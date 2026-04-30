Звездная перепалка: из-за чего разругались Киркоров и Шаляпин

Киркоров и Шаляпин конфликтуют с прошлого года. Что не поделили артисты, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин публично выясняют отношения. Что не поделили две звезды? Почему король эстрады призывает более молодого коллегу посмотреться в зеркало? Как на этот выпад отреагировал сам Прохор? И чью сторону занял шоу-бизнес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Все обсуждают конфликт между Прохором Шаляпиным и Филиппом Киркоровым, который только набирает обороты. На днях два артиста публично обменялись колкостями в адрес друг друга.

«Хочется сказать: ты на рожу-то свою смотрела или смотрел перед тем, как задеть Филиппа Киркорова?» — спрашивает певец.

«Вот эта высокопарность, да, он большой артист, он много спел. И много кому жизнь подпортил, извините, мне в том числе. Я не боюсь этого сказать. Да, это было. Мы дружили, сейчас не дружим. Не дружим, и что здесь такого?» — говорит Шаляпин.

Скандал разгорелся осенью прошлого года. В одном из провокационных интервью Шаляпин обвинил Киркорова в своей неудавшейся карьере. Артист заявил, что 20 лет назад поп-король якобы перекрыл ему доступ на сцену. Все это случилось, по словам Прохора, из-за Рудковской. За спиной у бизнес-леди Филипп будто бы плохо высказался в ее адрес, а Шаляпин подслушал, да еще и передал это Яне.

«Щелчок его пальца, и в 2006 году, в 2007-м я бы мог нормально реализоваться, что говорить. Но мне не помогли», — отмечает Прохор Шаляпин.

Слова певца наделали немало шума, а шоу-бизнес раскололся на два лагеря. Одни открыто поддержали Шаляпина.

«Прохора очень любят люди. Мы только что были с ним на гастролях. Так вообще-то пилоты выходили из своей кабинки, чтобы с ним сфотографироваться», — делится диджей Катя Гусева.

«У Прохора все хорошо и по жизни. И мне нравятся все рилсы его, как он себя ведет и какие умные вещи говорит», — заявляет певец Шура.

Другие обвинили Шаляпина в дешевом пиаре и встали на защиту Киркорова. Многие артисты рассказали, что признательны ему за поддержку. Анна Асти, к примеру, заявила, что после ухода из группы единственным, кто протянул ей руку помощи, был именно поп-король. Он также помогал с карьерой Анастасии Стоцкой, певице MARGO, Ани Лорак и Люсе Чеботиной.

«Все слухи о том, что Филипп капризный, что он злой, что он может кого-то, не знаю, оскорбить — это все миф, и эти люди реально выпросили. Такого душевного человека еще надо поискать, насколько он добрый, отзывчивый, работоспособный», — подчеркивает певица Люся Чеботина.

«Филипп Киркоров, например, умеет дружить. У него на этот счет свои как раз таки принципы и понятия. Филипп — самый лучший друг… Значит, где-то под ногами путался (про несложившуюся дружбу с Шаляпиным. — Прим. ред.), мешал», — говорит светский журналист Алена Блин.

К тому же, уверены сторонники Киркорова, будь он действительно мстительным и злым, не смог бы продержаться несколько десятилетий на сцене. Да и дружбу с ним не заводили бы мировые знаменитости. Та же Селин Дион.

«Если копнуть, в интернете можно найти разные фотографии разного периода нашей с ней дружбы. Начиная от того, когда нам было по 30 лет, потом по 35, 40, 45, 50. Мы часто очень встречаемся, пересекаемся на международных премиях и очень тепло друг к другу относимся. Я ее обожаю», — признается Киркоров.

Что же касается творческих заслуг Шаляпина, то они куда скромнее. В юности он был солистом волгоградской шоу-группы «Джем». Потом занял третье место в конкурсе «Утренняя звезда». Затем четвертое на телепроекте «Фабрика звезд». И даже контракт с продюсером Виктором Дробышем не принес ему славу. Через год наставник назвал его самым неудачным проектом.

«Мне кажется, я своей болтовней иногда продлеваю ему жизнь. И творческую в том числе», — заявляет Дробыш.

Филипп Киркоров долгое время не реагировал на выпады Прохора Шаляпина. Вероятно, пытался быть выше скандала. Но на днях он решил прервать молчание. Было видно: король эстрады злится.

«Молодое поколение ко мне относится с уважением. За исключением некоторых личностей типа Прохора Шаляпина, которому почему-то я не даю покоя. Он меня все время вспоминает во всяких своих интервью. И все время что-то меня пытается поддеть», — отмечает певец.

Киркоров также заявил, что, несмотря на популярность обоих, они пришли к ней разными путями. В то время как Филипп все совершенствовал себя, Шаляпин, по его словам, зарабатывал имя скандалами.

Сначала Прохор создавал репутацию любителя женщин постарше, затем внезапно стал дружить с Анастасией Волочковой, а теперь припоминает события 20-летней давности.

«А в чем же, собственно, тогда его талант?» — задается вопросом маэстро.

«Филипп Киркоров им мешает где-то, поэтому у них не получается. Хочется сказать: посмотри в зеркало, потом поймешь, почему у тебя не получается. Пусть ищет в другом свой хит, а не в том, чтобы задеть Филиппа Киркорова. Пусть ищет песни музыкальные, красивые, хорошие. Настроение пусть ищет, а не там, что… Легким путем пойти вот так, типа задел Филиппа, сказал про Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей, приставил к своему нулю единицу в виде меня и стал десяткой», — заявляет Филипп Киркоров.

Прохор Шаляпин тоже не остался в долгу. На ежегодной премии «Прорыв года» он в очередной раз с удовольствием прошелся по поп-королю. И намекнул, что расстановка сил меняется.

«Мне льстит, что Филипп прокомментировал какое-то мое высказывание. Но сегодня как бы да, я ему желаю здоровья. Понимаю, что у него со здоровьем, видимо, что-то не так, я вижу это просто. Мне как-то его жалко по-человечески. Наверное, болеет человек», — предполагает Шаляпин.

«Когда есть молодой артист, как Проша, и я его очень уважаю, он большой реально трудоголик, но вопрос в том, что, знаете, очень тяжело двум двухметровым товарищам оказаться в одном месте. Это всегда конфликт интересов», — объясняет продюсер Артем Сорокин.

«Ой, да пусть ругаются. Мы все попкорном запасемся, почитаем. Ведь два таких прекрасных человека. Прохор вообще обладает потрясающим чувством юмора. Одно удовольствие послушать», — говорит певица Ксения Новикова.

Впрочем, многие уверены: Киркоров прав, и Шаляпин вовсе никакой не правдоруб. Ведь его популярность странным образом начала набирать обороты только после скандала с Филиппом. Причем Прохор не скрывает: ему не по душе многие в шоу-бизнесе.

«Ой, у меня аллергия на половину эстрады нашей, шоу-бизнеса. Сейчас начну чихать, простите», — шутит он.

Сам же Прохор Шаляпин заявляет, что его феноменальный карьерный скачок никак не связан со скандалами. Он искренен, талантлив и именно поэтому нравится людям. На чьей стороне правда — большой вопрос, но, судя по всему, конкуренция двух артистов только набирает обороты.