Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев разобрались со старыми обидами. Кто из них стал инициатором возрождения совместного дуэта спустя 17 лет перерыва, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники дуэта «БиС» ликуют. Его бессменные участники Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова вместе. Напарники уже успели записать новый хит, приступили к съемкам клипа и теперь планируют дальнейшие концерты, как будто и не было этого перерыва длиной в 17 лет.

«Видимо, так сложились обстоятельства, что нужно было немножечко повзрослеть. Куда нас все это занесет, пока неясно, но ясно, что есть интерес со стороны тех людей, которые нас слушали ранее, когда группа „БиС“ еще существовала», — говорит певец Дмитрий Бикбаев.

А ведь солисты расставались со скандалом. В конце 2009-го Бикбаев даже выкрал свой контракт у продюсера и на эмоциях сжег документ. Назвал песни группы «дурацкими» и ушел из коллектива, хлопнув дверью. Как позже заявлял, не выдержал токсичной атмосферы. Оказалось, все три года существования дуэта Влад и Дмитрий постоянно соперничали друг с другом. Выясняли, кто круче на сцене, у кого солиднее фан-клуб.

«Конечно, были конфликты на ровном месте, были драки, были разборки серьезные: да ты кто? А ты кто? А я тебе сейчас все тут расскажу… Но сейчас мы стараемся, во всяком случае, мы об этом договорились: не допускать тех ошибок, которые были», — отмечает Бикбаев.

И это на волне безумной популярности. Незадолго до разрыва они стали победителями музыкальной премии в номинации «Лучшая группа», обойдя «А’Студио» и «Серебро». Их альбомы расходились многотысячными тиражами. А песни «Катя, возьми телефон» и «Кораблики» знал каждый школьник и студент. Но в какой-то момент их неприязнь друг к другу перевесила карьерные амбиции.

«Для нас это уже просто была точка логичная, потому что мы попали немножко в замес, который называется, если психологически — разделяй и властвуй. Это и произошло потому, что за неимением опыта общения, за неимением опыта вести какие-то процессы, дела и технические, и вообще эмоциональные — тоже не были еще к этому готовы — нас-то и растащили, грубо говоря, по разным углам, из которых мы уже просто потом не выбрались», — объясняет певец Влад Соколовский.

«Когда ты молод, перфекционист, тебе кажется, что все настолько впереди, что ты можешь и так, и так: послать кого угодно и не извиниться или потом извиниться. А сейчас думаешь, что многие вещи можно было решить по-другому», — отмечает певица Лолита.

После официального распада группы Соколовский и Бикбаев перестали общаться друг с другом. Первый смог построить сольную карьеру в шоу-бизнесе, а второй кардинально поменял сферу деятельности и в прошлом году стал художественным руководителем Театра на Покровке. Но поклонники верили, что однажды снова услышат старые хиты в исполнении любимых солистов. И чудо случилось.

«Вся эта история на самом деле началась с того, что Влад пришел ко мне в театр и показал мне песню», — уточняет Бикбаев.

Соколовский признался, что все эти годы переживал из-за случившегося. Его не отпускала мысль: все можно было сделать совсем по-другому и попытаться уладить конфликт, а не раздувать его из-за собственного эго.

«Если вы открыты и если не накапливаете, потому что снежный ком, да, он как прилетает разом и все, людей рубит. А если вы не накапливаете и по чуть-чуть, по чуть-чуть скидываете этот напряг, прорабатываете, то есть эти минусы выводите в плюсы, то это по-другому работает», — говорит Влад Соколовский.

Бикбаев сразу поддержал идею возродить дуэт. Хотя признался, что немного волнуется.

«В театре я играю Гамлета, но вот чтобы вернуться в роль музыкального исполнителя, для меня это, конечно, все очень пока непривычно, потому что уже успел отойти от дел», — делится певец.

Теперь артисты с удовольствием планируют совместное будущее, уважительно общаются друг с другом и уверяют, что между ними точно нет обид и недомолвок.

«Мы это все прошли. И очень круто, что сейчас, спустя 17 лет, мы на это смотрим уже как на очень крутой опыт, с которым мы движемся дальше. И я просто рад искренне абсолютно, что у меня в жизни есть человек, которого я знаю и как друга, и как врага», — заявляет Соколовский.

Словом, Влад и Дмитрий настроены на долгосрочное сотрудничество. Однако многие задаются вопросом: как примет группу «БиС» аудитория? Нужны ли хиты, популярные в нулевые, современным слушателям?

«Слушайте, да люди воссоединяются не за тем, чтобы повторить тот успех. А для того, чтобы произошла дальнейшая музыкальная жизнь… Вообще все, что бы мы хотели повторить, не удастся. Это все прошлое. А будущее неизвестно. Главное — в настоящем. Пусть у них будет классный материал. Заходить надо всегда с королей, да, с хитов. Поэтому молодцы ребята, погуляли, теперь объединились. Насколько им это самим в кайф будет, может, они опять друг от друга устанут», — предполагает Лолита.

Впрочем, артисты заверили, что уже обновляют свой репертуар. Они учитывают тренды, пользуются нейросетью. И уже видят положительный отклик от зумеров. К тому же Влад и Дмитрий все так же хороши собой и обаятельны. А потому не сомневаются, что смогут побороться за место на пьедестале с нынешними любимчиками публики.