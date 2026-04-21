Правила выживания: что делать при встрече с медведем, кабаном или лисой

Встреча с хищником легко может закончиться не просто травмами, а смертью.

Как выжить, если столкнулись с голодным зверем? И почему они чаще нападают на людей?

Столкнулся с медведем во время катания на сноуборде

В конце февраля Дмитрий Лапицкий с друзьями отправился в лес кататься на сноубордах. И на одном из участков мужчина столкнулся с диким зверем!

«Медведь был огромный. Такая вот голова была от локтя до локтя», — рассказывает он.

Хищник стремительно приближался, и Дмитрий понял: убежать не получится.

«Очень много снега, лежащее бревно. Я отстегнул сноуборд. Все, что я успеваю сделать, это закрыться руками, вот таким образом, и податься чуть вперед, чтобы как бы отвести его клыки и голову в сторону. Медведь сверху на мне. Он пытается прокусить мой живот, я группируюсь, максимально сжал руки, чтобы не пустить зверя», — делится жуткими воспоминаниями сноубордист.

За несколько секунд схватки хищник повредил мужчине руку и разорвал бедро. Ногу спасло только то, что на зуб зверю попался телефон, который лежал в набедренном кармане. Дмитрий как мог отпугивал медведя.

«В какой-то момент я прям в ухо ему кричал, потому что голова была вот прям здесь, сантиметров в десяти, наверное, от меня. Мои крики, плюс то, что я сопротивлялся, я пытался толкнуть его локтями, пару раз удалось удачно попасть по нему. Возможно, это его отпугнуло», — отметил мужчина.

Эксперты считают, что Дмитрию невероятно повезло. Ведь он встретил не просто хищника, а голодного медведя-шатуна, который проснулся раньше срока. В такие моменты настроение у хозяина леса, мягко говоря, не очень.

«Как вы думаете, каким он просыпается и выходит из берлоги? Конечно же, безумно агрессивным, яростным. Они могут проснуться по причине того, что не накопили достаточно количества жира. Или же в ходе жизнедеятельности человека были разбужены», — рассказывает зоолог Ирина Головачева.

Медведи и сами не прочь наведаться в гости к человеку, и не только зимой. Эксперты отмечают, что происходит это из-за неуемного любопытства косолапых. В такие моменты к ним лучше не приближаться и укрыться в здании. Зачастую они уходят сами.

Правила поведения при встрече с медведем

Встретить на городских улицах сейчас можно не только медведей. Дикие кабаны заявились на улицы Варшавы, но были изгнаны гуманоидным роботом. А лесные свиньи разгуливают и по улицам столицы, и в подмосковных городах.

Встреча с лисой теперь тоже не редкость. На видео рыжий хищник пытается утащить у рыбака тележку с уловом! А на следующем лиса убегает со смартфоном в зубах. Так ведь человек сам предложил, чего отказываться?

Но даже если животное не проявляет агрессии, стоит всегда помнить, что перед вами дикий зверь. И он в любой момент может сменить тактику и сделать добычей вас. А если медведь пустится в погоню и разовьет скорость до пятидесяти километров в час, то уйти не получится.

«Как действовать, если на таком расстоянии медведь подошел, но в дикой природе? Что делать и чего не надо делать?» — спрашивает Роман Перелыгин у дрессировщика.

«Ни в коем случае не бежать. Встали. Во-первых, если по лесу идут люди, то надо понимать, что медведи не выходят на охоту к людям. Они за 30 километров чуют людей. И идти по лесу шумно. Медведь сам обойдет вас. Он почувствует, он не пойдет к вам на конфликт. Не кричать, не убегать. Потихонечку отходить, и в принципе у медведя нет такого желания напасть на вас, вы разойдетесь», — советует тот.

«Страна Советов» напоминает о важном правиле: не нападать, не делать резких движений и ни в коем случае не поворачиваться спиной к зверю.