Клуб анонимных алкоголиков и таинственное исчезновение: где затаилась Бритни Спирс

Бритни Спирс после скандала с участием полиции пытается кардинально изменить свою жизнь. Что стоит на кону, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бритни Спирс впервые вышла на связь с фанатами после скандального ареста. За что поп-принцессу задержала полиция? Как эта история повлияла на звезду? Что говорят ее сыновья? От чего сейчас лечится артистка? Кому она продала права на все свои песни? И когда собирается вернуться на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Бритни Спирс выложила у себя на странице видео после почти месяца тишины. Артистка позирует рядом со своим сыном Джейденом. А ведь еще недавно поклонники звезды были уверены, что больше вообще не увидят ее на просторах всемирной сети. А может быть, и вовсе на свободе.

В начале марта СМИ облетела новость: Бритни Спирс арестована. Знаменитость задержали за вождение в нетрезвом виде. Причем она игнорировала все требования полиции остановиться. Правоохранители гонялись за артисткой по округу Вентура почти час.

«Неостановка по требованию полиции в США рассматривается как отягчающее обстоятельство. И в случае, если бы была угроза жизни и здоровью окружающих либо полиции, они могли применить в том числе и табельное оружие», — уточняет адвокат Виталий Драгнев.

После допроса и оформления документов певицу отпустили. Теперь она должна будет явиться на заседание суда, которое состоится 4 мая. Согласно данным протокола, Спирс не просто была пьяна. При ней также были обнаружены странные таблетки. И если окажется, что это вовсе не лекарства, знаменитости может грозить тюремный срок.

«В данном конкретном обстоятельстве, скорее всего, возможно и реальное лишение свободы сроком до двух-трех лет. Либо, как правило, общественные работы», — отмечает адвокат Драгнев.

После инцидента Бритни Спирс пропала со всех радаров. Она закрыла свою страницу в соцсети от посторонних, не выкладывала ничего даже для постоянных подписчиков, что для нее максимально странно. Ведь обычно знаменитость делится всеми подробностями своей жизни, даже интимными. На большинстве фото и видео артистка без одежды.

Поклонники забили тревогу. Неужели Бритни Спирс опять катится по наклонной? Алкоголь, арест, таинственное исчезновение. А незадолго до этого она продала права на весь свой музыкальный каталог одному издательству. По данным прессы, сумма сделки составила 200 миллионов долларов. В пересчете на рубли это более 16 миллиардов.

«Когда артисту нужны деньги, он продает альбом за большую крупную сумму, которая является авансом, который отбивается. И через несколько лет, после того как компания вернет деньги, которые она проинвестировала в аванс артисту, отчисления начинают продолжаться», — говорит музыкальный продюсер Антон Пронин.

Еще больше взволновал фанатов менеджер певицы. Он заявил, что поп-принцессу надо спасать. Все тут же вспомнили знаменитый срыв Бритни, который также начался со злоупотребления алкоголем. А закончился бритьем головы и психиатрической клиникой.

«У Бритни биполярное расстройство, на основании которого отцу дали опеку. К ней были представлены четыре медика. Они контролировали, что она употребляет препараты против этого тяжелого психического расстройства», — рассказывает нарколог Василий Шуров.

Молчание Спирс длилось три недели. И вот, наконец, она опубликовала то самое видео с сыном. Подписчики выдохнули с облегчением. Бритни выглядела вполне прилично, и волосы были на месте.

«Это прекрасно, это первый шаг к выздоровлению. То есть для меня она с детства была эталоном красоты и женственности», — признается актриса Таша Белая.

По словам знакомых, арест и перспектива заключения под стражу очень сильно повлияли на Бритни Спирс. Она по-настоящему испугалась и решила во что бы то ни стало изменить свою жизнь. В этот раз навсегда.

«Думаю, что ей хотелось бы жить жизнь нормального человека: без ограничений, без санкций. Поэтому это точно для нее сигнал, который ее отрезвил, взбодрил и привел в нормальное рабочее состояние», — предполагает музыкальный продюсер Антон Пронин.

«Это такая тонкая грань. Вообще, творческий человек — он очень эмоциональный. И если ее в очередной раз обидеть, она может наступить на те же грабли. Поэтому здесь зарекаться не стоит», — подчеркивает Таша Белая.

В американских таблоидах появилась информация, что Спирс записалась в клуб анонимных алкоголиков и не пропускает ни одной встречи. А позже стало известно, что артистка добровольно легла в реабилитационный центр. Говорят, что избавление от зависимости — это главное условие сыновей. Они не общались с матерью много лет. И теперь готовы видеться, только если она будет трезвой.

«Это реально серьезное испытание, которое выпало на их долю. И здесь я думаю, что их можно только пожалеть и пожелать им сил, мужества, терпимости. Это может повторяться, и только по-настоящему любящие люди, дети могут все это спокойно воспринимать», — отмечает музыкальный продюсер Пронин.

Судя по последним видео, Бритни соблюдает требования наследников. Недавно они вместе отдыхали на яхте. А один из сыновей, Шон Престон, сменил фамилию в соцсетях. Вместо папиной Федерлайн взял мамину.

Для Спирс это стало невероятным событием. Она даже заявила, что собирается вернуться в профессию. Причем вместе с младшим сыном. Джейден давно занимается музыкой, и мать очень хочет спеть с ним дуэтом.

«Иногда мне очень стыдно за свое поведение. Но я прошла через огонь, чтобы спасти свою жизнь. Больше никогда не буду выступать в Америке по крайне щепетильным причинам. Мы выступим в Великобритании и Австралии. Сын у меня — огромная звезда, я так рада быть рядом с ним. Бог в помощь нам, мой малыш», — заявляет Бритни Спирс.

«Я вижу в социальных сетях, сколько людей ее ждет, сколько людей хотят, чтобы она вернулась на сцену, чтобы она выступала, дарила новые шоу. И мне очень хочется верить, что сейчас воссоединение с сыновьями благотворно повлияет на нее, потому что ее любят, ее ждут», — подчеркивает певец Илья Гуров.

Бритни Спирс не выходила на сцену уже почти десять лет. И если этот концерт действительно состоится, точно станет событием мирового масштаба.