Испытание на прочность: как добиться расселения из аварийного дома

Фото, видео: 5-tv.ru

К кому обращаться, если находиться в собственной квартире становится опасно?

Стены осыпаются, крышу сдувает ветром — в таком доме буквально опасно находиться. Но для многих это не страшилка, а суровая реальность. Когда собственное жилье из крепости превращается в смертельную ловушку, начинается настоящий кошмар.

Какие постройки признаются аварийными? Что делать, когда такой дом отказываются расселять? И кто ответит, если он все-таки рухнет? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

С чем приходится мириться жителям аварийных домов

Фото: 5-tv.ru

В Саратове есть дом, который уже много лет не расселяют.

«В 2016 году нам сделали крышу. А все остальное здесь полное безобразие. Плесень. Все старое, скажем так. Печки выходили из строя. Дом себя изжил», — рассказывает Любовь Кириллова, жительница аварийного дома.

В 2001 году на втором этаже здания случился пожар.

«Квартиры были вообще в ужасном состоянии. Там прямо вот лохмотья штукатурки, потому что вся конструкция деревянная тут. Вот сейчас вот стукни и пробьешь стенку. Труха, да», — говорит другой житель Александр Пчелинцев.

После пожара дом так и не восстановили. С годами конструкции продолжали разрушаться.

«Восемь градусов. Вот здесь вот мы сейчас стоим, и прямо вот может в любое время вот это все обрушится», — добавил Пчелинцев.

Жильцы обращались в управляющую компанию, писали во всевозможные инстанции — безрезультатно. Комиссия посчитала здание пригодным для жилья. Борьба продолжалась, и в 2017 независимая экспертиза все же признала износ в 93% и присвоила дому статус аварийного, после чего его внесли в списки на расселение.

«И там наш дом сначала был 600, потом 300. Конец расселения должно происходить в декабре 2025 года. Декабрь наступил. Тут внезапно вроде объявляется, что новая программа по расселению ветхого жилья аварийного. И уже нас нету в этом списке. И уже другой список составлен. И уже говорят, типа, ну это где-то будет 27-28-30 год», — с горечью констатирует житель аварийного строения.

Люди продолжают жить в доме, который может не выдержать еще одной зимы. Редакция направила запросы в Фонд развития территорий, администрацию Саратова и городскую прокуратуру. Ответ пришел.

«Аварийный многоквартирный дом № 65 по ул. Рабочей г. Саратова включен в Программу. Планируемый срок расселения — 31.12.2027 г.», — написала администрация.

Несмотря на аварийный статус, сроки расселения зависят от финансирования и очереди — в приоритете дома с угрозой обрушения или решениями суда. До этого жителям предлагают временное жилье, а ускорить процесс можно только через суд.

По каким критериям дом признают аварийным

Фото: 5-tv.ru

Эта история — не исключение. Тысячи зданий по всей стране годами остаются в подвешенном состоянии. Юрист в сфере недвижимости Алина Семина перечислила основания.

«Во-первых, если имеется аварийное техническое состояние несущих конструкций этого здания, в связи с чем возможен риск обрушения этого здания. Во-вторых, если это здание расположено в зонах опасных геологических явлений, таких как, например, снежные лавины или появление оползней. В-третьих, если оно находится в зоне потенциальных техногенных катастроф. Ну и четвертое, это если здание уже получило существенный износ, например, в результате пожаров, взрывов и прочего», — поясняет эксперт.

Жильцам нужно подать заявление в межведомственную комиссию и приложить заключение специализированной экспертизы, которая оценивает износ, уровень безопасности, риск обрушения и другие угрозы для жизни. Комиссия может признать дом аварийным, назначить дополнительную проверку или отказать.

Окончательное решение принимают органы власти — с указанием сроков расселения.

Какие еще признаки сигнализируют об аварийности дома

Фото: 5-tv.ru

Когда здание разрушается на глазах — все очевидно. Но как понять, есть ли реальная угроза, если дом внешне выглядит вполне благополучно? Проблема может быть внутри конструкций — в перекрытиях, фасадах и несущих элементах.

«Одним из важных факторов, который говорит об аварийности дома, является наличие трещин. Здесь мы можем наблюдать в углу трещину, раскрытие которой более трех миллиметров. Причиной этому является просадка фундамента. Конечно, это приведет к разрушению несущих конструкций, возможности обрушения, перекрытия», — объясняет инженер-конструктор Андроник Думнов.

Помимо визуального осмотра необходима полноценная техническая экспертиза.

«Позже поставим маяки и будем наблюдать динамику», — уточняет ведущий эксперт строительного контроля Алексей Хромов.

За маяками наблюдают от двух недель до месяца — чаще, если трещины растут быстро. Впрочем, дом подлежит сносу в любом случае — он не является объектом культурного наследия.

Что делать, если дом признан аварийным

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Сегодня в России даже есть жилой дом, который был построен в 1650 году. Срок службы зданий напрямую зависит от материалов и ухода. Кирпичные и монолитные дома могут простоять 100–150 лет. Панельные — до 120. Деревянные изнашиваются быстрее всего: их ресурс — 50–100 лет.

Если дом признан аварийным, его расселяют. Юристы поясняют: когда квартира находится в собственности, ее изымают, а владельцу выплачивают рыночную стоимость. Иногда вместо денег предлагают другое жилье. Но есть нюанс: при покупке недвижимости уже в аварийном здании предусмотрена только денежная компенсация.