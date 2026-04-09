Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
В какие фазы Луны представители зодиакального круга получат шанс стать еще краше?
В последний месяц весны особенно хочется обновления. Но именно в мае ожидаются два полнолуния — и оба могут подпортить настроение, если стричься на эмоциях. Поэтому знакам зодиака важно преображаться с умом.
На какие даты мая стоит планировать поход в салон красоты, а когда лучше не игнорировать домашний уход, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.
Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.
Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.
Лунный календарь стрижек на май 2026
В этом месяце два полнолуния, и в эти периоды лучше не стричься на эмоциях: стоит действовать продуманно.
После новолуния благоприятное время наступает для роста волос, окрашивания и обновления образа.
Из 31 апрельского дня особое внимание стоит обратить на конец месяца:
- 21–22 мая (Луна в Раке и Льве, растущая) — этот период называют одним из лучших в месяце. Влияние Рака обеспечивает мягкость волос, а воздействие Льва добавляет эффектности: в результате прическа выглядит красивой и живой;
- 26–27 мая (Луна в Весах, растущая) — время считается идеальным для окрашивания с целью достижения эстетического эффекта. Поскольку Весы ассоциируются со стилем, прическа в эти дни приобретает особенно гармоничный вид.
Лучшие дни для стрижки и окрашивания в мае 2026 по лунному календарю
Растущая Луна создаст идеальные условия для обновления образа. Волосы будут быстрее расти, лучше держать форму и выглядеть более здоровыми.
- 6–7 мая (Луна в Козероге, убывающая) — астрологи считают эти дни лучшими в фазе убывающей Луны для стрижки. Поскольку Козерог ценит аккуратность, период подходит для создания классических причесок и выполнения ровного среза: форма будет сохраняться длительное время;
- 20—22 мая — благоприятный период для стрижки, направленной на стимулирование роста волос и обновление образа;
- 24 мая (Луна в Деве, растущая) — подходящий день для стрижки с акцентом на качество: в этот период рекомендуется выполнить ровный срез и провести оздоровление кончиков. Поскольку Дева ассоциируется с порядком, после процедуры волосы становятся более послушными и аккуратными;
- 26–27 мая (Луна в Весах, растущая) — время считается идеальным для окрашивания, эффект превзойдет все ожидания;
- 27 мая — удачный день для проведения стрижки.
Лучшие дни для уходовых процедур в мае 2026 по лунному календарю
Период полнолуния подходит для ухода за волосами: в это время питательные маски и восстанавливающие процедуры дают повышенную эффективность.
- 1 мая (Полнолуние в Скорпионе) — день рекомендуется посвятить уходу за волосами: специалисты советуют сделать питательные маски и сосредоточиться на восстановлении. Хотя Скорпион связан с трансформацией, в период Полнолуния резкие изменения нежелательны — приоритет следует отдать лечению, а не коррекции формы;
- 8–9 мая (Луна в Козероге, Водолее, Рыбах, убывающая) — благоприятный период для мягкого восстановления и уходовых процедур. Астрологи рекомендуют воздержаться от экспериментов с прической;
- 16 мая (Новолуние в Тельце) — день стоит использовать для укрепления здоровья волос: особенно полезны уход, питание и массаж кожи головы. Несмотря на то что Телец ассоциируется с густотой и красотой волос, Новолуние считается временем «затишья», поэтому от стрижки и окрашивания рекомендуется отказаться;
- С 18 по 20 мая (Луна в Близнецах и Раке, растущая) — даты повышенной эффективности легких уходовых процедур, стимулирующих рост волос. Влияние Близнецов связано с легкостью и динамикой, а воздействие Рака — с питанием и восстановлением.
Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2026 по лунному календарю
В периоды полнолуния и новолуния важно избегать кардинальных изменений длины волос.
- 1 мая (Полнолуние в Скорпионе) — стрижка не рекомендуется. Вместо нее стоит выбрать уходовые процедуры: питание и маски;
- 2–3 мая (Луна в Скорпионе и Стрельце, убывающая) — влияние Стрельца может привести к тому, что волосы будут торчать, а укладка не будет держаться;
- 4 мая (Луна в Стрельце, убывающая) — дата не подходит для стрижек: связь Стрельца со свободой создает неблагоприятный фон для создания дисциплинированной и четкой формы;
- 12–14 мая (Луна в Рыбах и Овне, убывающая) — стрижка считается нежелательной. Влияние Овна легко пробуждает импульсивное желание быстрых изменений, однако впоследствии может потребоваться длительное исправление результата;
- 16 мая (Новолуние в Тельце, Суперлуние) — в этот день не рекомендуется записываться на стрижку и окрашивание. Приоритетным направлением ухода становится бережное восстановление;
- 31 мая (Полнолуние в Стрельце) категорически не рекомендуется стричься и окрашивать волосы. Астрологи советуют сосредоточиться на уходовых процедурах.