Лолита в поисках шестого мужа: о каком мужчине мечтает 62-летняя певица

Лолита готова снова отправиться в ЗАГС. Зовут ли звезду на свидания поклонники, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лолита заявила, что не прочь выйти замуж в шестой раз. Какими качествами должен обладать потенциальный жених? Почему звезда мечтает о спутнике, который будет зарабатывать меньше нее? Что певица делает с подарками бывших возлюбленных? И как использует мужей своих подруг? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Танцуют на столах, так или иначе, практически все в этой жизни. Только кто-то не признается до конца жизни, что это делал. Даже в маленьком возрасте, кстати», — отмечает артистка.

Певица Лолита, в отличие от многих коллег, никогда не скрывала подробности личной жизни от общественности. Наоборот, рассказывала о них с гордостью.

«Я выбрасывала вещи в окно, я что-то побила. Это было, было. Я даже скрывать не буду», — говорит Лолита.

Артистка была замужем пять раз, и от каждого брака у нее остались не только воспоминания, но и подарки.

«Когда разводилась, могла и в окно выбросить, потом собирали все. А потом прошло время, думаешь: а чего не носить-то? Уже бывшим не пахнет, прекрасно носится. Так что даже машина сохранилась одна от бывшего», — делится певица.

А недавно Лолита призналась, что хочет еще раз отправиться в ЗАГС. У звезды есть четкое представление о том, какими качествами должен обладать потенциальный супруг номер шесть.

«Умный, интеллигентный, состоявшийся. Да их вроде немного, но, знаете, такой набор джентльменский, с которым почти никого сейчас не видела», — отмечает знаменитость.

Певица понимает: найти идеального во всех отношениях спутника сложно. И готова идти на компромиссы. Например, спокойно примет, если доход возлюбленного будет не таким высоким, как у нее.

«Олигархи все заняты, но они геморройные, с ними лучше дружить, просто дружить по-человечески. Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и все равно принимал участие в расходах, имел возможность сделать мою жизнь симпатичнее и легче», — объясняет Лолита.

«Я считаю, что мужчине сложно в таких отношениях, где он зарабатывает меньше. Мужчина должен зарабатывать, он должен распушить этот хвост и показать женщине, что я могу содержать наших птенцов, наше потомство, свить гнездо. Конечно, на это нужны деньги», — говорит блогер Ассоль Васильева.

«Ничего в этом страшного нет. Иногда женщина богаче, может помочь мужчине, иногда мужчина богаче. Все должно как-то гармонизировать. Но могу сказать одно: все равно каждой девчонке, конечно, хочется, чтобы мужчина рядом с ней был, чтобы он мог что-то для нее сделать», — подчеркивает диджей Катя Гусева.

Новую любовь Лолита явно собирается встречать во всей красе. Поклонники отметили, как певица за последнее время преобразилась. Некоторые даже заподозрили ее в пластике. Но исполнительница все рассуждения на эту тему опровергла. Хоть и рассказала по секрету: без косметолога не обошлось.

«Приехал мой замечательный врач, и он мне что-то вколол, да, потому что тут были морщины — чем-то заполнил морщины. И ощущение, что лицо посвежело. Единственное, оно чуть округлилось, потому что жареная картошка. Морщинки, которые он чем-то залил, каким-то стеклобетоном. И, в общем, сон», — уточняет Лолита.

Впрочем, те, кто зовут артистку на свидания, даже отдаленно не напоминают мужчину ее мечты. А тратить свои силы понапрасну Лолита не хочет.

«Одно дерьмо вокруг плавает. Мне приятель говорит: „А кого ж тебе надо? Подошел бы тебе директор библиотеки?“ Я сказала: „Да, а где эта библиотека?“ Знаете, я еще не дошла до библиотеки. Честно, ничего стоящего нет», — признается звезда.

Так что пока достойный кавалер не нашелся, певица использует для своих нужд чужих мужей.

«Мне очень много помогают мужья моих подруг. Те, у кого есть. Мои подруги с удовольствием в данном случае пинают иногда своих мужей: Лоле нужно это. Я стараюсь не перебарщивать, но это получается через как раз мужей моих подруг», — делится певица Лолита.

«Муж-шеринг я не приветствую и не поддерживаю. Не-не-не, пускай заводит своего либо нанимает какого-то мужа на час, но точно не моего», — говорит Ассоль Васильева.

По словам Лолиты, в основном она справляется сама. Артистка давно живет в одиночестве и привыкла выполнять любую работу по дому, даже не очень приятную.

«Восемь утра, в пять утра. В зависимости от того, когда легла. Иногда начинается со швабры прямо сразу, с мытья туалета. Вода очень (плохая. — Прим. ред.), пока накапает… Ненавижу пятна на унитазе, борюсь с этим. Борюсь не с пятнами, а с перфекционизмом. Чтобы не начать драить», — заявляет певица.

Однако знаменитость не скрывает: делить быт с близким человеком было бы намного веселее. Лолита не теряет надежды, что все-таки встретит новую любовь и закатит громкую свадьбу, где обязательно станцует на столе.