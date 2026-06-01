Депрессия — серьезная болезнь, которую нужно лечить и со стороны психологии, и со стороны психиатрии.

Вы заметили, что стали чаще уставать, потеряли интерес к хобби, с трудом засыпаете или, наоборот, постоянно хотите спать? Возможно, это первые признаки депрессии. Она не всегда выглядит как «постоянная грусть»: у кого‑то это раздражительность, у кого‑то — телесные боли без диагноза, а у кого‑то — ощущение, что мир стал «нереальным».

Депрессия может развиться после стресса, из-за болезни, гормонального сбоя или генетической предрасположенности. Важно понимать: это не слабость, а расстройство, которое требует грамотного подхода.

Подробно о депрессии, ее симптомах и лечении эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал психиатр Антон Бек.

История депрессии

Впервые официально диагностировать и лечить депрессию начали в 1950-х годах.

«Тогда разрабатывали препарат для лечения туберкулеза. И вдруг выяснилось, что пациенты, которые его принимают, как-то неадекватно себя ведут — достаточно весело, позитивно. У них улучшались настроение и настрой, они начинали вставать с кровати, ходить гулять, у них появилось желание действовать и жить. Тогда и подошли к пониманию, что депрессия требует лечения, и тогда же начали появляться первые препараты», — рассказывает Антон Бек.

Однако помочь людям, у которых снижались эмоциональный настрой, настроение и когнитивные способности, старались еще со времен Гиппократа. Методы использовали разные: кровопускания, пиявки, этих людей даже пытались бить.

«Как правило, люди с депрессией закрываются, прячутся. И обладают таким ложным слабоумием, то есть снижением когнитивных функций и способностей, концентрации внимания, памяти и так далее. Они становятся заторможенными, могут лежать и ничего не делать, что внешне выглядит как лень. Некоторые думают, что это состояние можно вытравить работой, но это не так», — отметил психиатр.

Сейчас депрессию выделили как нозологическую единицу, сделав отдельным диагнозом в МКБ-10, то есть в Международной классификации болезней десятого пересмотра.

Виды депрессии

Болезнь начали изучать и анализировать. Быстро выяснилось, что не каждой депрессии подходит лечение антидепрессантами и в принципе фармакотерапией. И поняли, что универсального лекарства от нее нет, где-то достаточно просто психотерапии и психокоррекции. Тогда болезнь начали разделять на виды.

«Эндогенная депрессия — это депрессия, которая передается генетически. Если мама была депрессивной, бабушка была депрессивной или тревожно-депрессивной, если в роду есть какие-то психические расстройства, отклонения, то и дети будут подвержены высокому риску развития данных патологий», — объясняет врач.

При эндогенной депрессии обычно назначают терапию антидепрессантами. Человек на ней быстро реабилитируется, социализируется и улучшает качество жизни. Но при отмене препаратов есть риск усугубления состояния вплоть до 80%, то есть болезнь попросту возвращается.

Психогенная депрессия (она же экзогенная) развивается на фоне серьезного стресса, травм, переживаний, жестких ситуаций в жизни, например, на фоне смерти близкого.

Соматогенная депрессия условно относится к эндогенной, но развивается на фоне основного заболевания, например, гипотиреоза, а также при проблемах и опухолевых заболевания надпочечников, головного мозга, центральной нервной системы, щитовидной железы.

Дистимия — хроническая легкая депрессия. Она не такая тяжелая, как большой депрессивный эпизод, но тянется годами, и ее симптомы сохраняются минимум два года.

Биполярная депрессия — часть биполярного расстройства личности, в котором присутствуют депрессивная и маниакальная фазы. Бывает разных форм и интенсивностей.

Вторичная депрессия — сопровождает другие психические заболевания и расстройства.

«В данном случае это двойной диагноз, усугубление. Например, зависимый человек, созависимые люди. У кого в семье, к примеру, пьет муж, сын, дочь — эти люди сами по себе склонны к депрессивным эпизодам, к тревожно-депрессивным расстройствам. Вообще вся созависимость окутана мрачными эпизодами депрессии», — объясняет Антон Бек.

По словам врача, возникновение депрессии завязывается на дефектах характера. И это как раз та причина, по которой таблетки не всегда работают.

Общие симптомы депрессии

Эмоциональные симптомы:

дисфория, то есть сниженный уровень настроения продолжительное время, порой даже годы;

потеря интереса или удовольствия от занятий, которые раньше нравились (ангедония);

повышенная раздражительность (особенно часто встречается у женщин);

чувство вины, бесполезности, собственной несостоятельности;

ощущение безнадежности, пессимизм, мрачные прогнозы на будущее;

тревожность, внутреннее напряжение;

чувство одиночества и ненужности;

ощущение бессмысленности существования.

Когнитивные симптомы:

трудности с концентрацией внимания;

замедление мыслительных процессов (ощущение «тумана в голове»);

нерешительность, сложности в принятии даже простых решений;

навязчивые негативные мысли, в том числе о смерти или самоубийстве.

Поведенческие симптомы:

снижение активности, избегание общения, социальная изоляция;

пренебрежение обязанностями и личной гигиеной;

снижение продуктивности на работе или учебе.

Физические (соматические) симптомы:

постоянная усталость, упадок сил даже после отдыха;

нарушения сна (бессонница или чрезмерная сонливость);

изменения аппетита и веса (снижение или повышение);

боли и неприятные ощущения без явной медицинской причины (головные боли, тяжесть в теле, дискомфорт в области сердца или живота);

снижение либидо.

Симптомы эндогенной депрессии

Эндогенная депрессия — это форма депрессивного расстройства, при котором симптомы возникают преимущественно из-за внутренних биологических факторов, а не как реакция на внешние события. В современной психиатрии термин «эндогенная депрессия» часто заменяется более точными диагностическими категориями, такими как «большое депрессивное расстройство» или «биполярное аффективное расстройство», однако понятие эндогенности остается ключевым для понимания природы этого заболевания.

Отсутствие явной внешней причины. Симптомы появляются независимо от внешних обстоятельств. Человек может испытывать депрессию даже при полном благополучии в жизни.

Суточные колебания настроения. Состояние обычно ухудшается в утренние часы, а к вечеру может немного улучшаться. Характерны ранние пробуждения с чувством тоски или неясной тревоги.

Ангедония — неспособность испытывать удовольствие от ранее приятных занятий. Человек теряет интерес к жизни, работе, хобби, общению с близкими.

Классическая триада симптомов:

Гипотимия — стойкое снижение настроения. Пациенты ощущают витальную (жизненную) тоску, которая воспринимается как телесное ощущение (например, сдавливание в груди, области шеи или головы). Замедление мышления (идеаторная заторможенность). У больного появляются трудности с концентрацией внимания, принятием решений, замедленность речи, снижение памяти. Пациенты подолгу формируют мысли, максимально сжато выражают их, делая большие паузы между предложениями. Двигательная заторможенность (психомоторная заторможенность). Снижение активности, медлительность, долгое пребывание в одном положении, трудности с вставанием с постели. В некоторых случаях наблюдается двигательное возбуждение вместо заторможенности.

Выраженные соматические (телесные) симптомы:

нарушения сна (бессонница ночью и сонливость днем);

изменение аппетита (усиление или отсутствие);

потеря веса;

постоянная усталость, быстрая утомляемость даже при небольших нагрузках;

нарушения со стороны ЖКТ (запоры, тошнота, боли в животе);

боли в груди, шее, головные боли;

снижение либидо.

Другие симптомы:

Деперсонализация и дереализация. Человек чувствует, что происходящие события его не касаются, или воспринимает мир как нереальный («это все происходит не со мной»).

Суицидальные мысли и намерения. Без лечения состояние часто усугубляется, появляются навязчивые мысли о самоубийстве.

Пониженная самооценка, самокритика, пессимистические мысли. Пациенты часто считают себя никчемными, безвольными, неспособными справиться с трудностями.

Беспричинная и иррациональная тревога. Возникают приступы страха, паники.

