Жалеет о разводе с женой? Почему Андрей Мерзликин остался один с четырьмя детьми

У Андрея Мерзликина после развода появилось много забот. Справляется ли актер с возросшей ответственностью, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Андрей Мерзликин рассказал, как складывается его жизнь после развода с женой. Почему четверо детей актера остались с отцом, а не с матерью? Кто помогает артисту воспитывать наследников? Смогли ли бывшие супруги поделить имущество стоимостью 140 миллионов рублей? И правда, что звезда фильма «Бумер» уже пожалел о распаде семьи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я наконец-то для себя решил: пойду сегодня на национальную премию. Просто пойду, сделаю себе подарок, потому что я очень люблю эту атмосферу, которая здесь происходит. И здесь мои друзья, коллеги», — говорит артист.

У актера Андрея Мерзликина практически нет времени ходить по тусовкам. Звезда кино воспринимает каждый выход в свет как праздник. Прошлым летом артист развелся с супругой. Но вместо статуса «завидный холостяк» он стал отцом, что называется, «с прицепом». Теперь Мерзликин самостоятельно воспитывает четверых детей от распавшегося брака.

«У меня есть дом, у меня есть ответственность по дому, у меня есть сад. У меня много ответственности и забот, поэтому как белка в колесе по факту», — уточняет актер.

Теперь экс-супруга артиста колесит по курортам, где беззаботно наслаждается отдыхом, солнцем и морем. А вот жизнь самого Мерзликина превратилась в сплошной день сурка.

Одеть, обуть и накормить, помочь с уроками младшему сыну, а старшим дать денег на карманные расходы, оплатить их увлечения и хобби. 19-летний Федор занимается музыкой и режиссурой, 17-летняя Серафима танцует, а 15-летняя Евдокия осваивает актерское мастерство.

«Детей нужно отпускать и позволять самим развиваться, конечно. Но дети должны немножко и понимать, что если, как говорится, не буду умствовать… Все знают о том, что нет, ну контролировать надо. Нужно помочь ему встать, объяснить, поддержать, слезу утереть. Помочь сделать вывод, разобрать ситуацию в конце концов. Потому что свобода воли и ребенок вырос один — это грустная история», — отмечает артист.

С воспитанием наследников актеру помогают мама и сестра. Главное, считает Мерзликин, не давить на детей авторитетом, а постараться их понять.

«Подростки сложно? Да вы знаете, я все больше и больше открываю такую вещь в себе, что сложности не с подростками, сложности у нас. Когда ты это начинаешь осознавать и понимать, и разбираться, что такого в тебе сложного, и там есть такие переключатели, ты их нащупываешь. И неожиданно понимаешь этого подростка. А ему, кроме понимания, больше ничего не надо, и тебе легко», — объясняет звезда.

Но актер не скрывает, что в полноценной семье ему было проще. Ведь множество забот раньше брала на себя супруга Анна.

«Я получил один колоссальный, ужасный, тяжелый и труднопереносимый опыт. Я никогда в этом, скажем так, не сомневался, но сейчас пришло: в кратно, в разы выше ценность семьи», — делится Мерзликин.

«Мы с Андрюшей снимались, было время. Но просто и он занят, и я занята. Мы никогда не были вхожи в дом друг к другу, но на съемки все время приезжала его жена, даже с тремя детьми приезжала и с маленьким грудным ребенком. Это было все так здорово. Очень жаль, потому что пара была прекрасная», — подчеркивает актриса Ирина Безрукова.

А ведь Мерзликин сам подал иск о разводе с женой спустя 19 лет брака. Его коллеги до сих пор гадают, почему. СМИ не раз приписывали актеру отношения на стороне: то с Марией Горбань, то с тренером по скалолазанию. А сам он не единожды пространно рассуждал о переосмыслении личной жизни.

«За два дня до того, как Мерзликин подал заявление на развод, об этом стало известно официально, он запостил в соцсетях совместное фото с красивой девушкой, спортсменкой, которая рядом с ним. Конечно же, тут же стали все обсуждать, что, может быть, причина этого развода — это тот самый инструктор», — рассказывает светский журналист Антон Беккужев.

Поклонники рассматривали и версию усталости супругов друг от друга. Они не расставались дома, в отпуске и на светских тусовках. Анна была для Андрея не только верной спутницей, но и директором, пресс-секретарем, а также личным поваром, врачом и тренером.

«Аня наша — коуч и мастер ЗОЖа. Она тренируется, задает нам жесткий, нельзя прогуливать график. Поэтому она мотивирует себя в первую очередь, мотивирует нас, и я ей могу сказать спасибо», — отмечает актер.

Сам Мерзликин никогда не комментировал причины разрыва. Зато теперь, когда на плечах знаменитости весь быт и семья, он открыто заявляет, что, наверное, поторопился с разводом и жалеет о разлуке с женой. Ведь за последние шесть месяцев он понял ценность долгосрочных отношений.

«Это самое важное. Надо беречь, заниматься этим осознанно и соблюдать то, чтобы все произошло, чтобы сохранить семью», — подчеркивает Андрей Мерзликин.

Но, может, у актера есть шанс все изменить? С женой они расстались без скандала. Не стали через суд делить совместное имущество, в которое вошли: автомобиль, земельный участок с коттеджем, столичная квартира и нежилые помещения в Москве общей стоимостью 140 миллионов рублей. Также между Анной и Андреем нет претензий и взаимных обид.

«Друзья, хочу сказать лишь одно: Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни», — заявляет Анна Мерзликина.

Поклонники уверены: артисту нужно лишь набраться смелости и проявить инициативу. Но сам Мерзликин считает, что назад дороги нет. На днях он рассказал, что бывшая супруга теперь живет не в России и, более того, уже встречается с другим мужчиной.

Но даже если бы у Анны все сложилось иначе, неизвестно, захотела бы женщина снова брать на себя все заботы, когда она только расправила плечи.