Королевские капризы: громкие скандалы Киркорова, которые обсуждала вся страна

Королю российской эстрады 30 апреля исполняется 59 лет. Популярность он получил не только благодаря творчеству, но и скандалам.

Он всегда там, где есть сцена, и всегда в том, что скорее похоже на королевский костюм, чем на эстрадный образ. Народный артист РФ Филипп Киркоров за свою карьеру умудрился через скандал с рэпером Тимати стать еще популярнее и даже «не в ту дверь» зайти роскошно.

Все это певец успел всего-то за 59 лет, и то ли еще будет. А пока Киркоров не успел нас поразить очередной королевской выходкой, 5-tv.ru решил собрать к его дню рождения самые обсуждаемые и громкие скандалы с участием певца.

Не понравилась розовая кофточка

В 2004 году в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция Филиппа Киркорова. Одна из журналисток, одетая в розовую кофточку, спросила его: «Скажите, а чем обусловлено такое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий?»

Певец возмутился такой формулировкой и вышел из себя. Сначала он хотел перечислить все свои оригинальные песни, но затем передумал и заявил, что не намерен продолжать разговор.

«Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!» — эмоционально высказался Киркоров.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к возбуждению уголовного дела, которое закончилось судебным разбирательством: 11 августа 2004 года мировой суд Ростова-на-Дону признал Киркорова виновным по статье 130 части 2 УК РФ (оскорбление в публичном месте) и назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей.

Особо творчески ругался с Тимати

В 2010 году после церемонии вручения премии МУЗ-ТВ разгорелся скандал.

Тимати в своем личном блоге заявил, что награды получили артисты, не заслужившие их. Филипп Киркоров тогда победил сразу в двух номинациях: «Лучшее концертное шоу» и «Лучшее видео». Поэтому артист не смог промолчать и ответил рэперу.

«У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует профессиональная этика! Ок! Запомнил!» — написал в соцсети артист.

Тимати решил продолжить беседу — все это буквально на глазах у публики.

«Ты кого здесь уму-разуму учить собрался, чучело? Берега не путай, я не из твоей обоймы, запомни это!!! И давай, до свидания!» — написал он.

Тимати поднял волну хайпа на этом скандале и потом выпустил клип на песню «Давай, до свидания», который набрал миллионы просмотров.

Разборки были настолько активными, что стороны даже консультировались с юристами. Зато на фоне скандала росла популярность и того, и другого. Возможно, на этой ноте певцы и помирились.

Спустя пять лет Киркоров принял участие в рекламной кампании сети ресторанов Тимати, потом они выпустили совместную песню «Последняя весна» и вообще подружились. До сих пор общаются и ходят друг к другу на праздники: на свой день рождения 2025-го, например, поп-король угощал гостей бургерами из сети ресторанов Тимати.

Снабдил перьями нижегородских подростков

Один из самых узнаваемых образов Филиппа Бедросовича — «пернатый» костюм. В разные годы принимал разные модификации, и практически все варианты — с короной, накидкой и без — Киркоров возил с собой на гастроли.

В 2018 году певец ездил с ними в Нижегородскую область в рамках тура «Я», среди костюмов были и те, что для артиста создал ныне покойный модельер Валентин Юдашкин. Прямо во время концерта подростки украли из фур несколько птичьих образов Киркорова, ущерб составил около 11 тысяч долларов (по нынешнему курсу около 908 тысяч рублей).

Но нижегородские ценители высокой моды успели лишь ненадолго прикоснуться к прекрасному. Через несколько дней подростков вычислили и заставили вернули украденное.

Заходил «не в ту дверь»

В конце 2023 года Филипп Киркоров оказался в центре очередного скандала, связанного с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла тогда 20 декабря в столичном клубе Mutabor.

На вечеринке Киркоров появился в прозрачном костюме-сетке поверх облегающего комбинезона с принтом в виде татуировок. Блестящие туфли, широкие очки, массивное колье и браслеты стоило выгулять, пусть потом и пришлось оправдываться перед аудиторией за скандальную выходку в непростое для страны время.

Вместе с другими провинившимися звездами Киркоров потом записал видео с объяснениями.

«Отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — сказал он в видеообращении.

Ушел по-английски из-за Лазарева

Конфликт между Сергеем Лазаревым и Киркоров разгорелся на финале музыкального шоу в 2024 году. Поводом стало выступление одной из участниц, после которого мнения артистов резко разошлись.

Киркоров как приглашенный член жюри не проголосовал за конкурсантку, посчитав ее номер неудачным. Лазарев, напротив, остался в восторге от выступления и публично резко раскритиковал Киркорова за его решение, заявив, что игнорировать такой уровень исполнения недопустимо.

В ответ Киркоров также эмоционально ответил Лазареву, не согласившись с его оценкой и назвав выступление «переигранным». Обмен репликами быстро перешел в перепалку на повышенных тонах прямо в эфире, что заметно накалило атмосферу в студии.

После конфликта ситуация вышла из-под контроля: Лазарев продолжал эмоционально отстаивать свою позицию, а Киркоров в итоге покинул съемочную площадку и не вернулся в эфир.