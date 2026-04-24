Травля, деньги и резкое похудение: как изменилась жизнь Славы Копейкина

Слава Копейкин проснулся знаменитым после участия в нашумевшем проекте. Как теперь живет восходящая звезда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин похудел на 12 килограммов ради роли. Кого готовится сыграть молодой артист? С какими неприятными последствиями известности он столкнулся? С кем из знаменитых коллег постоянно путают Копейкина? На что он тратит свои гонорары? Почему с ним отказалась сниматься обезьяна? И из-за чего в свое время Славу выгнали из элитной гимназии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я себя ощущаю просто… Ну, Слава. И все. Я просто Слава. Да, я делаю свою работу. А то, что происходит помимо этого, — это все побочные эффекты этой работы», — заявляет артист.

После выхода на экраны сериала «Слово пацана» Слава Копейкин буквально проснулся знаменитым. Из подающего надежды актера Молодежного театра он превратился в одного из самых востребованных молодых артистов страны с целой армией поклонниц, среди которых даже Ольга Бузова.

«Копейкин, он просто нереально крутой», — подчеркивает певица.

Вместе с популярностью выросли и его гонорары. СМИ пишут: если раньше съемочный день актера стоил около 40 тысяч рублей, то теперь — минимум 100 тысяч.

«Я недавно был на премьере фильма с ним. Я от его игры прослезился. Представляете, рядом сидят люди, а я не могу сдержать слез. И я понял, насколько этот человек, пока еще не великий, но он очень талантливый», — отмечает светский журналист Денис Сорокин.

Артист сообщил: большая часть заработанных денег у него уходит на хобби. Копейкин обожает собирать конструкторы.

«Меня это успокаивает, мне это нравится. Просто я так перезагружаюсь. У меня такая коллекция дома, вы не представляете», — признается актер.

Однако Слава не забывает и о близких. Недавно артист решил сделать родным подарок — оплатил путешествие мечты.

«Я вот сейчас, видите, загорел немножко. Всю семью отвез в Таиланд. Это, наверное, самое дорогое, что я позволил себе в своей жизни», — говорит звезда.

Копейкин родом из небогатой семьи. В детстве вместо роскошных курортов он отдыхал в деревне у бабушки.

«Я помню, что все писали, что я родился в деревне. Хотя это не так. Я жил в деревне, но родился в Москве. Я москвич коренной в третьем поколении уже», — уточняет Слава Копейкин.

В одном из интервью актер рассказал: поначалу он учился в гимназии. И так как заведение было элитным, ему нередко доставалось от одноклассников, которые травили мальчика за материальное положение его семьи.

«В гимназии все дети были из обеспеченных семей. У всех шмотки, игрушки дорогие, а я — один костюмчик школьный и одни ботиночки. Помимо всего прочего, я пошел в школу с шести лет и до шестого класса был младшим в классе. А дети злые, и если ты самый слабый, ты — цель», — делится артист.

По словам Копейкина, его не любили и некоторые учителя. Классная руководительница якобы специально ставила двойки. И часто намекала, что ему здесь не место.

«Я помню, однажды спросил ее: „За что вы меня так ненавидите?“ Она отвечает: „А за что тебя любить?“ До сих пор не понимаю, как могут такие люди работать с детьми», — рассказывает актер.

В конце концов, в семье Славы Копейкина совсем стало туго с деньгами, и его перевели в обычную школу. И там жизнь заиграла совершенно другими красками.

«Я вам могу сказать, что немало из них в детстве сталкивались с трудностями, с серьезными трудностями. Бывают проблемы в семьях, бывают проблемы в школе, кого-то дразнят. Именно такие люди потом достигают большого успеха, как Слава, например», — отмечает журналист Сорокин.

Теперь и учителя, и бывшие одноклассники по гимназии наверняка жалеют о своем отношении. Ведь мальчик, над которым все смеялись, превратился в звезду. Недавно стало известно, что Копейкин сыграет рэпера Басту в биографическом фильме.

«Потому что он на меня очень похож в детстве. Он очень талантливый, хороший актер и с пониманием к тому, чем он занимается», — объясняет Баста.

Ради этой роли Славе пришлось за три месяца похудеть на 12 килограммов. Артист ничего не ел и много занимался кардиотренировками.

«Я в шоке был. Я просто видел пробу, где он был в диалоге с главной героиней. Повернул голову, и у меня есть фотография точно такая же, 98% совпадения. Это я сейчас пожилой толстый человек, а тогда я весил 72 килограмма, когда мне было 17-18 лет», — делится рэпер Баста.

«Я не сомневаюсь в таланте ребят, поэтому уверена, что получится хорошая работа, а какая, мы потом увидим», — подчеркивает комик Екатерина Шкуро.

Это будет не первый полнометражный проект актера. За плечами Копейкина уже несколько картин. В одной из них партнерами Славы стали животные, и не со всеми ему удалось найти общий язык.

«Обезьяна Филя со мной не хотела играть, пришлось его силой заставлять. Без рукоприкладства. Животные милые, но упертые существа. Они тебя переигрывают, и ты даже не конкурируешь с ними, потому что понимаешь: он органичен просто по умолчанию», — говорит Слава Копейкин.

Однако он справился и уже вовсю готовится к роли Басты. Артист надеется, что после этого фильма зрители наконец перестанут путать его с коллегой по «Слову пацана» Никитой Кологривым.

«Иногда со мной фотографируются и говорят: «Спасибо, Никита». Я такой: «Пожалуйста, конечно», — рассказывает Слава Копейкин.

«Никитос, он как будто более, скажем так, у него такое народное лицо. А Слава, у него все равно есть вот эта красота такая еще. Слава чуть фэшн. А Никитос, он такой типа русский пацан», — поясняет актер Сергей Романович.

Копейкин делится: он не обижается на поклонников и вообще всегда старается вести себя вежливо.

«Обратная сторона медали, что иногда люди, зачастую думают, что из-за того, что они тебя видят на экране, они с тобой знакомы. А ты-то с ними не знаком. И когда они очень панибратски с тобой начинают взаимодействовать, я их понимаю и разделяю их радость. Но я не готов к этому. Я не знаю этого человека и не хочу, чтобы меня трогали лишний раз», — признается актер.

Слава уверяет: даже если он не в настроении, грубить не будет. Просто мягко откажет. Ведь артист понимает, что смог добиться таких успехов в первую очередь благодаря зрителям, и не хочет их разочаровать.