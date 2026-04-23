Бросил пить ради любви: Алексей Макаров начал жизнь с чистого листа

Алексей Макаров кардинально изменился после судьбоносной встречи. Кто перевернул жизнь актера с ног на голову, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью Алексея Макарова о многолетней пагубной привычке. Как сын Любови Полищук едва не загубил свою жизнь алкоголем? Смог ли справиться с пристрастием к спиртному? Из-за чего разрушились три брака звезды? Кто из бывших партнерш обвинил его в домашнем насилии? И как ведет себя артист с четвертой, молодой супругой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все уроки, которые были в течение жизни, они должны были быть пройдены. И в результате я сейчас оказался там, где я оказался», — отмечает звезда.

Дебошир, ловелас, алкоголик. Именно такие «эпитеты» актеру Алексею Макарову много лет приписывала публика. И на это у критиков были все основания. Еще в 17 лет артист пристрастился к спиртному и, по его же словам, провел в хмельном угаре половину жизни.

«Конечно, были проблемы в молодости, потому что это вещество, которое ломает жизни и судьбы, и ничего хорошего в нем нет», — подчеркивает Макаров.

Свою зависимость артист оправдывал то неудачами в личной жизни, то отсутствием ролей. А после бурных возлияний нередко терял контроль. И однажды, как пишут в СМИ, избил одну актрису, с которой в тот момент крутил роман.

«Он поднял руку на возлюбленную, и, конечно, это стал настоящий ред-флаг для этой девушки. Поэтому она поняла, что с таким мужчиной, который в состоянии опьянения может и накинуться, и избить ее, ей не по пути. И они после этого расстались», — говорит светский журналист Антон Беккужев.

Жаловались на поведение Макарова и его бывшие жены. Первая супруга, журналистка Мария Сперанская, уверяла: муж мог внезапно пропасть и отсутствовать несколько дней. Вторая избранница, балерина Ольга Силаенкова, говорила, что у Алексея обилие вредных привычек и слишком взрывной темперамент. В СМИ также писали о третьем союзе актера — с коллегой Марией Мироновой. Но сама она даже спустя много лет отрицает все связи с Макаровым. Неужели и ей тоже есть что скрывать?

«Мне кажется, ей даже стыдно говорить о том, что они были вместе. Мало того, я думаю, что если она скажет, что да, был брак, люди тут же начнут раскапывать, а что было в этих отношениях. А, скорее всего, там тоже были и измены, и потасовки, и пьяные дебоши», — предполагает журналист Беккужев.

Еще одной попыткой обрести любовь был роман Алексея с актрисой Викторией Богатыревой. В этом союзе Макаров впервые стал отцом, спутница подарила ему дочь Варвару. Но отношения не продлились и двух лет из-за пристрастия актера к спиртному. А затем практически сошло на нет и его общение с наследницей.

«Леша — человек настроения. Он может появиться, потом исчезнуть. Он пропадал на четыре месяца, затем позвонил и начал спрашивать, как мы там. Но ему нужно уяснить, что ребенок — это не котенок, с которым можно прийти и поиграть, когда у тебя есть настроение», — заявляет Виктория Богатырева.

Словом, к моменту знакомства с четвертой супругой Макаров уже не слыл тем завидным женихом, которого публика знала по сериалу «Марш Турецкого» и фильму «Ворошиловский стрелок». К тому же привычка не только заливать, но и заедать свои проблемы отразилась на его фигуре. Он стал весить 127 килограммов. А потому неудивительно, что девушка при первой встрече не признала в нем известного актера.

«В небесах (познакомились. — Прим. ред.). Абсолютно серьезно. В самолете. На высоте десять тысяч метров. Красивая женщина. Да (сидела рядом. — Прим. ред.). А потом, как выяснилось, еще и человек очень хороший», — рассказывает актер.

«Я не узнала в нем артиста. Я думала, он бизнесмен. А потом мне на ушко старший бортпроводник шепнул, что это Алексей Макаров. Сказал: „Погугли на посадке“. Я погуглила», — делится Полина Макарова.

В тот момент артист еще не знал, что эта встреча над землей перевернет с ног на голову всю его жизнь. Девушке, которая оказалась моложе актера на 23 года и работала стюардессой, удалось невозможное. Макаров бросил пить. Стал следить за питанием, занялся спортом, сильно похудел. Все ради любимой Полины.

«Так же, как все. Побольше помидоров, огурцов и куриной грудки. Побольше движения, поменьше телевизора и рилсов. Любим сесть на велосипеды и колесить по парку культуры и набережной», — уточняет звезда.

В 2022-м влюбленные тайно поженились. Поклонники рады, что Макаров наконец на правильном пути. Однако многие задаются вопросом: надолго ли хватит актера в этот раз, и не совершила ли роковую ошибку Полина?

«Я не верю, что люди меняются, особенно после 30 лет. Серьезно уже сложенная психика, особенно у мужчин. И чтобы поменялся мужчина в таком возрасте, мне кажется, это редкость большая», — говорит певица Милена Дейнега.

«Если были какие-то маленькие промахи, то есть шанс на то, что мужчину можно переделать. Но любой какой-то момент, который его не устроит, что-то его выбесит, и он опять покажет себя с не совсем красивых ракурсов», — заявляет диджей Катя Гусева.

Но звезда кино уверен: он не возьмется за старое. Макаров заявил, что осознал свои ошибки и раскаялся. Теперь актер стремится только к одному: спокойному семейному счастью. И судя по довольному и любящему взгляду молодой супруги, в их союзе все действительно так.