Вегетативно-сосудистые расстройства. Например, вегетативно-сосудистые кризы.

«Ключевой момент — здесь плохо с утра. Человек встал, и он уже никакой. Ничего не радует, ничего не мотивирует. Общий сниженный фон, тревога, мысли разные: катастрофическое мышление, черно-белое мышление, огромное количество когнитивных искажений, человек чувствует, как будто он виноват за то, что дождь на улице пошел. Как будто он несет за всех ответственность, за все и вся», — объясняет эксперт.

Симптомы экзогенной депрессии

Экзогенная депрессия — это форма депрессивного расстройства, которая возникает как реакция на внешние стрессовые события или длительное неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды. В отличие от эндогенной депрессии, ее развитие напрямую связано с конкретными ситуациями, а выраженность симптомов часто уменьшается при устранении стрессора.

Симптомы:

Устойчивая подавленность после стрессового события. Снижение настроения возникает вскоре после травмирующей ситуации — утраты близкого человека, развода, потери работы, долгового кризиса и так далее. Эмоциональный спад напрямую связан с переживаемыми обстоятельствами.

Повышенная тревожность и напряженность. Пациенты часто пребывают в состоянии ожидания новых неприятностей, что сопровождается внутренним беспокойством, раздражительностью и невозможностью расслабиться.

Снижение интереса к привычным занятиям. Потеря удовольствия от того, что раньше приносило радость — хобби, общение, творчество. Особенно заметно на фоне постоянных мыслей о проблеме.

Физическая усталость и бессонница. Длительный стресс истощает нервную систему, провоцируя хроническую усталость, нарушение сна, утреннюю разбитость.

Соматические жалобы без органической причины. Головные боли, боли в спине, проблемы с ЖКТ или сердечно-сосудистой системой, возникающие на фоне стресса.

Пессимистическое восприятие будущего. Постоянное ожидание неблагоприятных исходов, ощущение, что ситуация «никогда не улучшится».

Реактивные суицидальные мысли. Мысли о нежелании жить возникают как результат острого эмоционального потрясения. В отличие от эндогенной депрессии, здесь они прямо связаны с конкретным событием и могут уменьшаться при улучшении внешних условий.

Снижение концентрации внимания. Трудно читать, думать, выполнять работу. Мысли «расплываются».

Отдаление от близких. Человек теряет интерес к общению, становится замкнутым.

Негативная самооценка, чувство вины, безысходности.

«При экзогенной депрессии человеку становится плохо не с утра, а вечером. То есть он ложится спать, и у него начинаются мысли различные в голове, например, о бесполезности и бессмысленности жизни. Приходит ближе к вечеру состояние тревожности. А с утра человек встает на подъеме и не понимает, что это вообще такое вечером было», — говорит врач.

Симптомы соматогенной депрессии

Соматогенная депрессия — это форма депрессии, которая возникает как следствие телесных заболеваний, патологий головного мозга или приема некоторых лекарств. В ее основе лежат изменения функций нервной системы под воздействием соматического заболевания. При устранении основной причины симптомы соматогенной депрессии обычно проходят.

Некоторые характерные симптомы соматогенной депрессии:

Астенический синдром (истощение, слабость, повышенная утомляемость). Пациенты жалуются на отсутствие сил, энергии, неспособность выполнять даже небольшие физические или умственные нагрузки. Утомляемость не зависит от объема нагрузки и не проходит после отдыха.

(истощение, слабость, повышенная утомляемость). Пациенты жалуются на отсутствие сил, энергии, неспособность выполнять даже небольшие физические или умственные нагрузки. Утомляемость не зависит от объема нагрузки и не проходит после отдыха. Сниженное настроение (гипотимия). Проявляется в виде подавленности, тоски, утраты интереса к жизни и ранее приятным занятиям (ангедония).

(гипотимия). Проявляется в виде подавленности, тоски, утраты интереса к жизни и ранее приятным занятиям (ангедония). Когнитивные нарушения . Наблюдаются затруднения с концентрацией внимания, забывчивость, рассеянность, неспособность сосредоточиться.

