Бывший Волочковой сидит за решеткой: какие еще звезды любили «плохих парней»

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Экс-возлюбленный балерины пробудет в колонии дольше, чем предполагалось. За что ему увеличили срок и какие еще звезды связывались с преступниками, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Новый поворот в уголовном деле экс-возлюбленного Анастасии Волочковой. За что Дмитрию Дюрану увеличили тюремный срок? Сколько лет бывший кондитер теперь должен провести в колонии? Как на самом деле работал «сладкий» бизнес осужденного? Что о горе-предпринимателе думает сама заслуженная артистка РФ? И кто еще из звезд состоял в отношениях с преступниками? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова негодует: на днях ее имя снова оказалось у всех на слуху. Причем из-за событий, которые она сама уже давно похоронила в прошлом. Речь об отношениях звезды со скандально известным кондитером Дмитрием Дюраном. Недавно бывшего ухажера танцовщицы приговорили к девяти годам заключения за мошенничество в крупном размере.

«От действий Дюрана пострадали 56 граждан, ущерб превышает 40 миллионов рублей», — уточняет старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Анастасия Анфиногенова.

А ведь в свое время прима нахваливала Дмитрия во всех интервью. Впрочем, сейчас Анастасия Волочкова уверяет: заподозрить Дюрана в махинациях было невозможно. Ей он казался честным и благородным. Они познакомились в конце 2022 года. Предприниматель решил стать спонсором ее концертов. Из благодарности балерина пригласила мужчину домой, а он устроил ей настоящее шоу.

«С посохом, с мешком подарков, с одной розой белой. Начинается шоу с этими подарками. С самоваром он пришел», — делится Анастасия Волочкова.

Уже на следующий день Дюран удивил артистку прямо во время спектакля — принес ей торт в виде сахарных пуантов.

«Пуанты, крыло лебедя. В общем, все это очень, кстати, полезно. Спасибо тебе большое», — сказал он.

Да и с предложением Дюран долго тянуть не стал. Его он сделал балерине буквально через пару дней, во время посещения одного из храмов.

Однако, пока Анастасия Волочкова предвкушала скорое замужество, Дмитрий времени даром не терял. Он умело воспользовался популярностью невесты. По данным следствия, объявил сбор инвестиций для развития своей кондитерской, а будущим клиентам обещал до 180% годовых.

«Создавая видимость успешности кондитерского бизнеса, Дюран в ходе неоднократных телефонных переговоров убеждал потерпевших в истинности своих намерений, якобы большой доходности от планируемых вложений, после чего заключал с ними договоры от лица коммерческой организации», — рассказывает старший прокурор Анфиногенова.

Многие инвесторы поверили Дюрану. Взносы доходили до десяти миллионов рублей. Но через пару месяцев работы предприниматель вдруг ударился в бега. А позже в прессе появились кадры той самой хваленой фабрики десертов — маленького помещения с самым дешевым оборудованием.

«Полученные путем обмана денежные средства он присваивал себе и распоряжался ими по собственному усмотрению», — отмечает Анастасия Анфиногенова.

В январе 2025-го бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы, а на днях добавили еще два года за новые эпизоды мошенничества. Однако Дюран не согласен с приговором и теперь пытается его оспорить.

«Факт в том, что просто человек подписывал документы, брал на себя обязательства, за это отвечали другие люди, которые просто в момент, когда эти обязательства перестали перекрывать поступления, необходимость возврата, они просто пропали», — объясняет бывший адвокат предпринимателя Константин Ерохин.

Сама Анастасия Волочкова призналась: она старается забыть, что когда-то встречалась с Дюраном.

«Для меня это просто хороший человек. Но когда я узнала, что он обманул полстраны, как говорится, я была крайне поражена», — заявляет балерина.

Впрочем, это не единственные отношения Волочковой с преступившим закон человеком. Еще до Дмитрия Дюрана она встречалась с банщиком Сергеем Кузнецовым, который после расставания с артисткой угодил в СИЗО.

Его заподозрили в нанесении тяжких телесных повреждений своей новой возлюбленной. Но выяснить все обстоятельства дела правоохранителям не удалось. Задержанный свел счеты с жизнью.

«Это же надо так любить Волочкову, чтобы повеситься в «Матросской тишине», — говорит знаменитость.

«Это вообще, честно говоря, шок. Конечно, мы выражаем соболезнования всем близким. Это не шутка», — добавил певец Прохор Шаляпин.

В шоу-бизнесе подобные связи не редкость. В 1990-е певица Лолита встречалась с бизнесменом Арнольдом Спиваковским, который всячески помогал ей с карьерой. В 2002 году его осудили за незаконное хранение запрещенных веществ в особо крупном размере, а в 2017-м арестовали по подозрению в отмывании денег.

Но предприниматель не дожил до суда. Два года спустя он скончался в Испании от сердечного приступа. Милявская была безутешна.

«В моей жизни ты сыграл главную роль. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле», — признается певица Лолита.

Также темное прошлое имели избранники Ирины Аллегровой, Оксаны Федоровой и участницы группы «Тату» Юлии Волковой. Последняя после двух неудачных романов завязала отношения с вором в законе Гией Гальским. СМИ пишут: мужчина промышлял грабежами и квартирными кражами.

«Они познакомились в Турции. Конечно же, Юлю начал Гия заваливать подарками. Она даже набила у себя татуировку с буквой G в честь своего возлюбленного», — уточняет светский журналист Екатерина Рукавичникова.

Похожая история произошла и с Татьяной Овсиенко. Ее возлюбленный Александр Меркулов в криминальном мире был известен как Саша Чудной. Он подделывал документы, занимался рэкетом и отсидел почти четыре года в «Матросской тишине» за покушение на убийство в составе организованной преступной группировки.

«Она ездила к нему в колонию, передавала передачки. Она делала все, чтобы нанять лучших адвокатов», — отмечает светский журналист Рукавичникова.

Они прожили вместе почти 17 лет и расстались только около года назад по инициативе самого Меркулова. Для Татьяны Овсиенко это стало ударом. А вот ее соседи рады их разрыву. Они заявили, что в последнее время часто видели звезду напуганной, в синяках и алкогольном опьянении.

«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все», — заявляет Татьяна Овсиенко.

Психологи уверены: мужчины из криминального мира в глазах женщин нередко ассоциируются с властью и силой. Но только эти ощущения всегда иллюзорны. И связь с преступностью, если и не несет реальной угрозы жизни, то подрывает эмоциональное здоровье.