Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зодиака

В какие фазы Луны представители зодиакального круга получат шанс стать еще краше?

В последний месяц весны особенно хочется обновления. Но именно в мае ожидаются два полнолуния — и оба могут подпортить настроение, если стричься на эмоциях. Поэтому знакам зодиака важно преображаться с умом.

На какие даты мая стоит планировать поход в салон красоты, а когда лучше не игнорировать домашний уход, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на май 2026: лучшие и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на май 2026

В этом месяце два полнолуния, и в эти периоды лучше не стричься на эмоциях: стоит действовать продуманно.

После новолуния благоприятное время наступает для роста волос, окрашивания и обновления образа.

Из 31 апрельского дня особое внимание стоит обратить на конец месяца:

21–22 мая (Луна в Раке и Льве, растущая) — этот период называют одним из лучших в месяце. Влияние Рака обеспечивает мягкость волос, а воздействие Льва добавляет эффектности: в результате прическа выглядит красивой и живой;

26–27 мая (Луна в Весах, растущая) — время считается идеальным для окрашивания с целью достижения эстетического эффекта. Поскольку Весы ассоциируются со стилем, прическа в эти дни приобретает особенно гармоничный вид.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в мае 2026 по лунному календарю

Растущая Луна создаст идеальные условия для обновления образа. Волосы будут быстрее расти, лучше держать форму и выглядеть более здоровыми.

6–7 мая (Луна в Козероге, убывающая) — астрологи считают эти дни лучшими в фазе убывающей Луны для стрижки. Поскольку Козерог ценит аккуратность, период подходит для создания классических причесок и выполнения ровного среза: форма будет сохраняться длительное время;

20—22 мая — благоприятный период для стрижки, направленной на стимулирование роста волос и обновление образа;

24 мая (Луна в Деве, растущая) — подходящий день для стрижки с акцентом на качество: в этот период рекомендуется выполнить ровный срез и провести оздоровление кончиков. Поскольку Дева ассоциируется с порядком, после процедуры волосы становятся более послушными и аккуратными;

26–27 мая (Луна в Весах, растущая) — время считается идеальным для окрашивания, эффект превзойдет все ожидания;

27 мая — удачный день для проведения стрижки.

Лучшие дни для уходовых процедур в мае 2026 по лунному календарю

Период полнолуния подходит для ухода за волосами: в это время питательные маски и восстанавливающие процедуры дают повышенную эффективность.

1 мая (Полнолуние в Скорпионе) — день рекомендуется посвятить уходу за волосами: специалисты советуют сделать питательные маски и сосредоточиться на восстановлении. Хотя Скорпион связан с трансформацией, в период Полнолуния резкие изменения нежелательны — приоритет следует отдать лечению, а не коррекции формы;

8–9 мая (Луна в Козероге, Водолее, Рыбах, убывающая) — благоприятный период для мягкого восстановления и уходовых процедур. Астрологи рекомендуют воздержаться от экспериментов с прической;

16 мая (Новолуние в Тельце) — день стоит использовать для укрепления здоровья волос: особенно полезны уход, питание и массаж кожи головы. Несмотря на то что Телец ассоциируется с густотой и красотой волос, Новолуние считается временем «затишья», поэтому от стрижки и окрашивания рекомендуется отказаться;

С 18 по 20 мая (Луна в Близнецах и Раке, растущая) — даты повышенной эффективности легких уходовых процедур, стимулирующих рост волос. Влияние Близнецов связано с легкостью и динамикой, а воздействие Рака — с питанием и восстановлением.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2026 по лунному календарю

В периоды полнолуния и новолуния важно избегать кардинальных изменений длины волос.