. Наблюдаются затруднения с концентрацией внимания, забывчивость, рассеянность, неспособность сосредоточиться. Вегетососудистые расстройства . Жалобы на шум и звон в ушах, головные боли, головокружения, потливость, тахикардию, колебания артериального давления.

. Жалобы на шум и звон в ушах, головные боли, головокружения, потливость, тахикардию, колебания артериального давления. Нарушения сна . Могут появляться как бессонница, так и чрезмерная сонливость.

. Могут появляться как бессонница, так и чрезмерная сонливость. Изменения аппетита и веса . Возможны как снижение аппетита и похудение, так и повышенный аппетит с набором веса.

. Возможны как снижение аппетита и похудение, так и повышенный аппетит с набором веса. Тревожность и раздражительность . В ряде случаев преобладает тревожность со вспышками раздражительности, капризности, придирчивости, которая иногда достигает уровня дисфории (недовольства, злобного настроения).

. В ряде случаев преобладает тревожность со вспышками раздражительности, капризности, придирчивости, которая иногда достигает уровня дисфории (недовольства, злобного настроения). Ипохондрические проявления . Чрезмерное внимание к своему здоровью, навязчивые опасения по поводу состояния организма.

. Чрезмерное внимание к своему здоровью, навязчивые опасения по поводу состояния организма. Суицидальные мысли . В некоторых случаях, особенно при тяжелом течении соматического заболевания или утяжелении состояния, могут возникать мысли о самоубийстве.

. В некоторых случаях, особенно при тяжелом течении соматического заболевания или утяжелении состояния, могут возникать мысли о самоубийстве. Эмоциональная лабильность. Резкие перепады настроения, повышенная чувствительность к внешним раздражителям (например, непереносимость звуков, света).

Нетипичные симптомы депрессии

Депрессия не всегда проявляется как постоянная грусть и апатия. Иногда ее симптомы маскируются под другие состояния — это затрудняет диагностику.

«Реактивность» настроения . В отличие от классической депрессии, когда настроение стабильно низкое, при атипичной форме оно может временно улучшаться в ответ на позитивные события (получили комплимент, узнали хорошую новость).

. В отличие от классической депрессии, когда настроение стабильно низкое, при атипичной форме оно может временно улучшаться в ответ на позитивные события (получили комплимент, узнали хорошую новость). Гиперсомния (чрезмерная сонливость). Человек спит намного дольше обычного (10–12 часов и более), но все равно чувствует себя разбитым. Днем может клонить в сон.

(чрезмерная сонливость). Человек спит намного дольше обычного (10–12 часов и более), но все равно чувствует себя разбитым. Днем может клонить в сон. Повышенный аппетит и набор веса . Тяга к углеводам (сладкому, мучному), частые переедания, быстрый набор массы тела. Это контрастирует с типичной потерей аппетита при депрессии.

. Тяга к углеводам (сладкому, мучному), частые переедания, быстрый набор массы тела. Это контрастирует с типичной потерей аппетита при депрессии. «Свинцовый паралич» . Ощущение тяжелых, «налитых свинцом» рук и ног — даже простые движения даются с трудом. Чувство тяжести длится до часа в день.

. Ощущение тяжелых, «налитых свинцом» рук и ног — даже простые движения даются с трудом. Чувство тяжести длится до часа в день. Повышенная чувствительность к критике и отвержению . Человек болезненно реагирует на малейшие замечания, воспринимает нейтральные фразы как осуждение. Это приводит к социальной изоляции.

. Человек болезненно реагирует на малейшие замечания, воспринимает нейтральные фразы как осуждение. Это приводит к социальной изоляции. Раздражительность и гнев . Особенно часто встречается у мужчин и подростков. Вместо подавленности человек становится вспыльчивым, агрессивным, срывается на окружающих.

. Особенно часто встречается у мужчин и подростков. Вместо подавленности человек становится вспыльчивым, агрессивным, срывается на окружающих. Соматические жалобы без органической причины : головные боли; боли в спине, мышцах, суставах; проблемы с ЖКТ (тошнота, запоры, синдром раздраженного кишечника); одышка, ощущение нехватки воздуха; учащенное сердцебиение, колебания давления.

