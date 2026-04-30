Стали автослесарями: почему исполнители песни «Это не женщина» ушли из шоу-бизнеса

Солисты группы «Те100стерон» по-прежнему трудятся вместе, но уже не на сцене. Что заставило их сменить профессию, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Участники группы «Те100стерон» стали автослесарями. Из-за чего братьям Бирбичадзе пришлось сменить профессию? Действительно ли они навсегда оставили сцену? Автомобиль какой голливудской звезды есть в коллекции музыкантов? И почему артисты боялись своих фанаток? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В 2015 году песня «Это не женщина» звучала на всех дискотеках. Братья Валери и Андрей Бирбичадзе в одночасье превратились в суперзвезд. У созданной ими группы «Те100стерон» не было отбоя от поклонниц.

«Возле дома, конечно, самое такое яркое, потому что после концерта, понятное дело, что какое-то внимание, фото и какие-то знаки будут. А вот возле дома — это очень неожиданно. Первый раз я напугался», — признается Валери Бирбичадзе.

Но он быстро привык к вниманию фанаток. Хотя дома в те времена исполнитель практически не появлялся. Группа «Те100стерон» постоянно ездила на гастроли и выступала со своим хитом на лучших концертных площадках страны.

«Песня вот эта, кстати, клевая: „Не женщина — это беда“. Это просто рок мужского человечества. Они все так поют на самом деле внутри. Это не женщина, это беда, я бы с такой ерундой не связался никогда», — говорит певец Антон Зацепин.

Но потом коллектив вдруг исчез и с экранов, и с концертных площадок. Поклонницы гадали: что случилось? Некоторые предположили: братья поссорились. Ведь в шоу-бизнесе истории, когда родственники становятся врагами, — обычное дело. Особенно если они работают вместе.

«Конечно, это тяжело. Если мы с вами представим, что мы куда-то приходим и начинается — а твой брат лучше тебя или у него лучше получалось, он талантливее, умнее или еще как-то — то мы внутри чувствуем, это прям больно», — отмечает психолог Анна Липатова.

Но оказалось, Андрей и Валери не ругались. Они и по сей день трудятся вместе. Правда, теперь в автосервисе. Артисты переквалифицировались в специалистов по ремонту машин.

«Дело в том, что, равно как и музыка, автомобили с детства рядом с нами. Потому что папа очень любил ретроавтомобили. И оттуда пошла, видимо, наша страсть», — делится Андрей Бирбичадзе.

В устройстве автомобилей братья разбираются не хуже, чем в музыке. Легко находят поломки и ловко их устраняют.

«Мы поменяли клапан давления в турбине. Сейчас будем менять подушки двигателя, потому что они тоже завязаны с этой системой. В общем, проблему локализовали, теперь нужно ее решить. Вот сейчас с такой задачей столкнулись. Достаточно редкая», — рассказывает Валери Бирбичадзе.

Участники группы «Те100стерон» рассказали: освоить новую профессию их заставила пандемия коронавируса. Концерты и корпоративы отменялись. Надо было на что-то жить.

«Спасал именно автобизнес. Потому что, если помните, тогда были специальные разрешения на передвижение по городу, и мы имели такие разрешения. Высылали эвакуатор, эвакуатор приезжал к нам в автосервис, автомобиль ремонтировался и клиенту доставлялся эвакуатором», — объясняет Андрей Бирбичадзе.

«Кто-то, когда получил большой хит, и свалилась на него огромная слава, не все могут справиться. Может быть, ребята просто поняли, что не хотят они в этом шоу-бизнесе, им легче в автосервисе работать, спокойной жизнью зарабатывать», — предполагает певец Брендон Стоун.

«В нашей работе нестабильной и вообще в наше время надо как-то шевелиться и крутиться», — подчеркивает Антон Зацепин.

Особое удовольствие братьям доставляет ремонтировать собственные авто. У них обширная коллекция ретроавтомобилей. Есть поистине уникальные экземпляры. Например, машина голливудской звезды.

«Это S-класс купе в старой версии модельного ряда. Он принадлежал известному актеру Патрику Суэйзи, о чем свидетельствуют именные таблички о том, что это специальная версия для него. Это очень-очень редкая сама по себе машина», — отмечает Валери Бирбичадзе.

«Это здорово, когда ты можешь открыто пойти в какую-то другую профессию, и тебя это не будет обламывать, тебя это будет вдохновлять», — признает певица Настя Крайнова.

Артисты не скрывают: большую часть времени они сейчас проводят в автосервисе. Но и про музыку стараются не забывать, ведь братья поют, сколько себя помнят.

«С самого детства родители нас приучали к музыке. Всегда у нас была хорошая музыка. Всегда дома слушали Ободзинского, Магомаева, Элвиса Пресли и так далее. И вкус был привит. А как потом оказалось, что и слух у нас есть, и голоса есть», — делится Андрей Бирбичадзе.

Первой таланты внуков тогда заметила бабушка. И тут же решила действовать.

«Бабушка летчица у нас, ветеран Великой Отечественной войны. Она взяла и отвела за ручку в музыкальную школу», — вспоминает Андрей Бирбичадзе.

«В пять лет отвела нас в музыкальную школу. Вначале брата, а потом меня», — уточняет Валери Бирбичадзе.

Братья говорят, что очень ей благодарны. Ведь именно там они поняли, что хотят выступать на сцене.

«Вокал в крови каждого человека, в жилах которого течет частичка грузинской крови, как и русского человека. Очень певучие», — заявляет Андрей Бирбичадзе.

Артисты уверяют: покидать шоу-бизнес насовсем не планируют. Наоборот, совсем скоро у них должен состояться сольный концерт.

«Будем доказывать, насколько мы еще профпригодны», — говорит Валери Бирбичадзе.

На этом выступлении участники группы «Те100стерон», конечно, исполнят свой главный хит. Но также обещают порадовать поклонников свежими песнями. И кто знает, вдруг новые композиции вернут братьев на музыкальный Олимп.