Растет риск заражения? Опасно ли россиянам лететь отдыхать на Бали
Собирающихся на райский остров туристов предупредили о комарах-переносчиках денге, изменивших свое поведение. Стоит ли беспокоиться?
Райский остров Бали, который многие россияне выбрали для зимовки и отпуска, в последнее время все чаще попадает в заголовки новостей не только из-за своих живописных пляжей и рисовых террас, но и из-за угрозы инфекционных заболеваний.
Комары-переносчики лихорадки денге меняют поведение и становятся активными в течение всего дня.
Насколько опасен сейчас отдых на Бали для россиян, можно ли защититься от укусов местных комаров, сколько стоит поездка и как добраться до острова в условиях геополитических сложностей — в материале 5-tv.ru.
Кто в зоне риска лихорадки денге на Бали
В туристических районах Бали меняется поведение комаров рода Aedes, которые переносят лихорадку денге и чикунгунью. Если раньше пик их активности приходился на утренние и вечерние часы, то теперь укусы фиксируются в течение всего дня.
Индонезийский эпидемиолог, профессор Гари Будиман, объяснил РИА Новости это адаптацией насекомых к среде, где люди активны круглосуточно, что связано с урбанизацией и климатическими изменениями.
Эксклюзивно для 5-tv.ru академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский подтвердил, что лихорадка денге — серьезная угроза, которую нельзя игнорировать, и дал четкие рекомендации для туристов.
По словам эксперта, денге весьма распространена в тропической и частично субтропической зонах, передается при укусах комаров и может иметь очень тяжелое течение. Она особенно опасна для местных жителей, у которых повторные заражения приводят к более тяжелым формам.
Европейцы тоже переносят заболевание Денге тяжело, хотя летальность среди приезжих невысока.
«У тех, кто приезжает из других регионов, как правило, протекает более легко», — говорит специалист, комментируя последствия заражения лихорадкой.
Покровский подчеркивает, что заболевание Денге широко распространено в излюбленных туристических зонах, и если туда попадет человек, зараженный вирусом Денге, комары могут перенести инфекцию другим людям.
«Поэтому ничего удивительного, что заболевание может появляться на тех территориях, где раньше его не было», — заявляет он.
Есть ли вакцина от лихорадки денге
Ключевой момент, который необходимо усвоить каждому, кто планирует поездку на Бали: вакцины от лихорадки денге не существует.
«К сожалению, вакцины нет от этого заболевания, поэтому главная рекомендация для наших людей, которые выезжают в южные страны: это узнать заранее, нет ли там инфекций, передающихся комарами. И даже если их пока нет, то делать все возможное, чтобы не подвергнуться укусам этих насекомых», — советует эксперт.
Все меры профилактики сводятся к одному — не допустить укуса. Академик отмечает необходимость всегда пользоваться репеллентами, выбирать гостиницы с противомоскитными сетками, одеваться так, чтобы комар не мог укусить. А в некоторых зонах даже ходить в специальных сетках.
Как защитить себя от заражения лихорадкой денге на Бали
Основываясь на рекомендациях эпидемиолога и опыте опытных путешественников, можно выделить несколько важных правил. Во-первых, используйте репелленты круглосуточно, нанося их на открытые участки тела утром, днем и вечером, особенно на лодыжки, запястья и шею.
Во-вторых, выбирайте жилье с москитными сетками и убедитесь, что они не имеют дыр; при необходимости попросите фумигатор или спирали.
В-третьих, носите закрытую светлую одежду, так как комаров привлекают темные цвета и запах пота. В джунглях, у водопадов и в вечернее время лучше надевать брюки и рубашки с длинными рукавами.
В-четвертых, будьте особенно бдительны в дневное время: вопреки распространенному мифу, опасность сохраняется и днем, особенно в тени, возле воды и в помещениях с плохой вентиляцией.
Наконец, имейте в аптечке средства от аллергии и жаропонижающие, а при первых симптомах (резкий подъем температуры, боль в суставах, сыпь) немедленно обращайтесь к врачу — самостоятельный прием аспирина и ибупрофена при денге опасен, так как они могут усилить кровотечение.