: Когнитивные нарушения, маскирующиеся под «возрастные изменения» . У пожилых людей депрессия часто прявляется как забывчивость, рассеянность, трудности с концентрацией — это ошибочно принимают за начало деменции.

. У пожилых людей депрессия часто прявляется как забывчивость, рассеянность, трудности с концентрацией — это ошибочно принимают за начало деменции. «Улыбающаяся» депрессия . Человек внешне выглядит благополучным: поддерживает беседу, шутит, ведет активную социальную жизнь. Но внутри испытывает пустоту, тоску и отчаяние. Окружающие и даже сам пациент часто не осознают проблему.

. Человек внешне выглядит благополучным: поддерживает беседу, шутит, ведет активную социальную жизнь. Но внутри испытывает пустоту, тоску и отчаяние. Окружающие и даже сам пациент часто не осознают проблему. Рискованное поведение и злоупотребление веществами . У некоторых людей (чаще у мужчин) депрессия проявляется через алкоголь, наркотики, экстремальные увлечения — это способ «заглушить» внутреннюю боль.

. У некоторых людей (чаще у мужчин) депрессия проявляется через алкоголь, наркотики, экстремальные увлечения — это способ «заглушить» внутреннюю боль. Деперсонализация и дереализация. Ощущение, что «я не я», мир кажется нереальным, далеким, словно смотришь на все со стороны. Эти симптомы возникают не у всех, но указывают на серьезное расстройство.

Причины депрессии

Депрессия — сложное состояние, которое возникает из-за взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов. Точные причины до конца не изучены, но выделяют несколько групп факторов, повышающих риск ее развития.

Биологические причины:

дисбаланс нейромедиаторов (серотонина, дофамина, норадреналина);

генетическая предрасположенность;

гормональные изменения (при беременности, менопаузе, болезнях щитовидной железы);

хронические заболевания (диабет, онкология, сердечно‑сосудистые и аутоиммунные патологии);

органические поражения мозга (после инсульта, травмы, при рассеянном склерозе и так далее);

дефицит витаминов (B12, D) и жирных кислот;

злоупотребление алкоголем, наркотиками или прием некоторых лекарств;

нарушения циркадных ритмов и сезонность (например, осенне-зимний период).

Психологические причины:

психологические травмы (в том числе в детстве);

когнитивные искажения (катастрофизация, черно‑белое мышление);

личностные особенности (низкая самооценка, перфекционизм, тревожность);

неадаптивные способы справляться со стрессом.

Социальныепричины:

острая или хроническая стрессовая ситуация (утрата близкого, развод, конфликты, профессиональный стресс);

социальная изоляция, недостаток поддержки;

низкий социально‑экономический статус, безработица, финансовые трудности;

давление социальных норм, дискриминация, нестабильность в обществе.

Как развивается депрессия

Развитие депрессии провоцируют биологические (генетика, дисбаланс нейромедиаторов, гормональные сбои, болезни), психологические (травмы, негативное мышление, низкая самооценка) и социальные (стресс, потеря близких, финансовые трудности, одиночество) факторы.

Болезнь развивается постепенно, проходя несколько стадий. На преддепрессивной появляются легкая усталость, снижение интереса к занятиям и желание побыть в одиночестве — эти признаки часто списывают на стресс или усталость.

На начальной (легкой) стадии симптомы усиливаются: возникают печаль, апатия, проблемы с концентрацией, сном и аппетитом, но работоспособность еще сохраняется.

На умеренной стадии подавленность становится постоянной, появляются чувство вины, бесполезности и мысли о смерти, нарушения сна усугубляются.

При тяжелой стадии человек теряет способность к нормальной жизнедеятельности: он не в состоянии выполнять ежедневные задачи, изолируется от общества, не испытывает положительных эмоций. Суицидальные мысли и поведение становятся особенно настойчивыми. В тяжелых случаях требуется лечение в стационаре.

