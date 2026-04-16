О любви, боли и времени: какие фильмы покажут на Московском международном кинофестивале

В 2026 году Московский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 23 апреля. Это будет уже 48-й ММКФ.

Задача мероприятия — собрать лучшие киноработы со всего мира. На этот раз ожидается около 200 фильмов из 43 стран. В этом году организаторы получили свыше 1500 заявок. 5-tv.ru разобрался, кто будет бороться за награды и что объединяет их киносюжеты.

История ММКФ

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — один из старейших кинофорумов в мире. Он впервые прошел в 1935 году, и тогда жюри возглавил советский режиссер Сергей Эйзенштейн. Открытие конкурса состоялось с фильмом братьев Васильевых «Чапаев» (1934), который и получил главный приз.

После этого фестиваль прервался на 24 года. С 1959 года ММКФ вновь стал проводиться, и с этого времени ведется его официальная история.

Лауреатом первого послевоенного кинофестиваля в 1959 году стал Сергей Бондарчук. Его фильм «Судьба человека» получил Большой приз.

В 1972 году ММКФ вошел в Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров, получив статус одного из самых престижных киносмотров наряду с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции.

До 2000 года фестиваль проводился раз в два года, а с 2000 года стал ежегодным. В рамках ММКФ проходят информационные показы, ретроспективы фильмов, дни памяти, круглые столы, семинары, конференции и симпозиумы.

Программа фестиваля включает:

Основной конкурс (не менее 12 полнометражных фильмов).

Конкурс документального кино (не менее семи фильмов, каждый не короче 61 минуты).

Конкурс короткометражного кино (не менее 12 фильмов).

Конкурс «Русские премьеры» (не менее семи фильмов).

Внеконкурсные и ретроспективные показы.

Отбор фильмов проводит отборочная комиссия. В конкурсе могут участвовать как завершенные картины, так и те, что находятся в монтажно-тонировочном периоде.

Где пройдет ММКФ в 2026 году

Московский международный кинофестиваль традиционно проходит в Москве.

Основные мероприятия, включая показы конкурсной программы, пресс-конференции и церемонии открытия и закрытия, состоятся в столичных кинотеатрах и культурных центрах.

Ключевыми площадками выбраны:

Кинотеатр «Россия» — центральная площадка фестиваля, где проходят главные премьеры и церемонии;

Киноцентр «Октябрь» — здесь показывают фильмы основной программы и организуют специальные показы;

Москино «Звезда» — площадка для ретроспектив и встреч с режиссерами;

Дом кино — место проведения мастер-классов, дискуссий и мероприятий для профессионалов индустрии.

Классная фишка фестиваля — возможность гостей и жителей столицы посетить показы в разных районах города. Расписание сеансов и информацию о билетах можно найти на официальном сайте ММКФ и в приложениях кинотеатров-партнеров.

Какие фильмы откроют и закроют ММКФ в 2026 году

Кинофестиваль 16 апреля откроет военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта.

Сюжет картины погружает зрителя в драматические события осени 1941 года, когда Ленинград находился в блокаде.

По первоначальному плану группа юных буеристов должна была перевезти снаряды по непрочному льду Ладожского озера. Однако миссия принимает иной оборот: ребятам предстоит спасти воспитанников детского дома, которых не успели эвакуировать из осажденного города.

Фильмом закрытия кинофестиваля станет «Берлинский герой» — последняя работа режиссера Вольфганга Беккера. Его покажут 23 апреля. Картина представляет собой экранизацию бестселлера Максима Лео «Герой со станции Фридрихштрассе».

История сосредоточена вокруг скромного продавца видеокассет. Его жизнь резко меняется, когда настойчивый репортер решает превратить героя в настоящую легенду. Постепенно образ и история новой звезды искажаются: с каждым новым телеэфиром выдуманная история обрастает все новыми деталями. Признание постепенно становится невыносимым.

