Поздняя любовь Шуфутинского: как молодая танцовщица покорила сердце шансонье

Артист был еще женат, когда в его жизни появилась Светлана Уразова. Девушка с 19 лет выступала в его шоу-балете.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский старше своей последней возлюбленной практически на 30 лет, и даже его сыновья Дэвид и Антон появились на свет раньше своей мачехи.

Однако это не помешало шансонье в 2025 году узаконить отношения с танцовщицей Светланой Уразовой. Почему среди всех красавиц-участниц собственного шоу-балета Шуфутинский выделил именно ее? На что пошел ради молодой супруги 78-летний певец? И в чем секрет взаимопонимания супругов из разных поколений?

Что известно о третьей жене Михаила Шуфутинского

Будущая танцовщица шоу-балета «Атаман», с которым выступал Шуфутинский, родилась на Украине в 1976 году.

Светлана Уразова с ранних лет занималась хореографией, а после окончания школы перебралась в Москву. В 19 лет прошла в состав подтанцовки шансоне, там и осталась работать. Балету «Атаман» она отдала 20 лет жизни.

До романа с Шуфутинским танцовщица тоже успела побывать в браке, в котором родила дочь Арину.

По данным СМИ, теперь Уразова работает администратором и пиар-менеджером певца.

Как Михаил Шуфутинский познакомился со Светланой Уразовой

Они встретились в 1995 году, когда он был еще женат. Танцовщица и певец сразу почувствовали симпатию друг к другу, но их связь долгие годы оставалась на уровне дружеских чувств.

Они сблизились в 2015 году, когда Михаил Шуфутинский овдовел. Его супруга Маргарита скончалась от сердечной недостаточности. Певец тяжело переживал ее уход. В этот непростой период Светлана помогла артисту справиться с депрессией и вернуться к активной жизни.

«Наши жизни шли параллельно. Мы были немножко больше, чем просто друзья, но меньше, чем любовники… Так случилось, что когда наступил подходящий момент, мы сблизились гораздо сильнее», — отметил Шуфутинский в интервью журналисту Борису Корчевникову.

Чувства вспыхнулы, как раз когда шансонье было особенно тяжело. Урахова была рядом, поддерживала, но поухаживать за красавицей все же пришлось.

«Долго ее добивался, но сейчас могу сказать, что мне повезло. Главное достоинство Светы — она меня любит. Это ли не самое главное? Ну а я стараюсь ее не расстраивать, не болеть, беречь свое здоровье. Да, разница в возрасте есть, и мне, конечно, хотелось бы быть лет на 10-15 моложе. Но, с другой стороны, молодая спутница — это для меня стимул соответствовать», — признавался артист KP.RU.

Так дружеское общение переросло в более глубокие чувства. Многолетние совместные гастроли, репетиции и выступления сблизили их. За кулисами сцены, среди суеты концертной жизни, зарождалась история, которая позже стала одной из самых обсуждаемых в российском шоу‑бизнесе.

Как Михаил Шуфутинский сделал предложение Светлане Уразовой

Сам Шуфутинский неоднократно заявлял, что им со Светланой хорошо и без штампа в паспорте.

«У нас не было времени об этом думать, мы и так вместе всегда. Может, Света и хочет замуж… Мне вообще кажется, что это может нас немножко напрячь. У нас нет этой проблемы, мы об этом не говорим», — объяснял Шуфутинский.

При этом Уразова уже несколько лет демонстрировала публике кольцо на безымянном пальце, но узаконить отношения они решили только в марте 2025 года.

Все выяснилось на красной дорожке музыкальной премии «Виктория», где шансонье открыто сказал общественности о заключении брака с Уразовой. Он добавил, что по такому случаю заказал для себя специальный ювелирный комплект: кольцо и запонки с первыми буквами их имен со Светланой.

Что известно о прошлых отношениях Михаила Шуфутинского

До брака со Светланой Уразовой у Михаила Шуфутинского было два официальных брака.

На Татьяне Ростовой он женился еще в студенческие годы, разошлись супруги без скандалов. Первый союз оказался недолгим.

Второй брак, продлившийся много лет, стал для Шуфутинского важным этапом жизни. Его супруга подарила ему двоих сыновей — Дэвида и Антона. Семья долгое время жила в США, где артист строил карьеру. Однако в 2015 году произошла трагедия — жена Михаила скончалась.

Потеря близкого человека стала тяжелым испытанием для Шуфутинского. Именно в этот период его отношения со Светланой Уразовой начали выходить за рамки рабочих. Постепенно дружба переросла в любовь, которая помогла артисту вновь обрести счастье.

«Она живет моей жизнью и полностью знает обо всех моих делах. Совершенно меня не ревнует, как и я ее. Люди говорят: „Ревнует — значит любит“. Но я считаю, что это полная ерунда! Если ревнует, то не доверяет, а мы доверяем друг другу», — признавался Шуфутинский.

Как третья жена Михаила Шуфутинского следит за его здоровьем

Новая супруга взяла на себя роль заботливой хранительницы семейного очага.

Уразова внимательно следит за режимом дня артиста, его питанием и общим самочувствием. На гастролях она старается создать максимально комфортные условия, чтобы муж мог восстанавливаться после выступлений.

Шуфутинский признает, что присутствие Светланы рядом положительно сказывается на его самочувствии: никто так о нем не заботился, как сейчас это делает экс-танцовщица.

«Света меня гоняет, заставляет заниматься спортом, плавать в бассейне», — признался певец в беседе с KP.RU.

Благодаря диете и плаванию вес Михаила Захаровича за последние годы снизился на 30 килограммов.

Как сейчас живут Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова

Жизнь Михаила Шуфутинского и Светланы Уразовой после заключения брака строится на взаимном уважении и поддержке. Пара старается проводить вместе как можно больше времени, несмотря на плотный график артиста.

«Мы не ругаемся, следим и за ментальным здоровьем. Стараемся правильно питаться, но плохо получается… В конфликтных ситуациях главное все вовремя перевести в шутку. У нас обоих хорошее чувство юмора», — признался шансонье на федеральном канале.

Шуфутинский рассказал, что бесконечно балует любимую. Выбирает для нее только дорогостоящие подарки. Так, помимо украшений и нарядов, недавно купил супруге печь на дачу стоимостью около миллиона рублей.

«У моей жены вкус очень простой: она любит все самое дорогое и все самое лучшее. Впрочем, как и я. Иначе мы бы не были вместе», — подчеркнул певец в программе «Светская хроника».

У них большая семья: дочь от прошлых отношений Уразовой, два сына и семь внуков Шуфутинского.

Старший сын Михаила Шуфутинского, Дэвид, поддерживает теплые отношения с молодой спутницей отца. Он периодически отмечает праздники в подмосковном доме музыканта.