Если депрессию не лечить, она переходит в хроническую форму. Симптомы бывают менее острыми, но сохраняются годами. Такое состояние существенно влияет на качество жизни, приводит к социальной изоляции, конфликтам в отношениях, снижению эффективности в работе или учебе.

Когда при депрессии пора обратиться к психиатру

Обратиться к психиатру при депрессии стоит, если после работы с психологом улучшения не наступает либо если симптомы сохраняются более двух недель и заметно мешают повседневной жизни.

Ключевые поводы для консультации у психиатра: стойкое подавленное настроение, потеря интереса к тому, что раньше радовало (ангедония), сильная усталость даже после отдыха, нарушения сна (бессонница или чрезмерная сонливость), изменения аппетита и веса, трудности с концентрацией и принятием решений, чувство вины или бесполезности, мысли о бессмысленности жизни или о самоубийстве.

Также важно обратиться к психиатру, если появились галлюцинации, панические атаки, резкие перепады настроения (от глубокой подавленности до чрезмерной активности), когнитивные нарушения (проблемы с памятью и мышлением) или симптомы ПТСР после тяжелой травмы. Особенно это актуально, когда депрессия сопровождается хроническими заболеваниями, гормональными нарушениями, приемом определенных лекарств либо усугубляется из‑за серьезных жизненных потрясений (потеря близкого, развод и так далее).

Психиатр проведет диагностику, при необходимости назначит медикаментозное лечение и скорректирует дальнейшую тактику — в том числе в сотрудничестве с психологом. Своевременное обращение повышает шансы на успешное преодоление состояния и предотвращает переход депрессии в хроническую форму.

«Большинство депрессий, как правило, экзогенного характера. Все это прорабатывается у хорошего психолога и психотерапевта даже без медикаментов. Вообще важно понимать, что таблетки не лечат, они помогают снять симптомы. Помогают потушить пожар, который возник в вашем доме. Ведь роль депрессии — сжечь все дотла, чтобы человек научился строить свою жизнь по-другому, по новым правилам, совершенно все переосознав, переосмыслив. Антидепрессанты, по сути, просто временный огнетушитель», — объяснил Антон Бек.

Как выбрать психолога

По словам Антона Бека, для лечения депрессии подходит только психолог с высшим образованием. Лучше всего обратиться к клиническому.

Задача психолога и психотерапевта — выявить, что человеку мешает жить полной жизнью, найти когнитивные ошибки, помочь справиться с последствиями. В целом, это и будет главным лечением болезни.

«Многие думают, что психотерапия — это только про поговорить. Но это не так. Прежде чем выбирать себе психотерапевта или психолога, нужно изучить его: наличие образования, методы, которые он использует при работе. Самое простое — когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. С нее начинают все психологи, а потом понимают, что ее недостаточно, и начинают изучать другие методы. Вот с ними и стоит ознакомиться и подумать, что подойдет вам, попробовать разные», — объясняет психиатр.

Мифы о депрессии

Депрессия — это просто плохое настроение или лень

На самом деле это клиническое расстройство с биохимической основой, включенное в Международную классификацию болезней (МКБ). Оно сопровождается не только снижением настроения, но и такими симптомами, как утрата интереса к ранее приятным занятиям, нарушения сна и аппетита, проблемы с концентрацией, апатия, суицидальные мысли.

«Многие считают, что человеку просто надо собраться, встряхнуться, взбодриться, выпить кофейку, заняться полезным делом, работой, начать жить как-то по-другому. На самом деле это миф. У депрессии всегда есть причины», — подчеркнул Антон Бек.

Бывает такое, что люди, подверженные этому мифу, пытаются себя заставлять работать, общаться, превозмогая свою боль. Это для них тоже невыносимо больно и тяжело, но они не подают вида — это так называемая «улыбающаяся» депрессия.

«Но представьте, что вам на плечи накинули мешок с картошкой весом 50 килограммов и говорят: «Вставай, тряпка, соберись». Это бьет по соматике очень сильно. Человек иногда не может даже ноги поднять, они как будто налиты свинцом. Настолько тяжело бывает элементарно встать, зубы почистить.

Сделать то, что для нас кажется вполне естественным: мы проснулись, сразу вскочили, кто-то побежал кофе наливать, кто-то за сигаретами, кто-то зубы чистить, воду с лимоном пить, заниматься йогой. А человеку с эндогенной депрессией, где причина внутренняя, из-за нарушения баланса нейромедиаторов в центральной нервной системе с утра нужно очень долго раскачиваться, чтобы встать. Он буквально заставляет себя подняться с постели, чтобы почистить зубы — это невыносимый труд, каторга. Требованиями собраться ему не поможешь», — отметил психиатр.

Депрессию легко распознать — человек постоянно грустный

Это не всегда так. Существует атипичная депрессия, при которой пациент может испытывать раздражительность, агрессию или скрывать симптомы, внешне сохраняя спокойствие и даже юмор.

Депрессия — это когда человеку плохо очень долго: месяцы или годы

Продолжительность состояния зависит от формы расстройства. Депрессивный эпизод, как правило, длится от двух недель до года, а рекуррентная скоротечная депрессия проявляется короткими приступами.

У депрессии должна быть «весомая» причина — тяжелое горе или стресс

Хотя внешние события могут спровоцировать депрессию, порой она развивается и без явных причин. Эндогенная депрессия связана с биохимическими и гормональными нарушениями в работе мозга, генетической предрасположенностью или соматическими патологиями (например, инфекционными или эндокринными заболеваниями).

Также депрессия очень часто лежит в основе стадии принятия.

«Это наша психология, это наша суть. Чтобы принять себя, принять свою жизнь и реальный мир, человеку нужно разочароваться. Все мы так или иначе проходим стадию разочарования в родителях, в мире, в своих иллюзиях — о том, как мир должен реагировать на нас», — объясняет Бек.

Если отвлечься, заняться делом, «собраться» — депрессия пройдет

При клинической депрессии воля и мотивация нарушены из-за изменений в работе мозга. Человек не может «просто взять себя в руки», так как это не вопрос силы воли, а физиологический сбой.

Если обратиться к психиатру, поставят на учет и будут считать «психом»

В современной психиатрии понятие «учет» отменено. Существуют консультативно-лечебная помощь (для легких и средних случаев) и диспансерное наблюдение (только при тяжелых хронических расстройствах). Информация о диагнозе — врачебная тайна.

Антидепрессанты вызывают зависимость и превращают в «овоща»

Современные антидепрессанты не вызывают зависимости. Они корректируют баланс нейромедиаторов (серотонина, дофамина и других), а не изменяют сознание. Превращение в «овоща» — редкое явление (серотонин-индуцированная апатия), которое обсуждается с врачом.

Депрессию можно вылечить самостоятельно: попить успокоительное или травки

Самостоятельное лечение опасно. Депрессия может прогрессировать, приводить к суицидальным мыслям и необратимым изменениям в мозге (например, атрофии гиппокампа). Лечение должно включать психотерапию и, при необходимости, медикаментозную поддержку по назначению врача.

Можно просто пить таблетки или только ходить к психологу

Это зависит от типа депрессии. При эндогенной депрессии обычно человеку тяжелее всего по утрам, а при экзогенной — по вечерам. В обоих случаях способы помощи и лечения будут сильно различаться, и могут включать в себя комбинацию приема медикаментов и посещения психолога.

«В случае с психогенной депрессией 80% лечения — психология и психотерапия. Нужно выявлять, что человека беспокоит, например, психосоматические состояния по типу кома в горле, работать с эмоциями, прорабатывать когнитивные убеждения, убеждения относительно своей жизни. Об этом мало кто говорит, но депрессия приходит для исцеления человека, как бы странно это не звучало. К тому, кто живет по выдуманным им самим и другими правилам, неприменимым относительно его жизни», — отметил врач.

Профилактика депрессии

Физическая активность — один из ключевых факторов профилактики. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов («гормонов счастья»), улучшают кровообращение и поступление кислорода в мозг, что положительно влияет на когнитивные функции и настроение. Достаточно 30 минут умеренной активности в день (ходьба, бег, йога). Особенно полезны групповые занятия и функциональные тренировки.

