Нептун сыграет с чувствами: любовный гороскоп для знаков зодиака на май 2026

С кем из представителей четырех стихий легкость и романтичность конца весны сыграет злую шутку?

В первой половине мая Венера подтолкнет знаки зодиака к легким знакомствам и флирту. У некоторых даже получится закрутить роман, который с первого взгляда покажется началом красивой сказки.

Но снять розовые очки придется уже во второй половине месяца. Для кого из знаков зодиака серьезная работа над отношениями обернется укреплением чувств, а кому придется смириться с расставанием, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на май 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь для всех знаков зодиака на май 2026.

В мае в любовной сфере влияние на чувства знаков зодиака будут определять две планетарные конфигурации.

До 18 мая Венера движется по знаку Близнецов практически без напряженных аспектов. Этот период располагает к новым знакомствам, поездкам и встречам с друзьями, дарит легкость в общении и коммуникации. Однако важно сохранять рассудок и не выдавать желаемое за действительное, чтобы избежать разочарований.

С 19 по 26 мая Венера переходит в знак Рака и образует напряженный аспект с планетой Нептун. В этот период в отношениях может наступить время чрезмерных иллюзий. Венера в Раке сама по себе усиливает романтическое настроение, а в сочетании с влиянием Нептуна создает эффект «розовых очков» — есть вероятность идеализировать отношения.

С 24 мая к Венере присоединяется планета Сатурн. Это может дополнить картину не только нереализованными ожиданиями, но и ощущением долга, а также некоторой эмоциональной отстраненности.

Под влиянием сильных эмоций в предшествующий период не стоит давать партнеру обещаний, которые впоследствии будет сложно или невозможно выполнить.

Овен — гороскоп любви на май 2026

Пока Венера будет идти по знаку Близнецов до 18 мая, у Овнов отношения со второй половинкой будут вполне гармоничны.

Ожидается легкость, вероятность новых знакомств и флирта с противоположным полом.

А вот с 19 мая могут уже начаться некоторые сложности и конфликты, в том числе на фоне разочарований и недосказанностей в паре.

Телец — гороскоп любви на май 2026

Для Тельцов период до 18 мая довольно спокойный, без сложностей в отношениях.

С 19 мая могут появиться новые знакомства, но выпадут они на то непростое время, когда Венера, планета любви, будет в напряженном аспекте с Нептуном.

Близнецы — гороскоп любви на май 2026

Для Близнецов до 18 мая ожидается благоприятный период для любви и романтики. Пока Венера будет идти по их знаку, представители воздушной стихии могут смело открываться новым знакомствам.

С 19 мая любовная сфера немного отойдет на второй план, Близнецам предстоит противостоять собственным иллюзиям.

Рак — гороскоп любви на май 2026

Раков до 18 мая ожидает штиль в отношениях, а с 19‑го числа начнутся волнения в паре и проверка чувств.

Период с 19 мая будет особенно непростым: Венера переходит в знак Рака с напряженными аспектами, из‑за чего повышается вероятность недосказанностей, иллюзий, разочарований и отдаления в отношениях.

Ракам стоит быть открытыми к честному диалогу, а в случае недомолвок — не воспринимать близко к сердцу временные сложности в отношениях.

Лев — гороскоп любви на май 2026

Львы до 18 мая могут рассчитывать на флирт и легкость в паре: пока Венера идет по Близнецам, представителям знака советуют организовывать необычные и яркие свидания.

С 19 мая романтика пойдет на спад, но общие рекомендации месяца остаются актуальными. Не стоит придумывать то, чего на самом деле нет в отношениях.

Дева — гороскоп любви на май 2026

У Дев до 18 мая возможно некоторое напряжение в отношениях, однако разрешить недомолвки получится разумно и рационально: представители знака хорошо ладят с энергией Близнецов, по которым будет идти Венера.

С 19 мая наступит более гармоничный период для сближения в паре, хотя напряженные аспекты все же будут оказывать влияние. Девам стоит учитывать общие рекомендации месяца.

Весы — гороскоп любви на май 2026

У Весов до 18 мая ожидается активный период знакомств и общения с противоположным полом — почти идеальный момент для романтики и привнесения новизны в отношения.

Представителям знака можно, например, сходить с партнером в новый ресторан или на театральную постановку.

С 19 мая могут начаться недомолвки и разногласия, которые способны привести к затаенным обидам — важно не упустить момент и проработать возникающие сложности.

Скорпион — гороскоп любви на май 2026

До 18 мая в сфере отношений у Скорпионов ожидается нейтральный период.

С 19 мая может начаться позитивная динамика, но с оговорками. Влияние Нептуна представители знака, скорее всего, ощутят меньше других — им будет проще прояснить все недоговоренности.

Однако с 26 мая возможно появление холодности и давления в отношениях — важно быть внимательнее к партнеру в этот период.

Стрелец — гороскоп любви на май 2026

Стрельцы до 18 мая будут активно обсуждать с партнером планы на будущее, спорить и искать компромиссы. Благодаря гармоничным аспектам Венеры высока вероятность, что обсуждения завершатся на положительной ноте.

С 19 мая важно не растворяться в партнере — баланс в отношениях поможет сохранить гармонию.

Козерог — гороскоп любви на май 2026

До 18 мая в отношениях Козерогов будет наблюдаться штиль, но с 19 мая могут начаться конфликты и выяснения отношений.

Партнер будет ждать от них эмпатии, чувственности и глубины, что для представителей знака не всегда привычно.

К концу месяца ситуация вызовет у Козерогов чувство вины и желание дистанцироваться от отношений. Придется постараться понять партнера, и тогда напряженный аспект рассосется почти сразу после окончания мая.

Водолей — гороскоп любви на май 2026

У Водолеев до 18 мая выпадает прекрасное время для новых знакомств и общения в кругу друзей.

Можно вместе с партнером посещать незнакомые места или отправиться в новый город — яркие впечатления гарантированы.

После 19 мая активность в отношениях пойдет на спад. Водолеям стоит учитывать общие рекомендации на оставшийся период, чтобы избежать недопониманий.

Рыбы — гороскоп любви на май 2026

Рыбы до 18 мая могут ощущать некоторое напряжение в отношениях, которое затем сменится чрезвычайно романтичным взаимодействием в паре. Правда, с налетом грез и возможных заблуждений.

Не стоит поддаваться влиянию Нептуна и строить воздушных замков.

С 24 мая в отношениях наступит этап обсуждения обязанностей и ответственности. Внимательность в общих делах и чуткость ко второй половинке помогут укрепить союз.