Нужна ли виза россиянам для поездки на Бали
Для краткосрочной поездки (до 30 дней) оформляется виза по прибытии, которая стоит около двух с половиной тысяч рублей.
Также с 14 февраля 2024 года введен обязательный туристический сбор в примерно 720 рублей.
Для более длительного пребывания (до 60 дней) можно оформить электронную визу e-VOA онлайн или продлить обычную VOA в иммиграционном офисе.
Какие виды проживания есть на Бали
Бали предлагает жилье на любой вкус и бюджет.
Гестхаус или хоумстей — самый популярный вариант для долгосрочного проживания. Там отдельная комната с санузлом, общей кухней и часто бассейном, цена за месяц начинается от 30 тысяч рублей. Отели — от трехзвездочных до люксовых — обойдутся в среднем в ту же сумму на неделю, правда, без завтраков.
Хостел — бюджетный вариант с общими комнатами-дормиториями, подходит для коротких остановок: неделя стоит от четырех тысяч, а на месяц можно договориться о скидке.
Вилла — индивидуальный дом с несколькими спальнями, двором и часто бассейном, стоимость аренды за месяц стартует от 60 тысяч, и если ехать компанией, выходит дешевле.
В каком районе жить на Бали:
- Чангу — тусовочный район с байками, коворкингами и йога-студиями, любим цифровыми кочевниками;
- Семиньяк — более дорогой и взрослый аналог Чангу с бутиками и ресторанами;
- Кута — стартовый туристический район с длинным пляжем, школами серфинга и доступными ценами;
- Убуд — центр джунглей, рисовых террас и духовных практик, с более прохладным климатом;
- Улувату — живописные скалы, лучшие закаты и дорогие виллы;
- Нуса-Дуа — зона элитных отелей с закрытыми пляжами;
- Санур — спокойный семейный район с набережной.
Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на перелеты на Бали
Казалось бы, что общего между боевыми действиями на Ближнем Востоке и поездкой на индонезийский остров? Самое прямое.
Эскалация привела к закрытию значительных участков воздушного пространства над втянутыми в конфликт странами. Авиакомпании вынуждены прокладывать маршруты в обход, что увеличивает время полета и расход топлива, а следовательно, и стоимость билетов.
Особенно сильно пострадали рейсы, которые традиционно использовали транзитные хабы в Дубае, Дохе и Абу-Даби. В пиковые моменты отмены и задержки рейсов затронули тысячи пассажиров, и иммиграционная служба Бали была вынуждена оформлять разрешения на продление пребывания для застрявших туристов.
Однако ситуация постепенно стабилизируется. Российские и зарубежные авиакомпании переориентируют транзитные маршруты через Стамбул, Сингапур, Куала-Лумпур, Бангкок и Тайвань.
Турецкая авиакомпания сохраняет надежное сообщение через Стамбул, а китайская — через Чэнду. Важно выбирать рейсы с длительной пересадкой (от трех-четырех часов), чтобы иметь запас времени на случай сбоев.
Полезные советы от бывалых путешественников
Бывалые туристы советуют выбирать билеты в зависимости от длительности поездки: на короткий отпуск берите прямой рейс, на зимовку — стыковочные рейсы, они вдвое дешевле.
Не берите пересадки короче полутора часов из-за риска опоздать и остаться без багажа. Регистрируйте багаж сразу на все сегменты полета, чтобы получить его в конечной точке. Заранее скачайте приложения для заказа такси и доставки еды.
В сезон дождей (декабрь–февраль) качество воды ухудшается, что приводит к пищевым отравлениям, поэтому имейте в аптечке энтеросгель, полисорб или активированный уголь.
Покупайте фрукты в местных лавочках — манго, папайя, мангустины, бананы; дуриан пробуйте, только если уверены в своем обонянии.
Для поездки на Бали обязательна страховка с покрытием от 30 тысяч долларов и включением активного отдыха, так как лечение без страховки стоит огромных денег.