Сбалансированное питание играет важную роль. Рацион, богатый витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами (рыба, орехи, фрукты, овощи) снижает риск депрессии. Следует ограничить потребление сахара и обработанных продуктов, которые могут вызывать скачки настроения.

Полноценный сон — не менее семи-девяти часов в сутки. Регулярный режим сна и бодрствования помогает поддерживать физическое и психическое здоровье. Нарушения сна усугубляют стресс и тревожность.

Отказ от вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики) важен, так как они зачастую ухудшают психическое состояние.

Кстати, есть еще сезонное аффективное расстройство, очень похожее на классическую депрессию.

«Сейчас погода хорошая, и нас всех тянет на улицу. Почему? Потому что один из факторов депрессии, например, сезонного аффективного расстройства — это отсутствие солнечного света. Это уже доказано. Даже есть такой метод лечения депрессии светом, когда с утра пациенту включают яркую, мощную лампу от 10 000 люмен. Организм наш знает прекрасно, что нам не хватает триптофана — источника наших гормонов счастья: серотонина, дофамина. Кстати, поэтому важно в рацион добавить красное мясо — хороший источник триптофана», — говорит врач.

Интересные факты о депрессии

Потребности тела нельзя игнорировать

Регулярное игнорирование потребностей тела может привести к депрессии. Причем они бывают разные и выражаются по-разному.

«Мы очень часто относимся к потребностям тела, как будто оно — наш раб. Если тело что-то захочет или чего-то не захочет, мы его не заставим это делать или не делать. Если человек в голове решил, что ему надо много работать, а тело хочет отдыхать, то договориться у них не получится. Тело получит то, что хочет, в том числе через болезни, включая депрессию», — объясняет специалист.

Депрессия влияет на структуру мозга

У людей с депрессией происходят структурные изменения: уменьшается объем префронтальной коры (отвечающей за рациональное мышление и принятие решений) и плотность глии (питательной и защитной среды нейронов). При этом увеличивается объем миндалевидного тела — области, связанной с обработкой страха и тревоги. Также уменьшается объем гиппокампа и размер его нейронов, что приводит к ухудшению когнитивных способностей.

Депрессия повышает риск физических заболеваний

Она может активировать воспалительные процессы, влиять на свертывающую систему крови (повышая риск тромбозов), нарушать регуляцию сосудов (что приводит к артериальной гипертензии и другим вегетативным нарушениям). Кроме того, у людей с депрессией часто снижается приверженность лечению, что ухудшает общее состояние.

Дети тоже могут страдать депрессией

По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 4,4% детей в возрасте от трех до 17 лет испытывают депрессивные расстройства. Часто они сопровождаются тревожными расстройствами и поведенческими проблемами.

Депрессия может возникать не только от горя, но и от радости

Иногда расстройство развивается после достижения долгожданной цели. Человек теряет мотивацию, чувствует пустоту и не понимает, «что делать дальше». Это явление называют «депрессией достижения».

Депрессия — одна из ведущих причин нетрудоспособности

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году депрессия может стать второй по величине медицинской причиной нетрудоспособности в мире, уступая только ВИЧ и СПИДу. Уже сейчас ей страдают более 260 миллионов человек по всему миру. Ежегодно из‑за нее погибают около 800 тысяч человек — в основном из-за суицида.

Депрессия — гендерно окрашенное расстройство

По статистике, женщины сталкиваются с ней в два раза чаще мужчин. Причины — гормональные колебания (менструация, беременность, роды, менопауза), повышенная эмоциональная нагрузка (много ролей: работа, семья, уход за детьми и пожилыми), а также большая готовность обращаться за помощью, что повышает выявляемость.

Умные люди чаще страдают депрессией

У людей с высоким IQ риск депрессии в три раза выше. Возможные причины — повышенная мозговая активность, склонность к рефлексии и самокритике, перфекционизм и чувствительность к социальным проблемам.