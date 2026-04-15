Секта или путь к просветлению? Почему Сати Казанова пугает фанатов новым образом жизни

Фото, видео: Instagram* / satikazanova; 5-tv.ru

Сати Казанова кардинально изменила образ жизни за последние годы. Почему новости о певице беспокоят фанатов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я переключилась. Если переключилась, то зачем обратно возвращаться?» — спрашивает Сати Казанова.

Певица теперь нечастый гость на светских раутах. Девять лет назад экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо и практически пропала из медийного пространства. А между тем в ее жизни произошло немало знаковых событий. Так, в 2024-м она впервые стала матерью, о чем сама охотно рассказала на недавней тусовке.

«Очень быстро я восстановилась благодаря грудному кормлению, которое до сих пор продолжается. Я уже подустала. И ей уже, она уже все ест, поэтому надо уже останавливаться», — делится певица.

А в минувшем январе Сати Казанова прошла так называемый обряд посвящения в одном из индуистских храмов. Получила статус пандита, то есть монаха, который, по ее словам, до этого не присуждали женщинам.

«Так мастер решил. Знаете, как духовный наставник он решил, что я готова, что я достойна», — уточняет звезда.

Правда, большинство поклонников певицы ее радость не разделили. Многие уверены: Сати пора спасать.

«Была же нормальной светской женщиной».

«У нее есть родные? Человеку помощь нужна».

«Похоже, она состоит в какой-то секте».

«Я любимое дитя бога. Я на связи с богом», — заявляет Сати Казанова.

Фанаты и ранее знали об увлечении звезды эзотерикой. Еще 14 лет назад она с головой погрузилась в медитации и йогу. Но то, что происходит с ней сейчас, у многих вызывает панику.

К тому же артистка не скрывает, что намерена привить эти ценности и своей полуторагодовалой дочери. Так, она дала ребенку имя на санскрите согласно положению планет. Да и сами роды проходили в формате некоего обряда.

«Создалось ощущение, будто мы находимся не в больничном родовом блоке, а в храме. У нас были замечательные акушеры-гинекологи. Даже без моих просьб они накупили цветов, свечек, эфирных масел. Я себя ощущала как в сакральном месте», — признается Сати Казанова.

А ведь когда-то певица была одной из самых ярких звезд в шоу-бизнесе. Ее карьера развивалась стремительно, поклонники боготворили, гонорары росли. Но что же произошло со знаменитостью? И действительно ли артистка сама верит в то, что проповедует?

«Мы должны поменять свое мышление, отказаться от желаний, которые являются причиной наших страданий», — отмечает певица.

В российском шоу-бизнесе, помимо Сати Казановой, немало поклонников духовных практик. Причем эта мода продолжает набирать обороты. Так, недавно певец Дима Билан рассказал, что специально ездит на Мальдивы для участия в необычных обрядах.

«Это, значит, акупунктура, это, значит, чаши музыкальные, это, значит, некие такие, знаете, индийские, на самом деле доступные всем обряды по очищению чакр. Это абсолютно норма», — говорит артист.

Недавно жертвой массового увлечения стала и Наташа Королева. К примеру, артистка взялась за очищение своего ментального тела.

«Шикарные медитации, гонг-медитации. Всем рекомендую, но нужен хороший проводник, скажем так, специалист. Это определенная чистка своей энергии, своего ментала», — объясняет Королева.

А между тем специалисты уверяют: эти практики несут в себе огромный риск для психики, ведь человек теряет связь с реальностью.

«Честно, для меня это выглядит крайне дико. У нас люди любят слушать всякую мистику, всякую духовную историю. И мне кажется, стоит в какой-то момент остановиться», — подчеркивает блогер Андрей Савочкин.

Впрочем, у так называемого духовного просвещения есть и другая сторона — на нем можно неплохо заработать. К примеру, знаменитая Мэри Поппинс — актриса Наталья Андрейченко — теперь продает пятидневные ретриты.

«Ты начинаешь быть благодарным, начинаешь быть счастливым. У тебя появляются высокие вибрации», — отмечает она.

А все та же Казанова много лет ведет онлайн-сообщество, где учит женщин быть счастливыми. Самый дешевый месячный тариф — 7990 рублей. Любопытно и то, что певица увлеклась эзотерикой в тот момент, когда закончился ее контракт с музыкальным продюсером.

«Это комьюнити, где мы передаем разные и техники, и знания, и лекции. Там проходят занятия по пилатесу, по йоге, дыхательные техники», — рассказывает Сати Казанова.

Но, возможно, скоро знаменитости лишатся шанса зарабатывать на доверчивой публике. Сейчас в России на законодательном уровне рассматривают проект о запрете рекламы эзотерических, энергетических услуг и духовных практик.

«Этот законопроект — необходимый запрос общества на защиту и безопасность от массового обмана. В 2024 году граждане отдали людям этой категории, которую мы обсуждаем, более двух триллионов рублей», — уточняет адвокат Аза Алиева.

В документе три десятка профессий, за которые предусмотрена юридическая ответственность: от регрессологов до астрологов. Есть в списке и духовные наставники, и энерготерапевты.

«Основным механизмом будут административные штрафы, которые для юридических лиц будут достигать до 500 тысяч рублей, но каждый случай будет индивидуален. Здесь будет учитываться состав преступления, обстоятельства дела, и здесь есть вероятность того, что могут привлекать по факту мошенничества, а это 159-я статья Уголовного кодекса РФ», — объясняет адвокат Алиева.

При этом под запретом могут оказаться даже интервью или посты знаменитостей о своем впечатлении от практик. Законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии в мае. Так что у звезд остается не так уж много времени, чтобы снова вернуться в реальность.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.