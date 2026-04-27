Свекровь не волк, в лес не убежит: как перестать быть врагом для мамы мужа

В психологии за плохими отношениями между свекровью и невесткой и зятем и тещей может лежать много личностных проблем.

Из прошлого до нас дошло множество анекдотов про тещ, которых из-за отношения к зятьям называли змеями. Однако в современном мире главными нарушителями покоя в семьях все чаще становятся свекрови, нередко относящиеся к невесткам с явными неприязнью и презрением, а иногда и с ненавистью. И женщинам, едва вошедшим в статус «жены», сложно понять, как наладить контакт.

Нередко сами сыновья встают на сторону агрессивно настроенной матери. И даже яро демонстрируют новоприобретенной супруге, что мама у них на первом месте, а только потом идет жена. Бывает и обратное — и супруга предпочитает мужу собственную мать.

Подробнее эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru разобрала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Откуда растут ноги у проблем со свекровью

По словам психолога, все вышеперечисленное — это нарушение иерархии, спутанность ролей и отсутствие сепарации. Но из-за чего в современном мире есть свекрови, которые так не любят невесток?

«Если в вашей жизни происходят конфликты со свекровью, это может указывать на то, что ваша пара не выстроила четкие границы с родственниками», — объясняет Суфиева.

Что такое семья? Семья — это жена, муж и их дети. В здоровом варианте в их жизни присутствуют правила, законы, которые окружающие принимают и следуют им.

«Почему свекровь плохо относится к вам? Потому что вы позволяете. Возможно, и в отношениях с супругом вы многое ему позволяете. Вы не чувствуете себя равным партнером, не видите свою ценность, значимость. Ваши личные границы растянуты, вы не обсуждаете проблему, не находите решения. Вы живете и миритесь с происходящим.

Вы не на месте жены. Поэтому свекровь в силу своего характера, воспитания и опыта может посягать на вашу ячейку и вносить свои коррективы», — подчеркивает эксперт.

Почему тещи больше не главные «змеи»

«Теща как главная змея — это такой стереотип из анекдотов и фольклора. Возник он из-за бытовой напряженности в отношениях между парами и старшим поколением, ведь раньше возраст вступления в брак начинался с 17-18 лет, и родители считали своей обязанностью наставлять детей во взрослой жизни», — объясняет Анастасия.

Но современный мир меняется и становится более осознанным. Возраст вступления в брак увеличивается, отношения людей и их ожидания и принципы стали другими.

«Если раньше девушка бежала к маме пожаловаться на мужа, сейчас она обращается к психологу и работает со своими паттернами. Берет ответственность за свою жизнь и за то, что в ней происходит», — отметила психолог.

Если мужу мама важнее жены

Как подружиться с мамой мужчины, которому она важнее жены? И стоит ли пытаться? В такой ситуации женщине важно в первую очередь обсудить с супругом, что между ними происходит.

«В здоровой иерархии у вашего супруга вы на втором месте, он на первом. Если есть дети, они занимают место после вас. И только потом — мама. У вас не должно быть цели подружиться со свекровью. У вас должна быть цель навести порядок в собственной семье. Со свекровью можно создать безопасную, уважительную связь только в том случае, когда вы друг друга поставите на свои места», — подчеркнула эксперт.

То же самое касается и ситуации наоборот, если у жены мама — главный человек. В обоих случаях мужчина и женщина не сепарированы от своих родителей. Когда мы видим проблему в другом, то перекладываем ответственность за свою жизнь на этого другого.

«Отсюда возникают такие вопросы: „Почему свекровь?“, „Почему теща?“, „Почему жена?“, „Почему муж?“. Но любые отношения — это отражение вас. Если в вашей жизни случилось так, что свекровь к вам плохо относится, это говорит о том, что и вы ее не принимаете, возможно, даже не принимаете полностью своего мужа, ее сына», — отметила Суфиева.

В таком случае, вероятно, у женщины есть некий набор требований, ожиданий, как должно быть, и это не соответствует ее действительности. Здесь ей важно осознать, что муж — это ее выбор, как и его семья. И брать за это ответственность, ведь взрослая позиция дает свои преференции.

«Вы можете поговорить со свекровью, расставить все точки над „i“, понять, что у вас происходит, найти решение возникающих разногласий. Если нужно расставить рамки дозволенного, границы, очертить зону, куда ваша свекровь не вхожа, если вашему мужчине мама важнее вас — это тоже нарушение иерархии и отсутствие сепарации», — объяснила психолог.

Также это может говорить о том, что и сама женщины еще ребенок. В муже она искала маму, покровителя, защиту и хотела под его крылышко. По словам Анастасии, это не плохо, но если есть перебор, то мужчина просто покажет, что и сам нуждается в том же.

«Ответственность за себя и свои потребности лежит только на вас. Взрослейте. Отношения — это не бесконечно брать, это еще и отдавать. Если же вы понимаете, что у вас с этим все в порядке, значит, вы склонны доминировать, контролировать, поэтому привлекли в свою жизнь мужчину, который на это просто не готов», — пояснила она.

По мнению психолога, всегда и во всем есть свои выгоды. Любое положение и недовольство не формируются просто так. И поэтому важно учиться осознанности, чтобы понимать причинно-следственную связь.

«То же самое работает и наоборот, если у вашей жены мама главнее вас. Это может говорить о том, что она еще не выросла. А о вас — что вы неосознанно хотите быть покровителем слабой, беззащитной женщины, и, возможно, так вам легче чувствовать свою значимость, свою важность, но внешне вы демонстрируете слабость и безвольность.

Из-за этого женщине может быть с вами просто скучно, и она бежит к маме, как к самому близкому человеку. Если вы хотите изменить ситуацию, смещайте фокус внимания с отношений жены и ее мамы на работу, на саморазвитие. Добивайтесь успеха, повышайте самооценку, взрослейте. И жена подтянется, когда увидит, что вы развиваетесь, стремитесь и добиваетесь своих целей», — советует психолог.