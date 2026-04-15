Борьба предстоит долгая: за что на Ларису Долину подали жалобу в прокуратуру

Борьба за пруд на участке может стать новым испытанием для Ларисы Долиной. В чем обвиняют звезду, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина в очередной раз оказалась героиней скандала. Из-за чего на народную артистку РФ подали жалобу в прокуратуру? Действительно ли звезда эстрады нарушила закон и навредила природе? Какое наказание ждет Долину, если ее вина будет доказана? И почему многие думают, что певица снова стала жертвой мошенников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это мой пруд. Он находится на моей земле. Это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там», — заявляет Долина.

«Мы можем увидеть, на какой возвышенности мы сейчас находимся. Это сделано для того, чтобы с данного пруда в случае переполнения его водой установлены были трубы, которые в прибрежную защитную полосу выбрасывают жидкость с этого пруда и другие сточные воды», — рассказывает бизнесмен Глеб Рыськов.

Предприниматель приехал к участку Ларисы Долиной. Дом в подмосковном поселке Славино народная артистка построила в начале нулевых. Через несколько лет на территории появился еще один коттедж и гараж. А чуть позже — шикарный пруд. Именно он вызвал возмущение бизнесмена.

«Для организации данного пруда и его строительства был вырыт котлован, а также изменен рельеф в прибрежной защитной полосе», — уточняет Рыськов.

«Если искусственный пруд соединен напрямую с поверхностным водным объектом, то это уже является собственностью федеральной. И в данном случае нужно уже оформлять договор водопользования», — объясняет эколог Максим Положий.

По мнению мужчины, оборудование, которое используется для очистки пруда, может быть опасным для местных жителей.

«В береговой полосе торчат трубы, мы сейчас на них обратим внимание, которые осуществляют сброс. Территория здесь красивая, могут гулять дети, матери. Можно споткнуться и ее даже не увидеть», — подчеркивает бизнесмен Рыськов.

Но это не единственная проблема. Предприниматель считает, что вода, текущая из труб, — настоящий яд.

«Если сбрасывается в ручей жидкость с непонятным химическим составом и вообще непонятно, что там в этой жидкости, это может негативно повлиять вообще на весь ручей протяженностью более десяти километров», — говорит бизнесмен.

Рыськов уже написал соответствующую жалобу в прокуратуру. А специалисты, по данным СМИ, взяли пробы воды на анализ.

«Для чего это нужно? Для установки экологического ущерба», — уточняет бизнесмен Глеб Рыськов.

По словам экспертов, если вина Долиной будет доказана, артистке придется заплатить штраф.

«Для физлиц — до пяти тысяч, для предпринимателей — до 30, а по разным составам юрлица могут быть оштрафованы до полумиллиона, иногда даже до миллиона», — отмечает адвокат Петр Арешев.

Кроме этого, певица, возможно, будет вынуждена оплатить очистку ручья. По сведениям прессы, в свое время Лариса Александровна потратила на создание пруда около двух миллионов рублей. Сумма возмещения ущерба в разы больше и составляет сто миллионов.

«Иногда бывает дешевле платить за негативное воздействие на окружающую среду, нежели проектировать, устанавливать новые очистные сооружения. Очистные сооружения могут доходить до миллиардов», — рассказывает эколог Положий.

Как рассказали друзья, артистка до сих пор не может прийти в себя после истории с квартирой, которую она продала под воздействием мошенников. И перспективы новых судебных исков вызывают у нее ужас.

«Лариса Долина оказалась в ситуации, которая перевернула ее жизнь, которая, к сожалению, разрушила ее здоровье», — говорит музыкальный продюсер Сергей Пудовкин.

«Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что пережить все это, это надо иметь очень сильный характер. А еще и веру в то, что все наладится. Веру в то, что все-таки хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми», — заявляет певица.

На защиту Долиной встали коллеги по шоу-бизнесу, а также соседи по тому самому поселку, экологию которого якобы загрязняет певица. Жители рассказали, что не замечают никакого вреда и против Ларисы Александровны ничего не имеют.

«Первый раз слышу. Да, у нас пруд есть, вот там, внизу. Это все да. А что там пруд выкопала она, не знаю», — говорит местный житель.

«Вообще не знаю. Мы вообще ее не видим и не слышим. Как будто ее здесь нет», — делится жительница поселка.

«Я допускаю, что просто ее могли обмануть те, кто делал. И это рабочие, это прорабы и так далее. А может быть, даже и они сами оказались просто некомпетентны», — предполагает певица Анна Калашникова.

Некоторые поклонники уверены: в ситуации с прудом Долина — жертва. Они считают, что Глеб Рыськов под видом заботы о природе пытается привлечь к себе внимание с помощью известной фамилии. Ведь Лариса Александровна — не единственная знаменитость, против которой выступал бизнесмен. Он уже требовал снести беседку телеведущего Александра Гордона. Якобы та находится на территории лесничества.

«На землях лесного фонда на сегодня, особенно в защитных лесах, запрещено строительство капитальных объектов, поэтому там сейчас идут проверки», — делится Глеб Рыськов.

А еще предприниматель судился с Филиппом Киркоровым из-за причала возле дома короля эстрады в Подмосковье. Рыськов утверждал, что пирс мешает другим жителям наслаждаться видами Москвы-реки. Однако ту битву бизнесмен проиграл.

«Филипп Бедросович в этом процессе победил. С уважением мы относимся к суду. Довольны приговором», — отмечает адвокат Киркорова Роман Кузьмин.

«Вечно что-то кто-то от меня хочет: то причал мой, то мою территорию. Всем чего-то от меня постоянно надо», — заявляет певец.

Глеб Рыськов утверждает, что ему не нужна слава. Говорит, что просто хочет справедливости.

«Нашим детям нужно что-то передать. И недопустим тот факт, чтобы берега были застроены, леса были застроены капитальными объектами. Нужно сохранить природу», — подчеркивает бизнесмен.

Предприниматель считает, что в деле Ларисы Долиной у него есть все шансы выиграть. Хоть и признает: борьба предстоит долгая. Ведь результаты экспертизы будут только через месяц. Но Рыськов готов ждать, ведь на кону, по словам бизнесмена, то самое светлое будущее.