Рассрочка под 0% и кредит с подвохом: какие скрытые переплаты съедают ваш бюджет

На что обращать внимание, чтобы горячие предложения банков не сожгли бюджет заемщика?

Рассрочка под 0% — это все же кредит. Просто проценты по нему платит не заемщик, а магазин через нехитрую схему. Звучит выгодно, но нюансы есть.

Как распознать подвох и взять кредит без переплат, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Почему рассрочек под 0% не бывает

Рассрочка — это форма кредита под 0% годовых, при которой заемщик берет на себя долговые обязательства. Хотя такие предложения часто позиционируются как «без переплат», это не совсем так.

«Торговые предприятия компенсируют выпадающие процентные доходы банку за счет собственной маржи (разницы между выручкой и переменными расходами на производство или закупку товаров. — Прим. ред.), потому что такие кредиты без переплат очень хорошо стимулируют продажи», — пояснил Бархота.

Важно понимать, что несложная в оформлении магазинная рассрочка близка к форме кредита, поэтому просрочка платежа считается нарушением договора и может снизить кредитный рейтинг.

Как распознать скрытые переплаты по «беспроцентному» кредиту

Банки и микрофинансовые организации часто заманивают клиентов обещаниями займов без процентов.

За такой рекламой могут скрываться дополнительные траты:

Плата за услугу

Банк переводит на карту клиента небольшую сумму (обычно до 100 тыс. рублей) на срок до года. Каждый месяц заемщик вносит равный платеж. Однако к взносу часто добавляется «плата за услугу рассрочки» — в итоге переплата может достигать 20–25% от суммы кредита.

Такой вариант выгоден только при срочной покупке (например, сломавшегося холодильника), но за скорость придется доплатить.

Навязывание страховки

При оформлении кредита под 0% банк может предложить застраховаться от потери работы, болезни или несчастного случая. Стоимость полиса раскидывают на месяцы, отчего ежемесячный платеж вырастает на 20–25%.

От страховки можно отказаться, нажав соответствующую кнопку. Однако банк будет психологически давить: показывать, что «87% клиентов выбрали защиту», и задавать наводящие вопросы.

Дополнительные опции по умолчанию

В договоре часто заранее проставлены галочки на платных опциях (подписки, членство в клубе и так далее). Если читать соглашение бегло, можно автоматически согласиться на лишние траты. Иногда галочку нужно ставить именно при отказе от услуг — это непривычно и вводит в заблуждение.

Бывает, что онлайн-консультант заявляет: «Стандартный договор, отказ только лично в офисе». Расчет на то, что клиент не поедет и согласится на доплату. Выход — либо посетить отделение, либо выбрать другой банк.

Микрозаймы под 0%

Микрофинансовые организации часто дают первый заем новому клиенту без процентов (сумма редко выше 30 тысяч рублей, срок жесткий). Если вернуть долг точно в указанный день и час — переплаты не будет.

Но организация все равно зарабатывает: многие не успевают погасить вовремя и попадают на проценты, либо приходят за деньгами снова уже на платных условиях. Второй раз получить заем под 0% в той же МФО почти невозможно, а в других — могут отказать, если клиент уже обращался к конкурентам.

Важно выбирать только компании из реестра Банка России, чтобы не столкнуться с мошенниками. Каждая ошибка отражается на кредитной истории. Отчасти поэтому важно и регулярно мониторить ее через бюро кредитных историй, чтобы своевременно выявить ошибки или фиктивные кредиты, оформленные мошенниками.

Когда кредит или рассрочка могут быть выгодны

Брать кредит или рассрочку стоит, если:

Есть четкая цель (покупка товара, оплата услуги), а собственных средств недостаточно;

Ежемесячный платеж не превышает 30–40% от дохода — это позволяет избежать чрезмерной долговой нагрузки;

Есть возможность досрочно погасить кредит, что снизит общую переплату.

Невыгодно брать кредит, если:

Процентная ставка слишком высока (например, свыше 20% годовых);

Долговая нагрузка уже высока, и новый кредит увеличит ее до критического уровня;

Кредит взят «на всякий случай» без конкретной цели — это часто приводит к нерациональным тратам.

«Когда на обслуживание долгов уходит больше 30 или даже 40% дохода ежемесячно, заемщик автоматически становится высокозакредитованным, он связан по рукам и ногам с точки зрения возможности потребительских расходов, он уже не может позволить себе больше, потому что вот эта часть дохода уже забронирована на оплату долгов. И в общем-то, он попадает в затруднительное положение, и, более того, другой кредитор может отказать ему в новом кредите», — добавил эксперт финансового рынка.

Как выбрать выгодные условия по ипотеке

Ипотека — долгосрочный кредит под залог недвижимости. Чтобы выбрать выгодные условия, стоит учитывать следующие параметры:

Процентную ставку. Она определяет размер переплаты. Даже небольшое снижение ставки может существенно уменьшить общую сумму выплат;

Срок кредитования. Чем дольше срок, тем ниже ежемесячный платеж, но выше итоговая переплата по процентам;

Первоначальный взнос. Чем больше взнос, тем ниже ставка и выше вероятность одобрения кредита;

Тип платежа. Аннуитетный (равные платежи) удобен для планирования бюджета, дифференцированный (уменьшающиеся платежи) выгоднее с точки зрения переплаты.

«Важно всегда отдавать себе отчет, что вот этот ежемесячный платеж зависит не только от процентной ставки, но еще от стоимости жилья. Поясню на простом примере: за семь-восемь последних лет цены на квадратный метр в России выросли в три раза. И все это произошло на фоне, казалось бы, доступной ипотеки. Такой резкий рост цен на жилье влияет на средний платеж по кредиту гораздо больше, чем ипотека», — пояснил Бархота.

Когда выгодно рефинансировать кредит

Рефинансирование — замена текущего ипотечного кредита на новый, более выгодный. Это может быть полезно, если:

Новая процентная ставка ниже текущей как минимум на 1,5–2%;

Ежемесячный платеж стал слишком обременительным;

Есть возможность снизить общую переплату за счет уменьшения срока кредита.

Ипотечный кредит — это инструмент, который требует ответственного подхода. Прежде чем его брать, нужно четко понимать цель кредита, оценивать свои финансовые возможности и сравнивать условия разных банков.

Когда рефинансирование невыгодно: