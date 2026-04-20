Умер двойник Пугачевой: как заводской парень Алексей Золотов стал копией певицы

Алексей Золотов стал пародистом случайно. За годы работы на сцене он успел обрести армию поклонников.

Алексей Золотов — профессиональный вокалист, артист разговорного жанра, пародист и ведущий, известный как самый известный двойник Аллы Пугачевой. Он прославился благодаря поразительному внешнему и голосовому сходству с Примадонной. 18 апреля артист ушел из жизни в возрасте 57 лет. Как жил и почему умер пародист?

Ранние годы и начало карьеры Алексея Золотова

Алексей Золотов родился и вырос в Ленинграде. Его жизнь поначалу не предвещала никакой сцены: по настоянию матери он окончил местный техникум, потом пошел работать на завод. Все изменилось, когда он устроился пожарным в местный Дом культуры.

Именно там, в стенах ДК, началась его творческая история. По воспоминаниям самого Золотова, он впервые попробовал пародировать голоса в туалете Дома культуры — там оказалась отличная акустика. Он стоял перед зеркалом, пробовал разные интонации, копировал известных артистов. Сначала это было просто развлечение, способ скоротать время. Но постепенно Алексей понял: у него получается удивительно точно воспроизводить голоса.

Его первые выступления проходили на танцевальных вечерах в ДК Ижорского завода. Он пел за барабанной установкой в составе заводского вокально-инструментального ансамбля (ВИА). Публика принимала его тепло, но настоящего триумфа пока не было.

Прорыв случился на юбилее предприятия. Золотов подготовил пародийный номер на песню Аллы Пугачевой «Паромщик», слегка изменив текст под заводскую тематику. Он не просто спел — прошел через весь зал, взаимодействуя со зрителями. Зал взорвался овациями. Люди смеялись, аплодировали, просили повторить. В тот момент Алексей понял: он нашел свое призвание.

Встреча с легендами и первый успех Алексея Золотова

Успех на заводе не остался незамеченным. Руководство решило отправить молодого артиста поздравить народного артиста СССР Павла Кадочникова на мероприятии в Ленинградском Доме кино. Для Золотова это был первый выход на серьезную сцену. Он волновался, но справился блестяще.

Следующий шаг к известности случился почти случайно. Кто‑то сфотографировал Алексея в образе Пугачевой и отправил снимок в местную газету. Фотография попала в руки организаторов первого в СССР фан-клуба Аллы Пугачевой — «Айсберг». Алексея пригласили выступить на открытии клуба.

Это событие привлекло внимание Ленинградского телевидения. Артиста позвали в программы «Поп‑антенна» и «Шлягер». Он впервые оказался на экране, и о нем заговорили уже за пределами родного города.

Искусство перевоплощения Алексея Золотова

Золотов выбрал необычный формат — «имперсонатор-ревю»: это не просто пародия, а полное перевоплощение. Он не просто копировал песни — он воссоздавал образ целиком: жесты, мимику, интонации, энергетику.

Артист никогда не использовал фонограмму — пел «вживую», и голос его был настолько похож на голос примадонны, что зрители порой замирали в недоумении.

Золотов выучил не только песни, но и походку Пугачевой, ее фирменные жесты, манеру держать микрофон, взгляды в зал. И он не просто исполнял хиты — шутил, общался с публикой, устраивал мини‑конкурсы, создавая полную иллюзию присутствия примадонны.

На пике популярности у него был собственный живой коллектив, в который входили даже музыканты, работавшие с самой Пугачевой. Позже Алексей основал театр эстрадных миниатюр и пародий, собрав команду профессиональных артистов. Он выступал на городских площадках, в клубах, на частных праздниках — и везде его ждали овации.

Были и забавные случаи. Однажды в Нижнем Новгороде его выступление по ошибке анонсировали как концерт Пугачевой. Зрители пришли в предвкушении, а в финале Золотов снял парик — и зал разразился хохотом и аплодисментами.

Последние годы Алексея Золотова

Со временем рынок шоу двойников изменился. Спрос на такие выступления снизился: молодое поколение уже не так хорошо помнило эпоху Пугачевой, корпоративы стали реже и скромнее. Но Золотов продолжал выступать — пусть не так часто, как раньше, но с той же отдачей и любовью к своему делу.

Он редко давал интервью, не любил говорить о себе много. В одном из разговоров он признался: «Самое трудное в пародировании Аллы — не голос. Голос ставится. Трудно посмотреть на мир ее глазами».

По данным СМИ, несколько лет назад Золотов освоил новую профессию — стал психологом. Алексей утверждал, что этот период стал для него самым счастливым.

«Доброе утро, друзья! Во время перемен, перемен глобальных, человек должен искать и находить новые возможности. Развиваться, получать новые знания, чтобы так же ярко, как и прежде, жить — жить полной грудью, писать новую страницу своей истории. Профессия психолог — не очень люблю это слово — это как продолжение актерского ремесла, только мощнее, полезнее для общества. Именно поэтому я и совершил такой выбор. Это моя новая история, моя новая жизнь!» — рассказывал он в конце августа 2024 года.

Алексей Золотов ушел из жизни 18 апреля 2026 года в возрасте 57 лет. По предварительным данным, причиной стали осложнения, вызванные сахарным диабетом. Прощание прошло 22 апреля в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы.

«Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень‑очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе. Он собирался приехать на Пятый Юбилейный Фестиваль, но не доехал…»

«Скончался мой очень давний и по-настоящему боевой товарищ Алексей Золотов. Алексей всю свою жизнь был вокальным двойником Аллы Пугачевой. И работал очень качественно. В золотой период коммерческой востребованности у него даже был полностью живой коллектив, частично состоящий из музыкантов самой Аллы!

Был период, когда я проводил в его огромной квартире на Преображенской площади, которая была больше похожа на артистический сквот, времени больше, чем дома!» — рассказал продюсер, телеведущий и конферансье Алексей Остудин VOICE.