Папа за решеткой, мама тяжело больна: какая судьба ждет детей Чекалиных

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Блогера Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии, а Лерчек продолжает борьбу за жизнь, находясь на четвертой стадии рака желудка. С кем теперь будут жить их дети?

У Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, и ее бывшего мужа Артема трое несовершеннолетних детей.

Пока мать борется с онкологическим заболеванием, воспитанием ребятишек занимался отец. Однако 13 аперля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Состояние Лерчек остается тяжелым, и прогнозы врачей не внушают оптимизма. Юрист Аркадий Завалько объяснил 5-tv.ru, что будет с детьми, если блогер не сможет выздороветь.

Как сейчас обстоят дела в семье Чекалиных

instagram*/im__lu_

У Валерии Чекалиной диагностировано онкологическое заболевание — рак желудка четвертой стадии. В марте суд отменил блогеру домашний арест на основании подтверждения диагноза, а рассмотрение ее уголовного дела было временно приостановлено.

Сейчас она проходит лечение в онкоцентре. Чекалина уже прошла первый этап химиотерапии и лучевую терапию, всего запланировано девять этапов лечения. Вроде как она сохраняет позитивный настрой, но прогнозы врачей не так оптимистичны.

На фоне лечения у Чекалиной ухудшилось зрение — один глаз практически перестал видеть, появились проблемы с передвижением. Также началось выпадение волос, из-за чего она была вынуждена побриться налысо и теперь носит парик.

Артем Чекалин признан виновным в организации незаконного перевода денежных средств за границу, суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Многодетный отец отреагировал на решение без эмоций и отметил, что понимает вынесенный вердикт.

Теперь дети бывших супругов вновь переедут к матери.

«У них установленный режим общения с детьми. Артема нет, он будет в СИЗО, поэтому дети к Валерии», — рассказал адвокат блогера Константин Третьяков.

Перед судебным заседанием Артем Чекалин пообщался с детьми и предупредил их, что, возможно, не вернется домой. Так все и вышло…

Сколько лет детям Лерчек и Артема Чекалина

www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey

У Валерии и Артема Чекалиных трое детей.

Двойняшки родились в 2016 году. Сейчас им десять лет, и они учатся в школе. Младший сын появился на свет в 2021 году — тогда пара была на пике популярности, мальчик засветился во всех соцсетях звезды. До получения паспорта всем им еще далеко.

Почему Артему Чекалину не дали отсрочку

www.globallookpress.com / © Belkin Alexey

Артем Чекалин не получил отсрочку отбывания наказания, поскольку закон предусматривает такую возможность только для отцов-одиночек — а в его случае дети могут остаться на попечении матери.

Накануне процесса многодетная мама написала письмо на имя председательствующей судьи Гагаринского районного суда.

«Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми. Вы дали мне сейчас самое ценное — надежду на исцеление. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей», — процитировали письмо в VOICE.

Несмотря на диагностированный рак желудка четвертой стадии и личную просьбу блогера к суду проявить милосердие, формальных оснований для отсрочки на момент вынесения приговора не оказалось: Валерия, хоть и проходит лечение, юридически не лишена родительских прав и потенциально способна заботиться о детях.

А что будет с детьми, если с Валерией произойдет трагедия?..

«Ну вообще предусмотрена процедура следующего порядка. Если дают отсрочку по недостижении детям 14 лет, то это, как правило, дается в суде первой инстанции при вынесении приговора. Если он уже получил реальное лишение свободы, и дети находились с ним, то государство предусматривает следующие меры: если не с кем оставить детей, государство берет на себя обязательства обеспечить, устроить детей в интернат», — подчеркнул юрист Аркадий Завалько.

Кто может помочь Лерчек с воспитанием детей

www.globallookpress.com / © Belkin Alexey

В случае смерти Лерчек опеку над детьми возьмут их ближайшие родственники, если не откажутся от этого — бабушки, дедушки, тети, дяди.

«Если есть другие близкие родственники, бабушка, дедушка, то, конечно, дети останутся с ними», — уточнил Завалько.

Что касается прабабушки троих детей Лерчек, в 2023 году блогер поделилась в социальных сетях, что она скончалась. Ранее умер и прадедушка.

В своем посте знаменитость призналась, что не планировала рассказывать об этом в блоге, но все же решила поделиться.

Подробности о причинах смерти бабушки и дедушки Валерия тогда не раскрыла, зато вспомнила яркие моменты из детства. По словам блогера, родители много работали, поэтому большую часть юных лет она провела в компании бабушки и дедушки — и считает этот период одним из самых счастливых в жизни.

Если опека над тремя детьми в итоге перейдет к маме Лерчек, Чекалины буквально повторят историю другого многодетного блогера Елены Блиновской, отбывающей в настоящее время наказание в местах лишения свободы.

После задержания «королевы марафонов» и ухода ее мужа Алексея Блиновского на СВО опеку над детьми оформили, по данным СМИ, его родители.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.