Какие фильмы участвуют в основном конкурсе ММКФ-2026

Конкурсная программа 48‑го ММКФ представит кинокартины из десяти стран: Италии, России, Испании, Республики Корея, Аргентины, Мексики, Ирана, Монголии, Китая и Индии. Судя по программе, ленты представят самых разных, в том числе экспериментальных, жанров.

От России в основном конкурсе участвуют два фильма: «Выготский» и «Отец».

Первый снял режиссер Антон Бильжо. «Выготский» — это биографическая драма продолжительностью 105 минут о последних месяцах жизни Льва Семеновича Выготского — ученого, чье имя прочно вошло в историю мировой психологии и педагогики.

Действие разворачивается в Москве 1934 года. Осознавая близость конца, Выготский по настоянию родных соглашается на серию психоаналитических сеансов у Сабины Шпильрейн — ученицы Фрейда и Юнга.

Несмотря на расхождения во взглядах, два крупных интеллектуала вступают в глубокий диалог. Ключевой вопрос их разговора, самого фильма, да и всей эпохи — возможно ли разработать метод воспитания «нового человека»?

Военную драму «Отец» снял режиссер Павел Иванов. Фильм переносит зрителя в годы Великой Отечественной войны и рассказывает историю сибирского охотника Гавриила Собинова.

Узнав о том, что его сын Семен, молодой лейтенант, пропал без вести, Собинов добровольно отправляется на фронт, но вместо передовой попадает в хозвзвод. Однако уже в первом бою он проявляет отвагу, после чего проходит обучение в снайперской школе и оказывается на переднем крае. Собинова назначают старшим группы снайперов, но все его мысли занимает стремление найти сына.

Параллельно раскрывается история немецкого снайпера Вернера Юленборга. Как и Собинов, он оказывается на фронте вместе со своим сыном Дитрихом. Судьбы двух отцов-снайперов неоднократно пересекаются, близится их схватка.

От других стран в основном конкурсе заявлены следующие фильмы:

«Анна Маньяни. Неизвестная история» (Италия) — режиссер Моника Гуэрриторе;

«Воздаяние» (Испания) — режиссер Даниэль Гусман;

«Зимний свет» (Южная Корея) — режиссер Чо Хен‑Со;

«Игра в гуся» (Аргентина, Мексика) — режиссеры Карла Бадильо;

«Корова» (Испания) — режиссеры Кристина Фернандес Пинтадо и Мигель Льоренс;

«Небо везде одинаково» (Иран) — режиссер Хамидреза Газеми;

«Неоткрытое письмо» (Монголия) — режиссер Батделгер Бямбасурен;

«Падение» (Китай) — режиссер Ши Жэньфэй;

«Покойся с миром» (Италия) — режиссеры Алессандро Д’Амбрози и Санта де Сантис;

«Путешествие в дальние края» (Республика Корея) — режиссер Ким Джин Ю;

«Страсть» (Индия) — режиссер Фазиль Разак.

Какие фильмы участвуют в остальных конкурсах ММКФ-2026

В 48-м Московском международном кинофестивале помимо основного конкурса есть еще три программы: «Русские премьеры», документальное кино и короткометражный конкурс.

В первую секцию вошли семь работ российских режиссеров:

«Другой мир» — режиссер Николай Коваленко;

«Красный призрак 1812» — режиссер Андрей Богатырев;

«На краю света» — режиссер Эдуард Новиков;

«Песни джиннов» — режиссер Роман Михайлов;

«Температура вселенной» — режиссер Виктор Шамиров;

«Хрупкость. Выдумщица» — режиссер Ксения Зуева;

«Шурале» — режиссер Алина Насибуллина.

