ли доверять пилоту параглайда на отдыхе? Падение с какой высоты расколет череп, как орех, и как побороть страх высоты? Ответ на эти и другие вопросы и истории выживших — в программе Пятого канала «Страна Советов».

Чем чревато падение с высоты

Александр Кунцевич во время отдыха в Таиланде захотел острых ощущений. Оплатил полет себе и сыну и даже успел насладиться живописными видами Пхукета. Но с посадкой на белоснежный песок у тайских инструкторов что-то не задалось. Полет превратился в падение и закончился ударом о берег.

«Я отбил пятки и поцарапал себе и бок, и коленки, и все остальное. Мы хорошо, что была еще глубина небольшая, а так бы мы точно там захлебнулись», — рассказывает Кунцевич.

Пять метров — именно с такой высоты упал наш герой с сыном — это уровень второго этажа. Но смертельные травмы можно получить, не поднимаясь в воздух — об этом очень хорошо знают промышленные альпинисты.

«В правилах написано, что высотная работа начинается с 1,8 метра. С этой высоты человек уже теоретически может получить какие-то серьезные увечья», — отметил промышленный альпинист Александр Николаев.

Самый опасный — параглайдинг

Если вы все же решили рискнуть, важно понимать: обычная страховка на отдыхе не покрывает всех рисков. Чтобы после развлечений в воздухе не платить за лечение из своего кармана, нужно заранее позаботиться о расширенном полисе.

«Если вы планируете летать, например, на парашюте, заниматься кайтом или экстремальным спуском на велосипеде с гор, то это, конечно, имеет смысл указать и купить отдельный полис на экстремальные виды спорта», — объясняет исполнительный директор по развитию розничного бизнеса страховой компании Никита Чепрасов.

Какой вид воздушных развлечений считается самым опасным? Профессионалы говорят: параглайдинг. Главная проблема — отсутствие жесткого контроля.

«Любой человек может взять параплан, разбежаться с любой скалы, полететь», — поясняет инструктор центра спортивной подготовки и парашютного спорта Роман Лабунец.

Еще опаснее — если приземление происходит на воду. Ткань мгновенно намокает и превращается в тяжелый саван.

«Если запутаться во всех этих тряпках, с которыми ты приземлился, это реально полторы минуты. Никто не успеет к тебе никакой катер там приплыть», — говорит Лабунец.

Безопасней всего парашют

А вот самый безопасный по статистике — парашют. Здесь давно все отрегулировано. Перед вылетом — строгие проверки, и есть запасной купол, который раскроется автоматически. Но даже если все сработало штатно, никто не застрахован от казусов и курьезов.

На острове Бали местные любители экстрима предлагают туристам взлететь со скалы. Стартовая площадка на обрыве — не самое безопасное решение. Резкий ветер при взлете или приземлении — и можно полететь вниз совсем не плавно. Но инструкторы уверяют: риск минимальный, если туристы не начинают импровизировать в воздухе.

«Некоторые пассажиры могут проявлять чрезмерный энтузиазм и радость, не соблюдая правила или инструкции пилота», — рассказывает инструктор по параглайдингу Мадэ Агус.

Вот только на деле оказывается, что никаких инструкций не было. Впрочем, самих туристов это не сильно волнует.

«Ну это даже интереснее, когда ты ничего не знаешь, и ты в моменте что-то придумываешь, выдумываешь сама и оказываешься права», — смеется одна из попробовавших такое экстремальное развлечение девушек.

Полет на мотодельтаплане

Шеф-редактор «Страны Советов» Денис Шаровар решил побороть свой страх высоты. И отправился за острыми ощущениями на один из подмосковных аэродромов.

«Не надо», — сказали мне одни, когда узнали, что я хочу полететь на мотодельтаплане. «Это опасно», — сказали другие. Но небо зовет, и вот я здесь. Мария, приветствую», — здоровается Денис с пилотом мотодельтаплана Марией Редяновой, желающей ему в ответ доброго утра.

«Насколько это опасно — летать на мотодельтаплане?» — интересуется Шаровар.

«Ну, если грамотный пилот и хороший техник, это одно удовольствие, это совершенно неопасно», — объясняет Редянова.

После всех проверок Денис с Марией готовы к взлету.

Они уже на взлетной полосе. Отрыв — и через минуту вид, от которого захватывает дух.

«Мария, как вам ощущение полета? С чем его можно сравнить?» — спрашивает у пилота Шаровар.

«С птицей, наверное», — отвечает она.

«То есть не так, как в самолете?»

«Нет, конечно! Все-таки самолет больше работает по приборам. А здесь нужно… Здесь больше ощущения. Ты должен чувствовать крыло», — отмечает Мария.

«Ну, что я могу сказать? Полет — это чистое удовольствие, но главное — летать с опытным пилотом мотодельтаплана», — подытоживает после полета Денис Шаровар.

Если вы решили подняться в небо на параплане или воздушном шаре, первым делом нужно спросить лицензию пилота: для совместных полетов на параплане это должна быть категория «Тандем», а за границей — международная карта IPPI. Для воздушного шара обязательно наличие именно коммерческой лицензии.

Обратите внимание на состояние оборудования: купол параплана или корзина шара не должны выглядеть изношенными. Если пилот нервничает из-за ваших вопросов или у него нет документов под рукой — это повод отказаться от полета. Ваша безопасность важнее любого красивого вида.