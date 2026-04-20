Фото, видео: 5-tv.ru

Обычно от рожденных с 21 марта по 20 апреля детей ждут лидерских качеств, но не все их характеры идентичны.

Прирожденные лидеры, импульсивные и решительные — все это типичный набор характеристик Овна. Но почему-то в жизни представители этого знака зодиака встречаются с совершенно разными характерами.

Те самые люди, даты рождения которых поражают, из-за чего они так не похожи на остальных Овнов?

Какие астрологические факторы формируют личность знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Как звезды формируют разные характеры знаков зодиака

Характер, описание и особенности знака зодиака Овен — астрология. Фото: 5-tv.ru

Согласно астрологии, внутренний мир человека начинает формироваться в момент его рождения — в ту самую секунду, когда планеты и звезды выстраиваются в определенную конфигурацию.

«На характер человека влияет множество факторов. Один из них — это расположение Солнца в космосе. И как раз по солнечному знаку зодиака определяет большинство людей», — рассказала Лим.

Однако Солнце — не единственный фактор. На личность влияют:

Асцендент — это знак зодиака, который восходил на восточном горизонте в момент рождения. Он отвечает за первое впечатление, которое человек производит на окружающих: манеру поведения, стиль, внешнюю оболочку;

Положение других планет. Каждое из небесных тел отвечает за определенные сферы жизни и черты характера. Например, Луна влияет на эмоции и зону комфорта, а Венера — на отношения и эстетические предпочтения;

Дома гороскопа — это сферы жизни, в которых человек проявляет активность. Не бывает людей, одинаково успешных во всех областях: кто‑то силен в карьере, кто‑то — в творчестве, а кто‑то — в коммуникации;

Стихии — огонь, земля, воздух, вода. Они наделяют носителя определенными качествами;

Астрологические кресты — кардинальный, фиксированный, мутабельный. Они описывают динамику поведения.

Что объединяет всех Овнов

Овен входит в группу кардинальных знаков зодиака, к которой также относятся Рак, Весы и Козерог. Им свойственно начинание действий, инициативность.

«Планета-покровитель Овнов — это Марс. И, как мы знаем, в древнеримской мифологии — это бог войны и защитник. Именно поэтому, если вот описать Овнов одним словом, то наиболее подходящим будет слово «воин», даже «воин-одиночка», — подчеркнула астролог.

Принадлежность к стихии огня, в свою очередь, делает людей, рожденных под покровительством Марса, энергичным и инициативным. Также планета наделяет Овнов следующими качествами:

решительность;

стремление к новизне;

лидерские задатки;

импульсивность.

Типичный Овен — это тот, кто готов начать новое дело с нуля, вдохновить других и взять на себя ответственность. Но что, если Овен не соответствует этому описанию?

Почему Овны бывают разными

Даже внутри одного знака зодиака характеры могут сильно различаться. Вот основные причины:

Влияние асцендента ;

; Положение Луны . Луна отвечает за эмоции и подсознательные реакции. Если у Овна Луна в Тельце, его импульсивность может смягчаться потребностью в стабильности и комфорте;

. Луна отвечает за эмоции и подсознательные реакции. Если у Овна Луна в Тельце, его импульсивность может смягчаться потребностью в стабильности и комфорте; Другие планеты в гороскопе. Например, сильное влияние Венеры может сделать Овна более чувствительным и ориентированным на отношения, а Меркурий в Деве — более аналитичным и осторожным в решениях;

Например, сильное влияние Венеры может сделать Овна более чувствительным и ориентированным на отношения, а Меркурий в Деве — более аналитичным и осторожным в решениях; Декада рождения. Овны, рожденные в первой декаде (21–30 марта), ярче проявляют типичные черты знака. Те, кто родился во второй декаде (31 марта — 9 апреля), могут быть более сбалансированными, а Овны третьей декады (10–20 апреля) уже начинают впитывать энергию Тельца, становясь более практичными и основательными;

Овны, рожденные в первой декаде (21–30 марта), ярче проявляют типичные черты знака. Те, кто родился во второй декаде (31 марта — 9 апреля), могут быть более сбалансированными, а Овны третьей декады (10–20 апреля) уже начинают впитывать энергию Тельца, становясь более практичными и основательными; Стихии в натальной карте. Если в гороскопе Овна много планет в знаках воды (Рак, Скорпион, Рыбы), он может быть более эмоциональным и интуитивным. Преобладание воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) сделает его общительным и интеллектуальным, а земли (Телец, Дева, Козерог) — прагматичным и устойчивым.

Например, человек может быть Овном по Солнцу, но по асценденту — Весами, что делает его в глазах других более дипломатичным и уравновешенным.

К тому же, несмотря на репутацию лидера, Овен может испытывать трудности с:

Терпением — ему сложно ждать результатов;

Завершением начатого — энергия старта есть, но на долгосрочные проекты ее может не хватать;

Контролем эмоций — вспышки гнева или раздражения иногда мешают конструктивному общению.

Об этих особенностях Овнов мало кто знает, но они в разной степени свойственны знаку зодиака из-за ключевых, чисто огненных проявлений характера.

Каким становится Овен, если не реализует свои качества

Когда природные лидерские качества Овна подавлены или не находят выхода, это может привести к:

Аутоагрессии — накопленная энергия направляется внутрь, вызывая стресс, недовольство собой;

Пассивности — Овен начинает избегать ответственности, хотя внутренне страдает от этого;

Раздражительности — нереализованная активность выливается в мелкие конфликты.

С какими знаками совместимы «нестандартные» Овны

В астрологии совместимость анализируется через синастрию — сопоставление натальных карт двух людей. Базовая совместимость, которую часто публикуют в гороскопах, учитывает только солнечные знаки.

Например, считается, что Овну подходят:

Лев — оба огненные знаки, могут вдохновлять друг друга;

Стрелец — тоже огонь, но с акцентом на расширение и приключения;

Весы — противоположность Овна, которая может уравновесить его импульсивность.

Но для более точного анализа нужно учитывать положение Венеры, которая отвечает за любовь и симпатию, Марса — от него зависят энергия и страсть, Луны, влияющей на эмоциональную совместимость.

Астрология показывает, что каждый человек — это уникальная комбинация космических влияний. Поэтому Овен может быть:

Ярким лидером — если Марс и Солнце сильны, а асцендент поддерживает активность;

Тактичным дипломатом — если асцендент в Весах, а Луна в Раке;

Прагматичным реалистом — если много планет в земных знаках;

Творческим мечтателем — если сильна стихия воздуха.

Исходя из этих качеств, подходить представителям этого знака зодиака могут определенные партнеры.