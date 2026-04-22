Ищите работу? Как не попасть в трудовое рабство и на какие вакансии не стоит откликаться

Схема вербовки всегда практически одинаковая: сначала случайное знакомство, потом обещание легких денег.

В Тюменской области раскрыта банда, которая с 2018-го года охотилась на самых незащищенных: алкоголиков, бездомных и тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Таких людей заманивали в квартиры, удерживали силой, а затем бросали на стройки Ямала, без документов, связи и возможности уйти с работы.

На Ставрополье вербовщики нашли жертву прямо на улице — женщина плакала после семейной драмы. Ей пообещали работу, а в итоге месяц заставляли бесплатно трудиться на овощебазе, запугивая связями в полиции.

Подробно об этом разузнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Обещали легкие деньги: история спасшегося из трудового рабства

Схема вербовки всегда практически одинаковая: сначала случайное знакомство, потом обещание легких денег.

«Подходит и спрашивает: „Не хочешь подзаработать?“ Ну, я тебе, понял, хорошую работу предлагаю. Будем платить стабильно 60 тысяч в месяц», — рассказывает один из пострадавших Данила Дедюхин.

Данила Дедюхин даже не подозревал, что согласие поехать в соседний город на стройку станет для него началом кошмара длиной почти в два года. Вместо обещанных 60 тысяч в месяц Данила получал копейки, которых едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Его избивали за любую ошибку.

«Получилось так, что я не удержал, и он криво спилил. Он берет контробрешетку и бьет мне по ногам и по рукам. По всему телу. По спине, не по спине прилетало», — вспоминает пострадавший.

Повод для избиения мог быть любым: ошибка в работе, медлительность или просто плохое настроение «хозяина». Орудием пыток становилось все, что попадало под руку.

«Также в ходе проведения следственных действий был обнаружен изъятый электрошокер, которым фактически они подавляли его волю к сопротивлению, нанося удары током», — рассказал Владимир Головлев, руководитель Кочубеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю.

Данила несколько раз пытался бежать, но без документов и телефона попытки каждый раз были обречены на провал. Спасли его оперативники, которые нагрянули с проверкой на ферму.

Уехал на стройку и замолчал: история погибшего в трудовом рабстве

Даниле повезло — его вызволили. А вот Владислав Костенко, кандидат технических наук, доцент, домой с вахты так и не вернулся. Он тоже уехал на заработки. Сначала присылал фотографии стройки, хвастался масштабным проектом. А потом замолчал, и сообщений от него не было почти два месяца.

«Она посылает папе фотографии, в общем, переживала, что значит папа не видит. А там видно было, что стоит только одна галочка, что сообщение не дошло», — рассказала вдова Владислава Костенко Дарья Платонова.

Жена Владислава все списывала на проблемы со связью. Но когда все же решила обратиться в полицию, узнала страшную новость…

«Когда мы второй раз подали заявление, нам сказали, что вы его ищете, он давно умер», — вспоминает Платонова.

В полиции сообщили, что никакого криминала в смерти Владислава не обнаружили. Но Дарья уверена, что его убили.

«Влада нашли на бытовке, на участке работодателя, у которого Влад работал. И он был в очень истощенном состоянии. Минус 20 килограммов веса, у него не было зубов. Он был найден в памперсах, даже без брюк», — делилась шокирующими подробностями вдова Костенко.

А спустя неделю супругу ждал еще один страшный сюрприз…

«На момент, когда Влад пропал со связи, его квартира, дача, два земельных участка были отписаны жене его работодателя», — рассказала Дарья.

Женщина выставила на продажу и дом и квартиру практически сразу. Согласие супруги Владислава не требовалось, поскольку имущество было нажито до их совместного брака.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное лишение свободы, повлекшее смерть потерпевшего. И расследование продолжается уже, получается, полтора года, потому что Влад умер, и он, к сожалению, не может нам рассказать, что с ним произошло», — рассказала адвокат Наталья Майкова.

Контрольная проверка «работодателей»

Ведущие программы решили проверить известный способ вербовки людей — объявления на вокзалах. В одном из них работнику кухни обещают райские условия и заоблачную зарплату.

«Ну у вас базовые навыки есть какие-то? Супы варить там, еще что-то?» — спрашивает у журналиста потенциальный «работодатель».

«Ну я не знаю, это вы просто скажите, что как делаете, я сделаю», — отвечает она.

Мужчину на другом конце провода, похоже, не слишком смущает отсутствие кулинарных навыков у сотрудницы нашей редакции. Он готов забрать ее на вахту хоть сейчас…

«Понятно, а вы где сейчас, на Курском находитесь?» — интересуется собеседник.

«Ну, рядом, да, тут», — отвечает журналист.

«Ага, давайте я сейчас подойду, встретимся с вами».

Такую же подозрительную заинтересованность в нашей сотруднице проявил и следующий работодатель из объявления со столба. И это при том, что она сообщила ему о проблемах с документами.

«А вы на каком вокзале находитесь?» — уточняют у журналиста на следующем созвоне.

«На Казанском».

«На Казанском? Да я, может, за вами приеду даже сейчас. Я нахожусь на станции Павелецкая. Мне, наверное, минут 10 езды. Если подождете, то я вас там найду. И вместе поедем», — предлагает мужчина.

При этом оба работодателя точно знали, что соискатель находится на одном из московских вокзалов — видимо потому что объявления свои расклеивают только там. Расчет в первую очередь на жителей регионов, которые приехали в столицу в поисках заработка…

Как вырваться из трудового рабства

Можно ли вырваться из рабства? К счастью, шанс на спасение есть, говорят эксперты. Хозяину невыгодно убивать или калечить подневольного работника. Но действовать нужно с холодной головой.

Вера Грачева — специалист, который уже больше десяти лет занимается освобождением людей из оков современного рабства, советует: если вы оказались заложником, не пытайтесь геройствовать. Это смертельно опасно.

«Надо попытаться вызвать доверие тех, кто человека эксплуатирует, хорошо себя вести, выполнять все, что от него требуется, и ждать того момента, когда он сможет позвонить родным», — объясняет специалист по противодействию торговле людьми Вера Грачева.

Если же ваш близкий уехал на вахту и перестал выходить на связь — не ждите, действуйте сразу. Когда телефон выключен более двух суток без предупреждения — подавайте заявление в полицию о пропаже человека.

Его обязаны принять в любом отделении сразу, правило трех суток — это миф. Обязательно укажите, куда и с кем он поехал, марку машины и приметы. Помните: в такой ситуации время работает против вас, лучше поднять ложную тревогу, чем потерять человека.