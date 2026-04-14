Экономист Бархота: доллар в начале мая может упасть до 70 рублей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По состоянию на 14 апреля курс доллара опустился ниже 75 рублей. Это выгодный момент для обмена валюты? И стоит ли ждать еще более низкий курс?

В последние дни курс доллара на российском рынке резко падает. На 11:47 14 апреля на Forex он опустился до 74,78 рубля. Аналитики предсказывают, что к началу мая доллар может подешеветь до 70 рублей.

Для многих россиян, привыкших за последние годы к цифрам 80–100 рублей за доллар, такая динамика выглядит как хорошая новость. Однако экономисты предупреждают — это не повод для радости.

Почему дешевеет доллар, стоит ли ждать его дальнейшего падения и стот ли сейчас менять валюту— эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал экономист Андрей Бархота.

Какие главные факторы падения доллара и котировки валюты

Что будет с долларом в конце апреля — начале мая, прогноз, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту? Фото: www.globallookpress.com / © Iranian Supreme Leader'S Office

Укрепление рубля относительно доллара, по словам эксперта, объясняется сочетанием нескольких факторов, действующих одновременно.

Первая причина — глобальное ослабление американской валюты на мировом рынке.

«Здесь сочетание факторов. Во-первых, падение доллара в целом на мировом валютном рынке, в том числе относительно тех же валют типа японской йены, китайского юаня и, конечно же, евро», — поясняет эксперт.

Это падение, в свою очередь, имеет прямую зависимость от вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Эскалация создает неопределенность, а ко всему прочему и провоцирует резкий взлет цен на нефть.

«Цены немного откатились от пиковых уровней, но тем не менее остаются высокими. И это прямо противоречит высшим заявленным целям военной операции (США. — Прим. ред.) и в целом плохо влияет на американскую экономику и на мировую экономику», — объясняет экономист.

Высокие цены на нефть бьют по американской экономике, и это подает негласный сигнал к ослаблению доллара.

Как внутрироссийские факторы влияют на падение доллара и котировку валюты

Что будет с долларом в конце апреля — начале мая, прогноз, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вторая составляющая успеха рубля и падения доллара — внутренняя. В России действуют механизмы, которые искусственно поддерживают национальную валюту.

«Здесь есть фактор еще сильного укрепления самого рубля. Он связан с фактором продаж валютной выручки. Когда происходит продажа валютной выручки, происходит рост предложения иностранной валюты, что, естественно, укрепляет рубль и ослабляет тот же самый доллар», — рассказывает Бархота.

Таким образом, получается двойной эффект: доллар слабеет на мировом рынке из-за ближневосточного кризиса, а рубль одновременно укрепляется, в том числе за счет внутренних механизмов.

Упадет ли доллар до 70 рублей в мае 2026 года

Что будет с долларом в конце апреля — начале мая, прогноз, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту? Фото: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey

Прогнозы аналитиков действительно указывают на возможное дальнейшее падение доллара. Экономист не исключает, что в конце апреля — начале мая мы увидим отметку 71–72 рубля за доллар.

«Мне кажется, что 70, возможно, мы увидим отметку 71, 72 рубля за доллар в конце апреля, в начале мая», — говорит специалист.

Однако он сразу предупреждает: для российской экономики и для самих россиян это совсем не оптимистичный сценарий. Наоборот, понижение доллара создает ряд проблем.

Почему слабый доллар — это плохо для россиян

Что будет с долларом в конце апреля — начале мая, прогноз, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, многие ошибочно полагают, что чем слабее доллар и крепче рубль, тем лучше для страны и для населения. Экономист объясняет, почему это не так.

«Для всех гораздо более комфортный курс — 85 рублей за доллар. Почему? Потому что это может, конечно, способствовать некоторым инфляционным процессам, но это способно снизить дефицит бюджета, следовательно, не допустить секвестирования (сокращения) госрасходов и фактически предупредить кризисные явления на рынке труда», — поясняет Андрей Бархота.

Когда рубль дорогой, экспортная выручка в рублевом выражении снижается, а бюджет недополучает доходы.

Когда падение доллара может прекратиться

Что будет с долларом в конце апреля — начале мая, прогноз, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту? Фото: www.legion-media.com/Tetiana Chernykova

Как указывалось ранее, эскалация на Ближнем Востоке — ключевой фактор нынешнего падения доллара. Как только конфликт пойдет на спад, ситуация может кардинально измениться.

«Целесообразность поддержания такого сильного курса рубля очень низкая. Особенно в контексте того, что вооруженная эскалация на Ближнем Востоке, вопреки мнению скептиков, может довольно быстро закончиться. Мы уже увидим отсутствие военных действий, мирное урегулирование и завершение всей этой истории», — прогнозирует Бархота.

Что делать с долларами на фоне падения валюты: покупать или продавать

Что будет с долларом в конце апреля — начале мая, прогноз, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В условиях нестабильного курса у многих возникает закономерный вопрос: стоит ли сейчас бежать в обменник и менять рубли на доллары или, наоборот, продавать накопленную валюту? Специалист советует не совершать резких движений и подходить к вопросу рационально.

«Никаких действий делать не нужно. Возможно, есть смысл, если есть недиверсифицированные сбережения в виде наличных рублей, часть купить валюты, когда к концу апреля доллар будет стоить ближе к 70 рублям. И это будет форма сбережения, которая будет диверсифицировать весь портфель», — рекомендует знаток.

То есть если все ваши сбережения хранятся только в рублях, имеет смысл часть из них конвертировать в доллары по текущему выгодному курсу. Это снизит риски.

А что делать тем, у кого уже есть доллары, купленные когда-то почти по 90-100 рублей?

«Если уже есть доллары, которые были куплены по 90 рублей за доллар, я не думаю, что нужно их продавать, а потом снова закупать. В долгосрочном периоде наличная валюта не проигрывается, она позволяет сохранить деньги. Какие бы там доходности рублевые ни были», — уверен экономист.

Иными словами, паниковать и избавляться от валюты при ее падении сломя голову точно не стоит.