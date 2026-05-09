Сад и огород весной: как правильно подготовить участок к сезону

Опытные дачники точно знают, что использовать в огороде, чтобы летом наслаждаться плодами работы.

Как избежать неприятных сюрпризов на огороде и добиться хорошего урожая? И сложно ли превратить голый участок в цветущий сад? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Готовь сани летом, а огород зимой

К лету дачники готовятся заранее. Юлия Балан с марта выращивает рассаду. Цветы: петунии, вербену и стетицу, и овощи: томаты черри и перцы рамиро.

«Покупаю в январе свежий перец. Режу его на салат, семена оставляю и в марте месяце сажаю», — рассказывает садовод-любитель Юлия Балан.

А как перезимовали любимицы дачницы — розы? В ее саду — 150 кустов.

«Розы у меня зимуют с листвой. Ее не обрезаю. Побеги живые, зеленые, здоровые. Вот даже из-за того, что они укрыты, вот уже почки начали у нее набухать новые», — комментирует знаток.

Юлия делится опытом: в Подмосковье розы без химии пышно не цветут. Холодным летом часто «болеют», а жарким — страдают от вредителей. В зависимости от погоды она применяет фунгициды, акарициды и инсектициды.

И урожай собирает отличный, и при этом удобрения не использует. Когда они нужны и какие лучше выбрать?

«Желательно использовать баковые смеси сразу. То есть не обрабатывать одним препаратом, потом наводить второй, третий. Единственное, что нужно быть внимательным к смешиванию препаратов, которые могут привести к выпадению осадка или формированию осадка. Как правило, препараты, которые содержат медь, лучше ни с чем не смешивать», — разъясняет доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ Александр Зубков.

Как переживают зимовку туи

Еще одно любимое растение у Юлии и других садоводов — туи. Они требуют бережного ухода после зимовки. Ранней весной деревья следует закрывать сеткой — создавать тень.

«Солнце очень печет, и начинается испарение влаги. Когда влага испаряется, туя начинает желтеть и усыхать. Потому что корни не работают, земля еще заморожена, а солнце уже испаряет всю влагу», — отмечает руководитель садового центра Екатерина Борисова.

Когда снег сошел — самое время приступать к посадкам туй и других растений.

«Если мы с вами рассматриваем двух- или трехлетнюю посадочную единицу, саженец, то общие правила — это ширина 40-80 сантиметров и глубиной в два-три штыка лопата. Это примерно 40-60 сантиметров», — указывает специалист.

Важно выбрать подходящее место: плодовые культуры любят солнце и боятся ветра. Не стоит увлекаться водорастворимыми удобрениями. Они могут обжечь корневую систему.

Другое дело — препараты пролонгированного действия.

«Вещество у нас с вами закрыто в слабопроницаемую оболочку, и нет прямого контакта с корневой системой нашего с вами саженца. Такие гранулированные удобрения пролонгированного действия постепенно, по мере наращивания корневой системы, дают необходимые компоненты, не обжигая корневую систему и, наоборот, стимулируя ее рост и развитие», — описывает он.

А еще важно осмотреть саженец перед покупкой. Насторожить могут увядшие листья, следы вредителей. Корни должны охватывать весь мешок или контейнер. Качественные удобрения и правильная посадка в нужный срок — и сад или огород точно порадуют в этом сезоне.