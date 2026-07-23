Фекальные шарики витают в воздухе: как пылесос разносит по дому невидимую угрозу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

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Каждый день мы убираем дом, но вместе с пылью можем поднять в воздух то, что опасно для здоровья. Почему ковры недостаточно просто пропылесосить?

Мы ходим по ним каждый день, но редко задумываемся, что скрывается внутри коврового ворса. Какие опасности таит домашний «пылесборник» и помогут ли обычные средства вернуть ему чистоту?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Кто живет в домашних коврах

www.globallookpress.com/ Christian Prandl

Именно потому их и прозвали «пылесборники». В СССР такой декор висел на стене в каждой квартире. Кто может поселиться в ворсе и чем это опасно для здоровья?

«Чаще всего это аллергические заболевания. Но также особые микроорганизмы, такие как сальмонеллы, которые приносятся домашними животными на ковры, либо стафилококки, они могут вызывать кишечные заболевания и даже отравление», — рассказывает лаборант института экологии РУДН Варвара Машкова.

А еще с нами бок о бок живут тысячи пылевых клещей, которые крайне опасны для аллергиков. Поэтому эксперты рекомендуют использовать для чистки ковров пылесосы только с хепафильтром.

«Аллергены содержатся в экскрементах клещей. Их называют фекальные шарики. Размеры этих шариков очень малы, и они легко поднимаются в воздух. И когда мы пылесосим, если мы используем пылесос без хепафильтра, то эти шарики просто вылетают с обратной стороны пылесоса и поднимаются в воздух», — объясняет ведущий научный сотрудник института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ имени Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Юлия Лопатина.

Можно ли вывести пятна с ковра народными методами

www.globallookpress.com/IMAGOMichael Bihlmayer

Проведем эксперимент. Разделим полотно на четыре части. На первой разольем подсолнечное масло, вторую часть испачкаем гранатовым соком.

«Первым слоем наливаем лимонный сок. Обильно поливаем пятно от гранатового сока. Берем пищевую соду и вторым слоем засыпаем ее поверх лимонного сока на пятно», — объясняет домохозяйка Екатерина Фатьянова.

На третьем участке — засохший шоколад. Против него используем муравьиный спирт и мыльный раствор. Четвертое загрязнение — от кофе.

«Для его очищения нам понадобится одна столовая ложка девятипроцентного уксуса, одна столовая ложка моющего средства и два стакана теплой воды», — перечисляет женщина.

Какой народный метод окажется эффективным, а какой — бесполезным?

«Помимо того, что крахмал в себя ничего вообще абсолютно не впитал, пятно, весь ворс, вот можете посмотреть сами, остались жирными. Поэтому эксперимент точно не рабочий», — разъясняет домохозяйка.

Неэффективными оказались и лимонный сок с содой против пятна от гранатового сока.

«Помимо этого, ворс, во-первых, пожелтел как-то, хотя он не был таким желтым, и стал очень твердым таким, затвердевшим», — говорит она.

Муравьиный спирт и мыльный раствор бессильны против шоколада. И только уксус с моющим средством спас покрытие от большого кофейного пятна.

«Сделали раствор, буквально совсем чуть-чуть протерли, и ковер стал как новый. Не могу вам сказать, что данный народный метод справится с любым пятном, но с кофе он справился отлично», — комментирует домохозяйка.

Профессиональная чистка ковров: чем отличается от домашней

www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Как правило, сначала ковры отправляются в пылевыбивательный станок.

«В данном станке он проведет примерно три минуты. За это время ковер пройдет через весь станок два раза», — комментирует руководитель фабрики стирки ковров Павел Мареев.

На этом этапе происходит грубая очистка — удаляются пыль, волосы, шерсть домашних животных. После чего изделие отправляют на стирку.

«Мы наносим специальный химический состав и начинаем стирку роторной машины. Роторная машина — это большая щетка весом около 60 кг, которая стирает наш ковер под давлением», — поясняет эксперт.

А далее — полоскание и отжим в огромной центрифуге. И уже когда он будет идеально сухим, его отправят на финишную обработку и потом клиенту.