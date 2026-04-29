Тайная комната Стаса Михайлова: чем занимается певец за закрытыми дверями

Стас Михайлов выбрал для себя довольно редкое хобби. Планирует ли артист превратить его в прибыльный бизнес, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов впервые рассказал о необычном хобби. Что за тайную комнату певец оборудовал у себя в особняке? Какие товары маэстро разыскивает по всему миру? Как увлечение народного артиста РФ сказывается на семейном бюджете? Правда ли, из-за своего пристрастия он часто ссорится с детьми? И почему в его коттедже принципиально не пахнет едой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов никогда не скрывал свою любовь к порядку. А потому в его особняке за миллиард рублей на Новой Риге нет не то что пылинки, даже посторонних ароматов. Певец признается: у него чувствительное обоняние, и он особенно не переносит запахи, которые доносятся из кухни.

«Дома я вообще не люблю, чтобы были какие-то ароматы… Чтобы никогда не пахло едой», — говорит певец Стас Михайлов.

«Может быть, ему очень нравится, когда дома просто свежий воздух, и он предпочитает кушать в ресторанах. Но, насколько я знаю, они очень часто принимают гостей. У них огромный стол, всегда там много еды», — отмечает актриса Ирина Безрукова.

Чтобы в особняке приятно пахло, Стас Михайлов обратился в фирму, занимающуюся профессиональной ароматизацией помещений. Правда, сначала специалистам компании пришлось чуть ли не сдавать экзамен певцу. Артиста интересовало, знают ли в организации последние тренды аромастилистики и работают ли они с парфюмерами Франции.

«Я не люблю, кстати, цветочные, вообще никакие ароматы. Цветочные ни в одном виде я вообще не выношу», — признается Стас Михайлов.

Оказалось, что маэстро — отличный знаток ароматов. Как только позволяет время, певец уединяется в особой комнате в доме и изобретает новые душистые шедевры.

«Вот я встал по настроению, посмотрел: так, я почему-то в голове вижу — это живет с этим, это сегодня не живет с этим. Это живет, а это не живет. Я встал, посмотрел, сделал, собрал и все», — рассказывает певец.

Чтобы создать новую ароматную композицию, Михайлов разыскивает компоненты по всему миру. И цена для него не имеет значения. Хотя парфюмерное хобби артиста является достаточно затратным.

К примеру, всего три грамма удового масла из агарового дерева, по данным СМИ, могут стоить более 700 тысяч рублей. А некоторые редкие нотки продаются только на аукционах.

«Я не люблю амбре, это не мое вообще. И не люблю кожу», — отмечает Михайлов.

«У вас аккорд начинается прямо с человеческого тепла. Это самые дорогие компоненты. И самое главное, в разных фирмах это бывает совершенно... Все зависит от логистики, как это доставить. На производстве будет одно. А пока здесь везут, здесь везут, здесь везут — вот такая цена становится (большая. — Прим. ред.)», — уточняет парфюмер Жанна Гладкова.

Возможно, именно поэтому артиста так расстраивают неудачные эксперименты. Ведь он, как правило, миксует ароматы по наитию, и не всегда выходит то, что он задумал.

«Да, бывает. И потом это начинает раздражать. Ты понимаешь: по отдельности они живут, а вместе они не живут», — говорит звезда.

Любопытно, что услугами певца почти не пользуются его домочадцы. У жены Михайлова своя коллекция парфюма, да и наследницы особо не горят желанием слушать советы отца. А между тем он точно знает, каким убойным сочетанием женщина сведет с ума любого кавалера.

«Берите вкусные. Гурманские. Пацаны будут на вас обращать внимание. Не такие уж примитивные, чтоб там персик-персик — нет. Черешня-черешня — нет, так смешно. Пудровая с ванилью хорошо будет. Поверьте, мужчина не реагирует на цветы, на цветочные ароматы. Что-то должно быть такое... Не сладенькое, должно быть тело живое такое, настоящее. Что-то и животное плюс должно быть обязательно», — объясняет певец.

Пока Стас Михайлов творит для себя, и на сегодняшний момент в его коллекции более трехсот флаконов.

«Я люблю гурманские какие-то такие ароматы, чтобы сочетание сложное было, чтобы сочетание, которое невозможно... Одно остается, потом этот шлейф уходит, остается другое, проявляется. Такие сложные ароматы очень люблю», — заявляет артист.

«На самом деле он, конечно, хочет казаться таким раскованным, таким мужчиной, таким, знаете, вау. Вот таким, да. А в глубине у него такое бархатное тепло, я это чувствую. И это, кстати, сквозит в его песнях. Я бы сделала, может быть, даже и кожно-табачный оттенок, как сейчас модно, но добавила туда шоколадной бархатности. То есть и кожа должна быть мягкая, бархатная. Вот такой бы я ему сделала. А начальные ноты свежие, активные и такие подвижные. А сейчас у него еще образ такой современный», — рассказывает парфюмер Жанна Гладкова.

Но, может, Михайлову стоило бы выйти на профессиональный уровень и основать свой парфюмерный бренд? Увы. Артист заверил, что такого в его планах нет. Певца пока вполне устраивает быть любителем и креативить в своей тайной комнате в поисках новых звучаний.