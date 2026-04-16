В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Повышение выплат затронет несколько категорий пенсионеров.

В мае 2026 года часть российских пенсионеров ждет перерасчет выплат и разовые доплаты. Кому повысят пенсию и какие изменения в графике выплат произойдут из-за праздничных дней — в материале 5-tv.ru.

Кто получит прибавку к пенсии в мае 2026 года

Повышение выплат затронет несколько категорий пенсионеров, и в большинстве случаев оно происходит автоматически через Социальный фонд России.

80-летние пенсионеры и инвалиды I группы

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в апреле, а также граждане, получившие I группу инвалидности, получат удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В 2026 году фиксированная выплата составляет около 9,5 тысячи рублей, соответственно после удвоения — примерно 19 тысяч рублей. Перерасчет проводится автоматически, без заявлений.

Важно: если удвоение уже было назначено по одному основанию (например, инвалидность), повторного повышения при достижении 80 лет не происходит.

Летчики и шахтеры

Отдельные доплаты предусмотрены для бывших работников угольной промышленности и гражданской авиации, вышедних на пенсию.

Эти выплаты:

зависят от стажа и заработка;

формируются за счет страховых взносов работодателей;

пересчитываются несколько раз в год.

Размер таких надбавок индивидуален.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны

Для этой категории предусмотрены разовые выплаты в размере десяти тысяч рублей к 9 Мая, которые начисляются автоматически и не требуют заявлений.

График выплат пенсий в мае 2026 года изменится: когда придут деньги

В сети уже начали распространяться тревожные сообщения об отмене майских пенсий. На самом деле никто ничего не отменяет, просто из-за длинных праздников выплаты сдвигаются по графику.

В выходные и нерабочие дни пенсия не поступает на карту. В мае таких дней 12: 1–3, 9–11, 16–17, 23–24 и 30–31. Если выплата выпадает на выходной, ее переносят на предыдущий рабочий день.

Так что, если вы получаете пенсию на банковскую карту в первые дни месяца (с первого по четвертое число), то деньги за май перечислят досрочно — 30 апреля. В результате в апреле на ваш счет поступят две суммы: обычная апрельская пенсия и авансом майская. А в мае выплаты не будет — вы уже получили ее заранее. Получается, что ни рубля пенсионер не теряет.

Все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности, будут выплачены досрочно. Заявление для этого подавать не нужно — средства придут автоматически.

Если вместе с пенсией вы получаете другие выплаты от Социального фонда, они тоже будут перечислены досрочно. Доставка пенсий через банки возобновится по обычному графику с 5 мая.

Пенсионеры, чьи выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные даты., пишет РИА Новости со ссылкой на Соцфонд РФ. Почтальоны начнут приносить пенсии на дом 2–3 мая, и с этого же времени можно будет забрать пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте будет продолжаться до 25 мая.

Точная дата получения пенсии зависит от региона и банка. Уточнить ее можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России. В некоторых регионах график выплат доступен на сайтах местных отделений.

Как получить пенсионные накопления сразу

Часть россиян может получить свои пенсионные накопления не поэтапно, а единой суммой. О том, в каких случаях это возможно, агентству «Прайм» рассказал предприниматель Сергей Маликов.

По его словам, единовременная выплата доступна тем гражданам, у которых размер накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 16 288 рублей. Таким образом, если расчетный размер ежемесячной выплаты составляет менее 1 628,8 рубля, пенсионные накопления могут быть выданы полностью одной суммой.

Эксперт уточнил, что право на получение всей суммы сразу также имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие необходимого стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.

По его данным, максимальный размер единовременной выплаты в 2026 году может достигать примерно 440 тысяч рублей.

Если пенсионные накопления формировались за счет дополнительных взносов — например, по программе государственного софинансирования или с использованием материнского капитала — гражданин может выбрать срочные выплаты сроком на 10 лет.

Подать заявление на получение средств можно через портал «Госуслуги», личный кабинет Социального фонда России либо непосредственно в организации, где формировались накопления.