В программе конкурса документалок, который, кстати, отметит 15-летний юбилей, девять картин:

«В море странных мыслей» (Южная Корея) — режиссер Чхве Чендан;

«Возвращение домой» (США) — режиссеры Даниэл Голдинг, Дж. Митчелл Джонсон;

«Долгий путь домой» (Китай) — режиссер Сюйсун Чжэн;

«Машенька» (Россия) — режиссер Валерия-Гай Германика;

«Мой Бенжамин» (Мексика, Франция) — режиссер Виктория Клэй Мендоса;

«Музей» (Россия) — режиссер Марина Мария Овчинникова;

«Опера Местика» (Бразилия) — режиссер Бруно Жорже;

«Приграничье» (Россия) — режиссер Владислав Рытков;

«Русский Челси» (Россия, Великобритания) — режиссер Алексей Жарков.

В категории короткометражных фильмов в этом году преобладают дебютные работы о семье и отношениях ее членов. Всего в программе заявлено десять картин:

«Библиотека» (Аргентина) — режиссер Гаспар Вертхейн;

«Васу» (Индия) — режиссер Сидхарт Харикумар;

«Дортмундские тени над Мордовией» (Россия) — режиссер Иван Ветошкин;

«Кокице» (Сербия, Россия) — режиссер Андрей Кречетов;

«Любовь навеки» (Китай) — режиссер Хао Чжэн;

«Мам» (Россия) — режиссер Иван Соснин;

«Нигде — и все же где-то» (Южная Корея) — режиссер Хуэйлинь Ань;

«Пер Гюнт» (Россия) — режиссер Елизавета Пезенская;

«Трое» (Аргентина) — режиссер Хуан Игнасио Себальос;

«Хорошие дети молчат» (Россия) — режиссер Максим Мошков.

Что объединяет фильмы‑номинанты ММКФ-2026

Несмотря на жанровое и географическое разнообразие, в работах участников конкурса выделяются несколько общих мотивов:

Поиск себя и своего места в мире. Многие фильмы рассказывают о героях, которые сталкиваются с внутренними и внешними конфликтами, пытаются понять, кто они и чего хотят от жизни;

Влияние глобальных процессов на личную жизнь. Режиссеры показывают, как политические, экономические и экологические изменения отражаются на судьбах обычных людей;

Семейные отношения и их сложности. Тема семьи раскрывается через призму конфликтов и примирений, показывает связь прошлого и настоящего;

Технологии и будущее человечества. Несколько картин исследуют, как развитие технологий меняет общество и ставит перед людьми новые этические дилеммы;

Социальная несправедливость и борьба за права. Фильмы поднимают вопросы неравенства, дискриминации и сопротивления системе.

Кто будет выбирать победителей

Коллегию судей основного конкурса возглавит Прасанна Витанаге из Шри-Ланки — режиссер с высоким авторитетом в кинематографическом сообществе Южной Азии.

Также в состав его жюри вошли:

Иван Твердовский (Россия) — режиссер, сценарист и продюсер;

Дарья Екамасова (Россия) — актриса;

Цзинь Ша (Китай) — актриса и певица;

Махмут Фазыл Джошкун (Турция) — режиссер, сценарист и продюсер;

Хавьер Ребольо (Испания) — режиссер.

В состав жюри конкурса «Русские премьеры» вошли режиссер Владимир Котт, создатель сериала «Вампиры средней полосы» Антон Маслов и актриса Анна Банщикова.

Номинантов конкурса документального кино оценят итальянский сценарист Даниэле Чини, российский режиссер Владимир Головнев и китайский документалист Пань Чжици.

В программе короткометражного кино оценки ставят японский режиссер Масаки Иноуэ и российская актриса Кристина Асмус. Председатель — греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис.

Когда подведут итоги ММКФ-2026

Церемония награждения победителей 48-го Московского международного кинофестиваля состоится в заключительный день мероприятия.

Главный приз за лучший фильм и за вклад в мировой кинематограф — статуэтка из позолоченного серебра «Золотой Святой Георгий». Еще жюри объявит лауреатов в нескольких номинациях, среди которых:

Лучший режиссер;

Лучшая мужская роль;

Лучшая женская роль;

Специальный приз жюри;

Приз за вклад в мировой кинематограф.

Итоги станут известны после финального просмотра всех конкурсных картин и обсуждения членами жюри.