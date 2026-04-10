Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Пасхальная неделя — особое время радости, традиций и обрядов, наполненное церковными смыслами и народными обычаями.

Пасха — важнейший праздник в христианском календаре, корни которого уходят в древнюю Палестину. Еврейское название «Песах» переводится как «проходить мимо» или «освобождать» и связано с исходом евреев из египетского рабства.

Христиане же отмечают этот день как воскрешение Иисуса после распятия. Традиция празднования Пасхи всю неделю существует с апостольских времен.

В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. В чем смысл каждого дня Пасхальной недели, ее обычаи и традиции — в материале 5-tv.ru.

Пасхальное приветствие и временные рамки радости

Фраза «Христос воскресе!» используется не только в сам день Пасхи. Ее принято произносить вплоть до Вознесения Господня, которое в 2026 году приходится на 21 мая. Все это время воспринимается как продолжение пасхальной радости.

Христианство, пришедшее на Русь из Византии и со временем оформившееся в православную традицию, принесло и особый уклад празднования Пасхи.

Накануне праздника наступает Страстная неделя. В этот период Великий пост достигает своей наивысшей строгости, а ближе к завершению начинаются приготовления к торжеству — как духовные, так и хозяйственные.

Светлая седмица: пасхальная неделя как единый праздник

В православной традиции вся неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. Каждый ее день имеет собственное название, смысл и народные обычаи.

Понедельник — Поливальный день

В Светлый понедельник, который также называли Поливальным или Мокрым, было принято ходить в гости и обмениваться крашеными яйцами и куличами.

Этот день получил свое название не случайно: считалось, что обливание водой в этот период принесет здоровье и очистит от болезней, укрепив тело и дух на целый год.

Вторник — Купалища

Светлый вторник, известный как Купалища или Купальница, был временем игр и веселья. В этот день обливали холодной водой тех, кто опоздал на утреннюю службу в церковь или вовсе не пришел. Особенно активно в забавах участвовала молодежь, которая в суете искала себе пару.

Среда — Хороводница

Светлая среда, известная как хороводница или градовая, была посвящена хороводам и веселью. Девушки собирались вместе, водили хороводы, играли и пели.

В этот день считалось, что нельзя работать в поле или саду, иначе все посадки могут пострадать от града.

Четверг — Навский день

Светлый четверг называют Навским (от слова «навь» — мир мертвых) или Пасхой мертвых.

В этот день принято поминать усопших, но не грустить, а вспоминать о них с улыбкой и говорить о их добрых делах. Люди открывали двери и вешали на окна полотенца, чтобы души умерших могли навестить их.

Пятница — Прощеный день

В Светлую пятницу люди прощали обиды и мирились. По традиции зятья навещали родителей жены.

В храмах вспоминают икону Богородицы «Живоносный источник» и освящают воду. Этой водой потом окропляют огороды, чтобы собрать богатый урожай.

Суббота — Светлая суббота

В этот день в храмах раздают артос — особый хлеб, который неделю простоял у иконы Христа. Его принято хранить у иконостаса до следующей Пасхи и давать понемногу заболевшим для скорейшего выздоровления.

В церквях закрываются царские врата, знаменуя завершение пасхальной недели. Раньше в этот день молодежь и дети катали яйца: с небольшой горки спускали крашенки, стараясь сбить как можно больше других яиц.

Воскресенье — Красная горка

Светлое воскресенье, известное как Фомино, Антипасха или Красная горка, — это радостный и праздничный день.

Незамужние и неженатые молодые люди в этот день не должны были сидеть дома, иначе, по поверьям, они могли провести весь следующий год в одиночестве. Свадьба на Красную горку сулила долгую и счастливую семейную жизнь.

Этот день символизировал полное наступление весны.

Светлая седмица в православной традиции

Пасхальная неделя в церковной жизни воспринимается как особое время радости, когда духовные и богослужебные практики меняются.

Светлая седмица считается единым праздничным временем. Богослужения проходят в особом пасхальном формате, службы поются, а не читаются. Земные поклоны заменяются поясными.

В храмах Царские врата остаются открытыми всю неделю, что символизирует открытость Царства Небесного. Священнослужители облачаются в светлые одежды — белые и золотые, отражающие смысл Воскресения.

Это единственный период в году, когда алтарь постоянно открыт для прихожан. Пасхальные песнопения полностью заменяют привычные молитвы, включая утренние и вечерние правила.

Каждый день недели сопровождается особыми песнопениями с различными гласами, от торжественных до покаянных, отражающих духовное движение праздника.

Причастие в Светлую седмицу

В пасхальные дни верующие могут причащаться чаще обычного. Подготовка к Таинству при этом упрощается, подчеркивая радость праздника.

Однако священнослужители рекомендуют подходить к Причастию тем, кто соблюдал пост, а остальным — делать это позже, за исключением особых случаев, например болезни.

Особое место занимает артос — большой освященный хлеб с изображением креста. Он хранится в храме всю неделю, а в субботу раздается верующим.

Считается, что артос несет духовную и телесную поддержку, поэтому его употребляют с особым благоговением, а не как обычную пищу.

Народные традиции и обычаи Пасхальной недели

В Светлую седмицу пост полностью отменяется, а ограничения в питании снимаются. Это время радости, общения и добрых дел.

Приветствуется примирение, добрые встречи и поздравления. При этом осуждаются ссоры, злость, зависть и уныние.

Также в эти дни стараются избегать тяжелой работы, ремонта и бытовых забот.

Отдельно отмечается, что посещение кладбищ в пасхальную неделю не принято — для поминовения существует особый день Радоница.

Свадебные и венчальные обряды в это время также не проводятся, их традиционно переносят на Красную горку.

Народные поверья и приметы

Согласно народным представлениям, Пасха и вся Светлая седмица связаны с особым состоянием природы и мира. Считалось, что в эти дни солнце «играет» на рассвете, выражая радость Воскресения.

Также бытовало мнение, что небо в этот период открыто, а души усопших находятся особенно близко к живым. Существовало поверье: умерший в пасхальные дни сразу попадает в рай, хотя церковь относит это к народным представлениям.

В некоторых регионах люди встречали рассвет на возвышенностях, чтобы увидеть восход солнца, а иногда сопровождали это звуками и выстрелами, символизирующими гром и пробуждение мира.

Считалось, что освященное пасхальное яйцо сохраняется весь год и может приносить здоровье и защиту дому.

По погоде каждого дня Светлой седмицы также пытались предсказать, каким будет соответствующий период следующей недели.