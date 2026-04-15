Мама одобрила? У дочери Любови Успенской появился новый парень

У дочери Любови Успенской появился возлюбленный. Есть ли у него шансы задержаться в жизни звездной семьи, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская рассказала о новом романе своей дочери.

«Когда была маленькой девочкой, думаю: боже, когда я вырасту, заработаю деньги, куплю много драгоценностей и как елка оденусь. Вся буду в драгоценностях, как новогодняя игрушка. Но когда я смогла себе позволить покупать, я поняла, что это не самая главная мечта. Самая главная моя мечта — это быть на сцене до смерти», — признается артистка.

Любовь Успенская отметила 55 лет на сцене. Певица дала грандиозный концерт, в котором участвовали друзья по шоу-бизнесу. Среди зрителей оказался и новый избранник ее дочери Татьяны, от которого королева шансона без ума.

«По-моему, у них любовь. Я не знаю, что будет дальше, но этот мальчик меня не раздражает. С ним можно поговорить, пообщаться», — отмечает Любовь Успенская.

Молодой человек по имени Артем учится на искусствоведа. Разбирается в живописи. Несколько месяцев назад, когда Плаксина организовывала выставку своих картин, он активно помогал ей отбирать работы.

Артем явно в восторге от творчества Татьяны. Он с восхищением говорит о каждой ее картине.

«Манифест свободы, полета. Все твои героини летят, они мчат. И они видят», — говорит избранник Татьяны Плаксиной.

«Артем — просто гениальный искусствовед, поэтому он видит иногда даже то, что я не вижу», — уточняет дочь Успенской.

«Он вообще эрудит. Мальчик очень… Он молодой, но он настолько образован. Он в МГУ учится. Очень добрый, теплый и очень умненький», — заявляет певица.

При этом многие вспомнили, как ровно год назад Успенская пела дифирамбы предыдущему возлюбленному Татьяны — Никите Плотникову.

«Умный, талантливый, пишет стихи», — рассказывала артистка.

Но благосклонность королевы шансона оказалась недолгой. Уже через пару месяцев певица заявила, что этот человек ее наследнице не пара. И выгнала парня из своего дома. А вскоре и сама Плаксина поняла: этот роман был ошибкой.

«Такие незначительные, пустые отношения, которые просто как-то скрашивали мою жизнь на момент, когда мне хотелось как-то… Не было у меня тогда вдохновения, понимаете? Я творческий человек, нуждаюсь во вдохновении постоянно, и не было его тогда. И появился этот парень. Поэтому это не стоит особого внимания», — объясняет дочь звезды.

Теперь поклонники гадают: как долго в числе фаворитов Успенской продержится нынешний спутник ее дочери? Ведь знаменитость не привыкла скрывать эмоций. Если ее что-то не устраивает, говорит открыто. Из-за этого часто попадает в скандалы.

Она почти двадцать лет не общалась с поэтом Ильей Резником из-за споров о правах на песню «Кабриолет». А также судилась с Филиппом Киркоровым после того, как тот обиделся на ее слова.

«Он все врет», — конец цитаты. «Он женоненавистник», — конец цитаты. Совершенно неподобающие слова, адресованные к публичному человеку», — подчеркивает адвокат Александр Добровинский.

Кстати, на своем юбилейном концерте Успенская сказала фразу, которую некоторые восприняли как шпильку в адрес Киркорова. Когда певицу спросили, почему она не меняет наряды во время выступления, исполнительница ответила, что на сцене думает не об этом.

«У меня не шоу, ребята. Я певица, которая должна петь. Пусть на себя одеяло натягивают другие артисты, которые только и думают, как каждые пять минут переодеваться, а не думают о том, как хорошо бы спеть», — заявляет Любовь Успенская.

В тот вечер в зале было много звезд. Но зрители удивились, когда не увидели среди них Михаила Шуфутинского. А ведь когда-то он сыграл ключевую роль в карьере Любови Успенской. Именно на студии артиста она записала дебютный альбом. Знаменитости всегда отзывались друг о друге с теплом. Неужели теперь между ними пробежала черная кошка?

«У меня не было цели сегодня приглашать вообще артистов сюда. Кто хочет, тот приходит. А если люди… Допустим, я позвоню, а человек занят, ему неудобно отказаться. Это не для меня состояние, поэтому тот, кто хотел, тот пришел. А тот, кто не хотел, тот и не пришел», — говорит Успенская.

Фанаты вспомнили о конфликте Михаила и Любови, который произошел два года назад.

«На одном из шоу в адрес Любови Залмановны со стороны Шуфутинского были колкости, громкие высказывания. Сказал, что у нее что-то не так с имиджем, с голосом. Соответственно, она могла затаить обиду. Нет страшнее обиженной женщины. Вот она взяла и не пригласила его», — предполагает блогер Виктория Целикова.

Сама певица в день концерта старалась избегать этой темы. На вопросы отвечала уклончиво. Но поклонники надеются: даже если знаменитости действительно в ссоре, она продлится недолго.

Ведь артистов связывает слишком многое. А Успенская, хоть и славится сложным характером, еще и известна своим умением дружить и ценить тех, кто когда-то пришел ей на помощь.



