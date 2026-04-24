Дренаж, ливневка или бункер: как спасти жилье от наводнения

Какие здания выдержат паводок, а какие рухнут? И что делать после наводнения?

Паводок после снежной зимы — это закономерность. Но не каждый дом готов противостоять стоячей воде высотой в полметра.

Как уберечь жилье от наводнения? Какие здания нужно строить в зоне риска и что делать, если проблема — в грунтовых водах? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как подготовиться к возможному подтоплению

Как спасти дом от наводнения и разлива воды, советы при потопе, паводке.

В Московской области жители уже привыкли к разливу рек и готовятся заранее.

«Соседние деревни даже запасаются продуктами, потому что иногда две недели у них нет доступа к магазинам. Сейчас уже вода вот уходит. Все местные уже здесь опытные, у всех дома подняты, так что в штатном режиме», — рассказывает Алексей Мартынов, житель Луховицкого района.

«А в Ярославской области, в поселке Борисоглебский, каждую весну встречают с опаской. «Было до самого окошка вода. Окошко открываешь, бери ведро и вычеркивай воду», — вспоминает местная жительница Галина Павлова.

Для жителей проводят инструктаж. Что делать в случае потопа объясняет Дмитрий Саушев, заместитель начальника управления гражданской обороны ГУ МЧС России по Ярославской области.

«Галина Васильевна, ну все равно в случае ухудшения постановки звоните 112, соответственно. Все равно в пункте временного размещения надо будет провести эвакуационное мероприятие и, соответственно, там можно в безопасности дождаться, пока вас дочка заберет», — уточняет он.

Еще нужно собрать тревожный чемоданчик. В нем должны быть:

Документы;

Деньги;

Одежда;

Предметы личной гигиены;

Лекарства.

Какие здания нужно строить в зоне риска наводнения

К строительству дома вблизи водоема нужно подходить с большой ответственностью.

«Когда вы выбираете участок, у вас в выписке из реестра будет обозначено, находится ли он в зоне подтопления паводковых вод. Это первое, на что вы смотрите. Исходя из этого, вы решаете, нужно ли вам повышать уровень дома. Вы можете его повысить подсыпкой грунта, например. Можете просто поднять дом на сваях», — советует архитектор Елена Савина.

Но что делать, если опасность исходит от грунтовых вод? Определить их уровень можно с помощью геологических изысканий или даже самостоятельно.

«Сделав такой шурф, да, в своих вот этих вот домашних условиях. Обычно такие шурфы делают глубиной три метра и смотрят, насколько они заполняются водой», — поясняет Савина.

От этого будет зависеть тип фундамента. Ленточный должен располагаться ниже глубины грунтовых вод, примерно на уровне двух метров. Еще один вариант — монолитный фундамент бункерного типа, который точно не затопит.

«Чтобы построить такой фундамент, нужно набраться очень много сил. Сделать. Выкопать котлованы. Не котлован под фундаментом, а котлованы рядом, из которых вы будете откачивать воду. Так, чтобы ваш основной котлован не наполнялся водой, и вы смогли этот фундамент отлить», — предупреждает архитектор.

Это очень ресурсозатратная и дорогостоящая история. Поэтому, если подвал нужен, а денег на бункерный фундамент нет, не стоит экономить на гидроизоляции.

И если дом находится в зоне риска наводнений — лучше его застраховать.

Что убережет дом от наводнения

При подъеме грунтовых вод или интенсивном таянии снега именно гидроизоляция может спасти помещение.

«С чем-нибудь более серьезным в виде массивного наводнения, паводка, естественно, она не поможет. Ну и гидроизоляция обычно защищает и с и сами с конструкционные строительные элементы от попадания в них влаги, соответственно, от их износа, порчи, разрастания грибка и так далее», — объясняет эколог Владислав Жуков.

Также важно предусмотреть дренажную систему как дома, так и участка. Подойдет ливневая канализация, ее еще называют дождеприемником открытого типа. У него пластиковая решетка, есть корзинка для сбора мусора.

Ливневая канализация — один из главных способов защиты от подтопления. Важно, чтобы она находилась в исправном состоянии и была чистой. Позаботиться об этом нужно еще осенью.

«Убрать мусор, расчистить ливневые, дренажные канавы от мусора, сухих листьев, каких-то бытовых отходов. Также рекомендуется при обустройстве участка предусматривать места для отвода талой воды», — советует Саушев.

Как спасти жилье после наводнения

Для эффективной откачки можно использовать погружные насосы. Но если и это не помогает, следует обратиться к услугам профессионалов.

В работе специалисты используют осушители воздуха, вентиляторы и другие устройства.

«Специальное оборудование, которое закачивает сухой теплый воздух за потолочное пространство, тем самым сушатся щели, откуда пришла вода, межплиточные щели, сушится гипсокартон с обратной стороны и само пространство», — поясняет директор компании по осушению помещений Виктор Дарер.

Также мастера помогут предотвратить образование грибка.

«Это фунгицидная обработка от плесени, уничтожение непосредственно очагов. Гребнец и озонирование», — поясняет специалист по осушению Роман Червань.

После затопления важно провести дополнительную гидроизоляцию фундамента.

«Для таких случаев есть специальная инъекционная гидроизоляция, когда в толщу стены заливают гидроизоляционный раствор», — дополнила Савина.