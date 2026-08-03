Солнце вместо счетчика: как платить меньше за электричество в частном доме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Этот лайфхак поможет законно уменьшить счет за электроэнергию и не зависеть от скачков напряжения.

Можно ли сократить расходы на электроэнергию в частном доме с помощью солнечных панелей? Сколько стоит установка, как долго она окупается, работают ли панели в пасмурную погоду и способны ли защитить дом от перебоев с электричеством? Программа Пятого канала «Стройнадзор» разобралась, в каких случаях такая система действительно выгодна.

Сколько можно сэкономить на солнечных панелях

Patrick Pleul/ТАСС

«Стройнадзор» отправился в Краснодар в гости к Станиславу Домбровскому. Хозяин устал от постоянных скачков напряжения в доме и три года назад решился на установку такого оборудования.

Монтаж оборудования занял всего несколько дней, сложнее и дольше — оформить документы. На это у Станислава ушло восемь месяцев, зато теперь он экономит на электроэнергии, а иногда даже сам продает ее энергосбытовой компании.

«В среднем я плачу порядка пяти тысяч рублей в месяц за электроэнергию. И получилось так, что с апреля по октябрь у меня были нулевые счета за электроэнергию, то есть тех панелей шесть киловатт (кВт), которые я установил, мне в принципе хватило на то, чтобы полностью быть независимым от центральной электросети», — говорит он.

Работы обошлись Станиславу в 400 тысяч рублей. Он надеется, что за семь-восемь лет, с учетом инфляции, система окупится.

Но выгодно ли это в центральной России? И главное, будут ли эффективны солнечные панели? Ведь в Краснодаре в среднем 250-270 солнечных дней в году, а в Москве — всего 100-120.

Как работает система и от чего зависит ее эффективность

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Эксперты утверждают, что оптимальный угол наклона крыши — 35-45 градусов. Перед установкой специалисты учитывают все особенности дома, чтобы система работала эффективно.

«Нужно комплексно посмотреть на этот объект, посмотреть его ориентацию по сторонам света, посмотреть площадь крыши, посмотреть конструктив крыши, произвести расчет требуемой нагрузки. Иногда мы применяем солнечные панели односторонние, иногда мы применяем новейшие солнечные панели двусторонние», — разъясняет директор компании по установке солнечных панелей в Краснодаре Алексей Попов.

Для функционирования комплекса одних панелей недостаточно. Потребуются крепления, защитное оборудование от перенапряжения и ударов молнии.

Инвертор — сердце системы, он подает питание ко всем электроприборам в доме. Понадобиться могут и аккумуляторы. Использование солнечных панелей безопасно, главное — грамотный расчет и монтаж. Иначе может произойти даже возгорание.

Эксперты считают, что для частного дома оптимальные — монокристаллические панели. Они занимают меньше места, имеют высокий КПД и работают даже в условиях слабой освещенности.

Эффективность системы зависит от региона. В южной части России солнечная панель вырабатывает до полутора тысяч кВт в час энергии. В средней полосе — до 1100, в Сибири благодаря яркому зимнему солнцу — до тысячи. Есть и еще один нюанс.

«При повышении температуры КПД панелей имеет свойство снижаться. Это обуславливается так называемым температурным коэффициентом, означая, что в жарком климате температура выше и мощность панелей будет снижаться. То есть оптимальным режимом работы для панели является холодный климат с высокой инсоляцией», — указывает главный технолог завода по изготовлению солнечных панелей Дмитрий Сайкин.

Эффективны ли солнечные панели в средней полосе России

РИА Новости/Кирилл Шипицин

Эффективна ли система в средней полосе России, где солнечных дней не так много?

Программа отправилась во Владимирскую область. Владелец дома Владимир решил сэкономить, а также позаботиться об экологии — и установил такие батареи. Мечтал об этом давно.

«У меня солнечные панели подключены и работают параллельно с сетью, потому что у меня установлен так называемый сетевой солнечный инвертор. Если есть излишки, то они направляются обратно в сеть. А то, что не хватает, берется из сети. То есть это большая, получается, экономия», — рассказывает Владимир Каргиев.

Зимой панели практически не вырабатывают энергию, а вот летом — выгода ощутимая, говорит Владимир. Кстати, дополнительно хозяин приобрел солнечные коллекторы, которые заменяют радиаторы и отапливают дом и нагревают воду.

«За солнечный день вода в этом баке нагревается примерно до 50 градусов, и мы используем ее для бытовых нужд», — говорит он.

К вопросу перехода на солнечные панели нужно подойти комплексно и все заранее просчитать. Тарифы на электроэнергию и затраты на установку самой системы. Также важно учитывать среднее количество солнечных дней в году в вашем регионе.