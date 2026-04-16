Лидер группы «Рондо» Александр Иванов в свои 65 отлично выглядит. Как возраст влияет на образ жизни певца, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Иванов рассказал, что помогает ему оставаться в форме.

«Я лизать люблю больше, чем кусаться. Хотя иногда могу и укусить. Поцеловаться, полизаться — это по мне», — заявляет певец.

В свои 65 Александр Иванов остается истинным рокером. Во время интервью бессменный лидер группы «Рондо» сыплет провокационными фразами и флиртует с молодыми журналистками.

«Были успехи в разных видах спорта, когда-то я вообще занимался восточными видами единоборств, но это в далекой юности. Вы хотите, чтобы я сейчас вас бросил? Подхват вам засадил, да?» — спрашивает Иванов.

Артист говорит, что совершенно не ощущает себя на солидный возраст. Он много работает и активно гастролирует по всей стране. Свой юбилей Александр Иванов отмечал во время тура по Сибири. Вместо посиделок в пафосном ресторане певец выбрал совсем другой формат.

«У нас бэк-вокалистки очень любят массаж, любят, чтобы хорошо пропарили их. Обслуживающий персонал весь был в кокошниках, в русских народных одеяниях. Там был бильярд. Я весь вечер играл в бильярд. Ребята парились, купались, девчонок хлестали вениками», — рассказывает исполнитель.

Музыкант делится: кроме бильярда, он также хорошо играет в футбол и в боулинг. Когда-то по одному из видов спорта даже участвовал в соревнованиях.

«В начале двухтысячных боулингу было очень профессиональное какое-то внимание со стороны спортивных организаций. И многие тренировались, играли. Я вот занимался с корейским тренером Сим Джей Йонгом долгое время, который наших топ-боулеров выводил на спортивные арены разные», — отмечает лидер группы «Рондо».

Сейчас Александр Иванов катает шары ради поддержания спортивной формы и, конечно, для удовольствия. Особенно если компанию ему составляют молодые бэк-вокалистки.

«Фантастические девочки высочайшего просто уровня профессионализма», — подчеркивает певец.

Но как на такое времяпрепровождение мужа смотрит жена, которая, между прочим, младше него на 13 лет?

«Я не думаю, что у Саши есть любовница где-то на стороне. Мы уже не в том возрасте… Мне кажется, никакие сюрпризы невозможны», — заявляет Светлана Федоровская.

«Я бы отпустила. Я всегда своим мужьям говорю: „Идите в баню, идите парьтесь с друзьями“. Он с девчонками в бане, она с мальчишками в бане», — делится актриса Эвелина Бледанс.

Иванов уверяет: Светлана реагирует на его выходки спокойно. Скандалов не закатывает.

«К 65-летнему пенсионеру ревность? Нет, вы знаете, мы уже прошли этот этап», — подчеркивает лидер группы «Рондо».

Супруги вместе уже почти 20 лет. Они воспитывают двоих детей — сына Сашу и дочь Свету. Певец с гордостью делится успехами наследников.

«Младшая прям танцует и радует меня каждый день. Последние все ее соревнования. Она все кубки забирает, уже кубки негде размещать дома. А Сан Саныч у нас гонщик, он гоняет. Мы купили ему симулятор, дома тоже гоняет, в футбол играет. Все, детки заняты, все отлично. Я очень счастлив. У меня самые лучшие дети из тех детей, которые могли у меня появиться», — признается Александр Иванов.

Брат и сестра знают: папа ни в чем не может им отказать.

«Я стараюсь быть для своих детей тем волшебником, который добрый, хороший. Из меня можно веревки, прошу прощения, вить. Я тот папа, который вообще, как супруга говорит: „Тебя развести, как просто два пальца можно“. Поэтому они меня разводят. Я вечно стараюсь быть для них самым лучшим другом. Есть грешок, буду стараться, буду исправляться», — отмечает артист.

Иванов признается: он пытается сохранить молодость не только души, но и тела еще и ради детей. Певцу повезло: его жена — врач-косметолог и пробует на муже все самые эффективные новинки.

«Она мне все время что-то советует, что-то назидательное. Обязательно говорит, что необходимо делать. Аппаратная косметология…» — делится Александр Иванов.

Несколько лет назад музыкант пытался разгладить морщины с помощью модных уколов красоты, но эффекта не увидел. Поэтому теперь предпочитает другие методы.

«Скажем так: меня ботокс не берет. Сейчас вторгаюсь в эти медицинские всякие термины. Много всего. Аппаратная косметология — это на клеточном уровне», — говорит певец.

Старания Александра Иванова явно не проходят даром. Друзья и коллеги отмечают, что он выглядит намного моложе своего истинного возраста. А зрители концертов группы «Рондо» это подтверждают. Во время своих выступлений Иванов все так же горяч и экспрессивен, как и 30 лет назад.