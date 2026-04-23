Скрытые камеры и ежедневные визиты хозяина: какие права есть у арендатора

Имеет ли право собственник выгонять арендатора раньше срока и как обеспечить себе возврат страхового депозита?

Хорошие обои, расположение и цена, а вот хозяин — не очень. Так начинается история о невозвратном залоге, ежедневных проверках и пересчете чашек на кухне. Может ли арендатор обезопасить себя от всего этого или проще сразу отказаться от квартиры мечты?

Какие права есть у съемщика, как их защитить и на что обратить внимание при подписании договора, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала эксперт по недвижимости Зара Назарян.

На что арендатору обращать внимание при поиске квартиры

При выборе квартиры арендатор обычно ориентируется на район, удаленность от работы, размер жилья. В целом тактика логичная, сам фактор аренды иногда вносит коррективы в идеальную картину.

«В первую очередь арендатор должен смотреть на собственника. Потому что ему с этим собственником потом жить — понятно, что не в одной квартире, но, когда собственник адекватный, это гораздо лучше, чем красивая квартира», — считает Назарян.

Насторожить, как минимум, должна чрезмерная озабоченность состоянием имущества — например, фиксация количества чашек и ложек в акте приема-передачи.

А установка скрытых камер в сдаваемой квартире — это вообще нарушение закона и посягательство на частную жизнь и неприкосновенность жилища.

Что арендатору важно проверять в договоре при съеме квартиры

Договор — основной документ, регулирующий отношения между квартиросъемщиком и арендодателем.

Во-первых, в нем обязательно должны быть указаны срок действия и порядок продления. Обычно за месяц до окончания срока стороны согласовывают, будет ли договор продлен на тех же условиях.

По Гражданскому кодексу арендатор имеет преимущественное право на продление договора, если он добросовестно выполнял свои обязательства.

«Если собственник говорит: „Все, я квартиру не сдаю, договор не продлеваю“, а потом выходит на рынок и сдает свою квартиру, допустим, по той же цене и с теми же вводными, то, конечно же, он неправ. Но, к сожалению, арендатор не подаст в суд, потому что никто этим заниматься не будет», — отметила эксперт по недвижимости.

Еще внимательно нужно подходить к составлению акта приема-передачи. Этот документ фиксирует состояние квартиры и имущества на момент заселения.

В нем важно подробно описать все дефекты, потертости и царапины, приложить к нему фотографии. Без этого документа собственник не сможет требовать возмещения ущерба за уже существующие недостатки.

Законно ли брать с арендатора залог при въезде к съемную квартиру

«Со съемщиков деньги берутся не в залог. Это называется страховой депозит, и он не несет характер залога, хотя в целом и залог брать тоже законно. Обычно в договоре всегда указывается сумма <…> страхового депозита на те случаи, когда что-то случилось и нужно возместить расход», — пояснила Назарян.

Поэтому важно четко зафиксировать в документе следующие моменты:

Размер страхового депозита;

Случаи, когда он может быть удержан;

Порядок возврата средств после окончания срока аренды.

Как арендатору вернуть страховой депозит за квартиру

Если в процессе проживания что-то сломалось или испортилось, арендатор может возместить ущерб.

Чтобы избежать споров, нужно сразу сообщить арендодателю о проблеме и согласовать способ возмещения — ремонт, замену или денежную компенсацию. Обязательно нужно сохранить чек или другие доказательства.

«Обычно это фиксируется в той же переписке. Переписка тоже имеет силу, просто нужно заскринить», — уточнила эксперт.

Гарантированно вернуть страховой депозит помогут:

Четко прописанные в договоре условия возврата. В частности, в каких случаях депозит удерживается — например, за порчу имущества или неоплаченные коммунальные услуги;

Соблюдение условий договора;

Уведомление о досрочном выезде заранее. Обычно срок предупреждения — 30 дней (для краткосрочных договоров до года).

Также стоит избегать договоров с условием о невозвратном депозите.

Еще квартиранты иногда делают ремонт на свои средства в обмен на лояльные условия аренды. Так вот: как изменится стоимость аренды или другие условия, надо в договоре или дополнительном соглашении.

Какие права арендатора закреплены законом

Собственник не может приходить в снятую квартиру без предупреждения, мучить съемщика частыми проверками и вообще мешать его нормальной жизни. Частота визитов должна быть прописана в договоре.

«У арендатора есть абсолютно все права к данному жилому помещению, кроме продажи. То есть он снимает у собственника, оплачивает ему, и он полноценно пользуется данным помещением как временный владелец. У него нет возможности продать квартиру, но он имеет право не впускать туда никого в течение срока найма», — говорит Назарян.

Основные права арендатора закреплены в Гражданском кодексе РФ в главе 35 «Наем жилого помещения»:

Право пользоваться жильем в течение срока договора;

Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ);

Преимущественное право на продление договора (ст. 684 ГК РФ);

Право требовать от арендодателя исполнения обязательств (например, ремонта общего имущества в многоквартирном доме).

Чтобы обезопасить себя, квартиранту нужно: