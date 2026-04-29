Назад в 1945-й: какая одежда снова в моде в 2026 году

Мода циклична — и 2026 год это подтверждает. Тренды, которые казались забытыми, возвращаются с новой энергией, а элементы гардероба года Великой Победы оказываются сегодня на пике популярности.

Что носили в 1945 году

Весна 1945-го ознаменовалась открытием обновленного Московского дома моделей на Кузнецком Мосту, 14. Вместе с ним появился и «Журнал мод» — роскошный по тем временам источник вдохновения.

Хотя тираж был небольшим, а стоимость высокой, издание задавало тон: на страницах демонстрировались элегантные силуэты и читался намек на мирную жизнь и грядущие торжества.

Мода того времени подчеркивала женственность через четкие силуэты. Популярными были платья с узкой талией и расклешенной юбкой — так называемый силуэт «песочные часы», который подчеркивал фигуру. Длина таких платьев обычно доходила чуть ниже колена.

Заметной деталью образов были подкладные плечи: эту тенденцию заимствовали из западной моды, и наплечники пришивали не только к пальто, но и к блузкам и платьям. Романтичный акцент создавали блузки с рукавами-фонариками, которые вписывались даже в повседневные образы.

Дополняли наряд небольшие шляпки или тирольские модели. В моде были также береты, тюрбаны, юбки и платья в горошек. Особую нишу занимали вещи с народными мотивами. Обувь выбирали практичную и в то же время стильную — туфли на танкетке или платформе.

Мужская мода 1945 года тяготела к строгости и монументальности. В тренде были широкоплечие пиджаки с большими лацканами — явная отсылка к голливудским образам актеров Хамфри Богарта и Кларка Гейбла. Практичным и стильным выбором стали тренчи и плащи, вдохновленные американской модой 1940-х.

Необычной для СССР деталью гардероба стали брюки-гольф в клетку. Головные уборы тоже имели значение: популярностью пользовались фетровые шляпы и кепки‑восьмиклинки, известные как «лондонки». В повседневном гардеробе мужчин присутствовали рубашки с мягким воротником, вязаные свитера и широкие галстуки в полоску или горошек.

Контекст эпохи накладывал свой отпечаток на моду. С одной стороны, наблюдалось стремление к роскоши: шились вечерние платья для приемов, создавались элегантные костюмы для мужчин.

С другой стороны, практичность оставалась в приоритете — большинство людей продолжали носить военную форму или перешитую одежду.

Почему в 2026 году обращаются к трендам 1940-х

В последние годы дизайнеры все чаще обращаются к эстетике 1940-х. Винтажные элементы легко вписываются в идею апсайклинга: модные в те времена расклешенные юбки и блузки с рукавами-фонариками можно найти в секонд-хендах или сшить из старых тканей, что отвечает экотрендам 2026 года.

Кроме того, молодежь вдохновляется старыми фильмами, фотографиями той эпохи, создавая гибридные образы, где классика сочетается с современными деталями.

Особенно сейчас популярен стиль «олд мани» (характеризуется сдержанностью, элегантностью и акцентом на вечные ценности). Возник он среди богатых семей США в конце XIX — начале XX века. И, конечно же, часть вещей из него со временем перекочевала в базовые гардеробы обычных людей, в том числе советских в 1940-х годах.

«После войны в моде наступило „потепление“. В СССР перекочевало много одежды из европейских стран, где побывали советские войска. Популярными стали яркие наряды с цветочным принтом, платья и блузы в горошек, а также шубы из лисы. В конце 1940-х появились так называемые „стиляги“, которые следили за западной модой. Молодые люди делали себе прически с начесом и носили пиджаки в клетку с цветными галстуками», — рассказала KP.RU стилист Ольга Родина.

Что пришло в 2026-й из 1945-го в женской моде

Платья с акцентом на талии

В 1945 году модными были платья с узкой талией и расклешенной юбкой. Такой образ выгодно подчеркивал фигуру, создавая силуэт «песочные часы».

В 2026 году этот фасон популярен в виде платьев и юбок миди с акцентом на талии, но без жестких корсетов. Современная интерпретация сочетает комфорт и динамичность: женщины носят юбки с базовыми футболками, лаконичными топами или мужскими рубашками.

Подкладные плечи

В 1940-х годах подплечники были заимствованы из военной формы.

В 2026 году объемные плечи вернулись в виде акцентированных деталей на пиджаках, пальто и даже блузах, но часто в более мягкой форме. Часто их сочетают с приталенным силуэтом, создавая баланс между маскулинностью и женственностью.

Блузы с объемными рукавами

В 1945 году романтичный акцент создавали блузки с рукавами-фонариками, которые вписывались даже в повседневные образы.

В 2026 году этот элемент трансформировался в объемные рукава на блузах и свитерах, часто сочетаемые с минималистичным низом. Иногда к ним добавляют кружево или перфорацию для легкости.

Приталенный силуэт

После эпохи тотального оверсайз-шика мода снова обращается к фигуре. Акцент сейчас сместился на талию, мягкие линии, деликатные вырезы, струящийся шелк, кружево и прозрачные ткани. Прилегание силуэта при этом нечасто сопровождается излишней откровенностью.

Ретропринты

В 2026 году дизайнеры активно используют ретропринты — но не копируют прошлое, а творчески переосмысливают его. Горох, полоска, зигзаги и волны из 1940-х годов снова в тренде. Эти узоры сегодня модно комбинировать с однотонными вещами, чтобы держать «баланс».

Горох. Мелкий и аккуратный или крупный и заметный — в 2026 году он встречается на платьях, блузах, юбках и даже пиджаках.

Полоска. Вертикальная, горизонтальная, диагональная — с разной шириной линий и контрастом цветов.

Зигзаги и волны. Геометричные узоры середины XX века, которые добавляют динамики силуэту.

«Гусиная лапка». Классический принт, который раньше считался слишком строгим, теперь появляется в ярких цветах и на разных типах одежды.

Что пришло в 2026-й из 1945-го в мужской моде

Пиджаки с объемными плечами

В 2026 году тренд на акцентированные плечи вернулся в виде пиджаков и пальто с объемными плечами, но с более расслабленным кроем. Иногда их сочетают с узкими брюками или карго, создавая контраст, хотя сейчас, конечно, в моде более широкие и свободные силуэты.

Тренчи

В 1940-х годах тренчи были практичной классикой, вдохновленной военной формой.

В 2026 году они стали ключевым элементом гардероба, но с новыми деталями: объемными плечами, яркими цветами, технологичными материалами. Например, популярны светлые тренчи оверсайз с акцентированными плечами из водоотталкивающих тканей.

Брюки-карго

В 1945 году брюки-гольф в клетку были экзотической деталью гардероба.

В 2026 году карго вернулись в виде брюк из легких материалов (хлопок с добавлением эластана или смесовые ткани), часто с укороченным кроем. Их носят с низкими кроссовками, кедами или лоферами на массивной подошве.

Стиль преппи

Преппи как стиль появился в 1950-1960-х в США. Однако многие вещи из него уже были в базовом гардеробе советского человека в 1940-х годах.

В 2026 году популярны мужские преппи-образы, которые стали более текстурными и детализированными. В центре внимания — вещи «с историей», которые выглядят так, будто их достали из гардероба дедушки-профессора.

Ключевыми элементами «винтажного» преппи стали: