Папа за решеткой, мама тяжело больна: какая судьба ждет детей Чекалиных
Блогера Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии, а Лерчек продолжает борьбу за жизнь, находясь на четвертой стадии рака желудка. С кем теперь будут жить их дети?
У Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, и ее бывшего мужа Артема трое несовершеннолетних детей.
Пока мать борется с онкологическим заболеванием, воспитанием ребятишек занимался отец. Однако 13 аперля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
Состояние Лерчек остается тяжелым, и прогнозы врачей не внушают оптимизма. Юрист Аркадий Завалько объяснил 5-tv.ru, что будет с детьми, если блогер не сможет выздороветь.
Как сейчас обстоят дела в семье Чекалиных
У Валерии Чекалиной диагностировано онкологическое заболевание — рак желудка четвертой стадии. В марте суд отменил блогеру домашний арест на основании подтверждения диагноза, а рассмотрение ее уголовного дела было временно приостановлено.
Сейчас она проходит лечение в онкоцентре. Чекалина уже прошла первый этап химиотерапии и лучевую терапию, всего запланировано девять этапов лечения. Вроде как она сохраняет позитивный настрой, но прогнозы врачей не так оптимистичны.
На фоне лечения у Чекалиной ухудшилось зрение — один глаз практически перестал видеть, появились проблемы с передвижением. Также началось выпадение волос, из-за чего она была вынуждена побриться налысо и теперь носит парик.
Артем Чекалин признан виновным в организации незаконного перевода денежных средств за границу, суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Многодетный отец отреагировал на решение без эмоций и отметил, что понимает вынесенный вердикт.
Теперь дети бывших супругов вновь переедут к матери.
«У них установленный режим общения с детьми. Артема нет, он будет в СИЗО, поэтому дети к Валерии», — рассказал адвокат блогера Константин Третьяков.
Перед судебным заседанием Артем Чекалин пообщался с детьми и предупредил их, что, возможно, не вернется домой. Так все и вышло…
Сколько лет детям Лерчек и Артема Чекалина
Двойняшки родились в 2016 году. Сейчас им десять лет, и они учатся в школе. Младший сын появился на свет в 2021 году — тогда пара была на пике популярности, мальчик засветился во всех соцсетях звезды. До получения паспорта всем им еще далеко.
Почему Артему Чекалину не дали отсрочку
Артем Чекалин не получил отсрочку отбывания наказания, поскольку закон предусматривает такую возможность только для отцов-одиночек — а в его случае дети могут остаться на попечении матери.
Накануне процесса многодетная мама написала письмо на имя председательствующей судьи Гагаринского районного суда.
«Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми. Вы дали мне сейчас самое ценное — надежду на исцеление. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей», — процитировали письмо в VOICE.
Несмотря на диагностированный рак желудка четвертой стадии и личную просьбу блогера к суду проявить милосердие, формальных оснований для отсрочки на момент вынесения приговора не оказалось: Валерия, хоть и проходит лечение, юридически не лишена родительских прав и потенциально способна заботиться о детях.
А что будет с детьми, если с Валерией произойдет трагедия?..
«Ну вообще предусмотрена процедура следующего порядка. Если дают отсрочку по недостижении детям 14 лет, то это, как правило, дается в суде первой инстанции при вынесении приговора. Если он уже получил реальное лишение свободы, и дети находились с ним, то государство предусматривает следующие меры: если не с кем оставить детей, государство берет на себя обязательства обеспечить, устроить детей в интернат», — подчеркнул юрист Аркадий Завалько.
Кто может помочь Лерчек с воспитанием детей
В случае смерти Лерчек опеку над детьми возьмут их ближайшие родственники, если не откажутся от этого — бабушки, дедушки, тети, дяди.
«Если есть другие близкие родственники, бабушка, дедушка, то, конечно, дети останутся с ними», — уточнил Завалько.
Что касается прабабушки троих детей Лерчек, в 2023 году блогер поделилась в социальных сетях, что она скончалась. Ранее умер и прадедушка.
В своем посте знаменитость призналась, что не планировала рассказывать об этом в блоге, но все же решила поделиться.
Подробности о причинах смерти бабушки и дедушки Валерия тогда не раскрыла, зато вспомнила яркие моменты из детства. По словам блогера, родители много работали, поэтому большую часть юных лет она провела в компании бабушки и дедушки — и считает этот период одним из самых счастливых в жизни.
Если опека над тремя детьми в итоге перейдет к маме Лерчек, Чекалины буквально повторят историю другого многодетного блогера Елены Блиновской, отбывающей в настоящее время наказание в местах лишения свободы.
После задержания «королевы марафонов» и ухода ее мужа Алексея Блиновского на СВО опеку над детьми оформили, по данным СМИ, его родители.
